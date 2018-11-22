Экс-министр стал президентом

В Усинске на запасном аэродроме «застряли» четыре истребителя-перехватчика МиГ-31.

Эксперты из народа будут следить за деятельностью Госсовета Коми.

Воркута отметит юбилей оленьими бегами, конкурсом национальных костюмов и фейерверком.

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