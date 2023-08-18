Недавно в интернете появилось видео, в котором бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка Денис Шаронов рассказывает агентству RTVI о своей новой жизни в США. Экс-министр сообщил, что в России он дважды подвергался уголовному преследованию, оба раза был оправдан судом и реабилитирован. Сейчас он «осваивается и легализуется».

– Понятно, что та работа, которой я сейчас занимаюсь – дальнобойщик на boxtruck – это работа не вечная. Но надо с чего-то начинать, а профессия дальнобойщика в США одна из самых распространенных. Дальше все будет зависеть от того, как будет проходить процесс моей легализации здесь: безусловно, мне бы хотелось дальше работать в сельском хозяйстве, опыт и знания большие накоплены, с языком у меня все в порядке, – подчеркнул Шаронов.

Отвечая на вопрос интервьюера, не считает ли он, что спустился по социальной лестнице, 48-летний Шаронов, не моргнув глазом, уверенно произносит: «Абсолютно нет». По его словам, 28 лет назад он учился в Америке и прожил там целый год. Тут по-другому относятся к рабочим специальностям. «В России, чтобы достичь какого-то социального положения, тебе надо пройти по головам, через интриги, «повесить погоны», а тут такого нет. Тут человек труда, чем бы он ни занимался, уважаемый человек…» Другими словами, экс-министр «не парится» по поводу престижности своей новой работы, называя себя «автотуристом, которому иногда груз закидывают и приплачивают».

«Я стал получать сигналы»

Напомним, Денис Шаронов был назначен на должность руководителя Минсельхоза Коми в декабре 2020 года и проработал на ней до января 2022-го.

– Мой подход к решению задач на позиции министра был контрпродуктивным. Знаете, вот есть, например, всегда вокруг главы республики такие люди, которые оказывают на него сильнейшее влияние. И тебя порой приглашает он и говорит: «Приедут мои хорошие знакомые, они хотят осуществить инвестиционный проект в республике. Ты там посмотри». И затем приезжают люди, больше похожие на персонажей из 90-х, и говорят, что хотят осуществить проект стоимостью более 1 млрд руб. При этом на 70 процентов он должен быть просубсидирован из бюджета республики – а это для нее неподъемные деньги, сопоставимые с поддержкой всей отрасли на год. И дальше эти люди показывают тебе этот проект, который реально стоит порядка 80 млн рублей…

– С тех пор, как я лишился работы, я предпринимал некоторые попытки устроиться в крупные и средние агрохолдинги, везде отделы кадров вежливо мне отказывали. Я понимал, что обращались в администрацию региона, а там мне давали негативную характеристику. Ну, а в феврале 2022 года началась так называемая «операция». И если раньше люди, которые хотели что-то поменять, они просто системой вычеркивались, то в 2022 году это стало трансформироваться в то, что люди инакомыслящие стали не просто неугодны, их стали изолировать.

Я стал получать сигналы, что мне небезопасно оставаться в России, а когда в октябре 2022-го пришли из военкомата вручить повестку по моему адресу регистрации, мне уже ничего не оставалось делать. Хотя я по возрасту в принципе не то чтобы подходил… Мне ничего не оставалось делать, как покинуть страну. А единственное место, как мне кажется, откуда нет выдачи [в Россию], где тебя не могут как-то подставить и депортировать – это США, поэтому я оказался здесь и запросил политическое убежище.

По приглашению Уйбы

Денис Шаронов родом из Оренбурга. Окончил Оренбургский государственный аграрный университет в 1998 году и получил специальность «агроном-технолог». В течение шести лет был директором ООО «Райффайзен Агро», где занимался строительством комбикормового завода мощностью 120 тысяч тонн в год с производством комбикормов по европейским технологиям. Затем был заместителем генерального директора ООО СХП «Югроспром» в Новоалександровске, занимался реформированием предприятия, внедрением автоматизации на производстве и в торговле, разработкой проекта строительства свинокомплекса на 65 тысяч голов. С 4 декабря 2020 года по январь 2022 года по приглашению главы Коми Владимира Уйбы работал министром сельского хозяйства и потребительского рынка Коми.

Виктор СЕМЕНОВ.