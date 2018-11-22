Торгово-промышленную палату Коми возглавил бизнесмен Юрий Колмаков.
Вчера, 22 ноября, состоялся внеочередной съезд ТПП. Начался съезд минутой молчания: собравшиеся делегаты почтили память безвременно ушедшего из жизни президента Палаты Саркиса Манасарянца.
Прибывший из столицы вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев предложил избрать на эту должность бизнесмена Юрия Колмакова, бывшего министра экономики Коми (в 1998-2003 гг.).
Экс-министр стал президентом
Торгово-промышленную палату Коми возглавил бизнесмен Юрий Колмаков.