Экс-генерал вину не признал (Криминал от 8 октября)

На этой неделе вынесен приговор бывшему министру внутренних дел региона.

Виктор Половников приговорен к девяти годам строгого режима и штрафу в 14 млн рублей. Ему запрещена работа в органах внутренних дел, он лишен звания. Суд установил, что Половников получил взятку и провел финансовые операции, направленные на легализацию преступных средств. Сам Половников вину не признал и намерен обжаловать приговор Сыктывкарского городского суда.

Нападение на скорую помощь

МВД проводит проверку по факту избиения медиков скорой помощи в столице Коми.

Инцидент произошел вечером 4 октября в доме 130 на улице Морозова, куда прибыли два фельдшера на вызов по оказанию помощи 28-летнему мужчине, получившему черепно-мозговую травму. Однако помощь пришлось оказывать самим медработникам: «больной» внезапно напал на них и нанес удары фельдшеру-мужчине, а потом и шоферу. Ведется следствие.

Колеса против копыт

В Усть-Цилемском районе на деревенской улице автомобиль сбил двух лошадей.

ДТП произошло в ночь на 4 октября в деревне Чукчино. 18-летний водитель наехал на лошадь, которая шла по проезжей части. После этого он не сумел остановить автомобиль и сбил другую лошадку, стоявшую на обочине. От удара иномарка улетела в кювет. Лошади погибли, а водитель попал в больницу.

Раскрыты убийства начала века

В Воркуте арестованы мужчины, обвиняемые в убийстве в 2002 году.

Сыктывкарский горсуд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих мужчин, обвиняемых в убийстве двух женщин еще в начале века. Подробности преступления пока не разглашаются.

Сердобольная грабительница

Вызвав «скорую», ухтинка «передала» больного инвалида медикам, а сама скрылась, выхватив деньги из рук мужчины.

В мае этого года дама увидела лежащего на земле инвалида, подошла к нему и, поняв, что тому нужна помощь, вызвала «скорую». Когда приехавшие медики во время оказания помощи инвалиду ненадолго отлучились, женщина вырвала из руки больного купюры и скрылась. В тот же день благодаря видеозаписи женщина была задержана. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года. Об этом случае читателям рассказала газета «Моя Ухта».

Не удержался в седле

В Усинском районе упавший с лошади всадник получил серьезные травмы.

Как сообщает портал «Усинск.Новости», 57-летний мужчина ехал верхом на лошади на луга. В какой-то момент животное чего-то испугалось и понесло. Не удержавшись в седле, мужчина упал с лошади и запутался в сбруе. По свидетельствам очевидцев, животное протащило хозяина метров двадцать, топчась по нему копытами. Рейсом санавиации пострадавшего отправили в Усинскую ЦРБ.