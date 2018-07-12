Экс-министр здравоохранения решил покинуть клинику

Георгий Дзуцев ушел с поста генерального директора клиники «РГС-Мед».

В беседе с «Комиинформом» Г. Дзуцев назвал свой уход сменой поколений и не связывает увольнение с возбужденным уголовным делом. Напомним, сейчас в Сыктывкарском городском суде рассматривается дело о мошенничестве. По версии следствия, клиенты клиники оплачивали медпомощь, а в это время их включали в реестр для направления в страховые организации, чтобы получить компенсации из бюджета.

«С 10 июля клиника сменила генерального директора, — рассказал Г. Дзуцев. — Руководство компании ПАО СК «Росгосстрах» решило закончить договор, я ведь уже пенсионер».

Георгий Дзуцев, имея профессию хирурга, звание доктора медицинских наук, работал главврачом, министром здравоохранения и руководителем частной клиники. Его общий управленческий стаж — 50 лет.

«Мне поступают предложения по работе из других регионов, зовут на работу на юг, но я хочу остаться в республике, — рассказал Георгий Магомедович. — Сейчас мне необходимо довести до конца судебный процесс. Без работы сидеть не буду, думаю, что востребованность в таком специалисте останется».