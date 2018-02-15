Экс вице-губернатор Коми: как сэкономить на лечении в Израиле?

Интервью Анатолия Каракчиева («Трибуна» от 2 февраля с.г.), в котором бывший первый заместитель главы республики поведал историю своей борьбы со страшной болезнью, вызвало большой резонанс.

Многие до сих пор считают, что лечение онкологии за границей доступно только для богачей. На самом же деле, как убедился А. Каракчиев, пройти курс терапии в Израиле можно всего за 100-150 тысяч рублей. Но для этого нужно найти правильную «схему». Мы попросили Анатолия Алексеевича поделиться с читателями своим опытом.

— После того, как поставили диагноз, мне предложили сделать химиотерапию, — рассказывает Анатолий Каракчиев. — Я много слышал про эту процедуру и, конечно, испугался. В Москве, в институте им. Герцена, врач сказала мне, что в «таком запущенном состоянии» (рак легкого 4-й степени с метастазами) поможет только «химия». На вопрос про какую-то альтернативу ответила, что назначение она может дать только в соответствии с методикой лечения такого заболевания, утвержденной Минздравом РФ. И ничего другого предложить не может. Положение было безвыходное. И тут совершенно случайно мне позвонил приятель из Сочи. Выяснилось, что у него тоже рак. При этом он уже почти десять лет спокойно живет и лечится в Израиле. Он и посоветовал мне клинику, куда я сразу же вылетел.

В израильской клинике мне уточнили мутацию злокачественной клетки и сказали, что лечат такой рак. «Хотя хроническое заболевание легких у вас остается, но такие пациенты обычно живут долго», — пояснили мне. А ведь московские врачи давали мне от силы лет пять!..

— Расскажите, как построена система медицины в Израиле?

— Там большое количество госпиталей и клиник, как государственных, так и частных. Все они оснащены самым современным оборудованием, опытные врачи постоянно проходят переподготовку, получают информацию о новых лекарствах и технологиях.

— Любой россиянин может поехать туда лечиться?

— В принципе да. Но есть и свои «но». Дело в том, что в Израиле много жителей из бывшего СССР. Там хорошо знают наш менталитет и систему здравоохранения. Самостоятельно попасть в больницу трудно, потому что существуют сотни фирм-посредников. (Такую фирму создают все кому не лень. Говорят, любой таксист может вас отвезти к врачу.) И в этом вся проблема! Если вы нашли фирму через знакомых или интернет, это еще не значит, что вы нашли нужный вариант. Я испытал это на себе и поначалу потерял много денег.

— С чего вы бы посоветовали начать?

— Сразу хочу предупредить: я не могу никому ничего рекомендовать, тем более навязать свою схему лечения. Я рассказываю лишь то, что знаю. Лечить там можно любое заболевание, для этого есть специалисты любого профиля. Классический вариант, по которому я и начинал, выглядит так. Вы выходите на сайт клиники, запрашиваете у них, могут ли они лечить то или иное заболевание. Вам отвечают, как правило: «Да, приезжайте». Вы едете, встречаетесь с врачом, проходите обследование, после этого вновь встречаетесь с врачом, он ставит диагноз и назначает лечение. Затем вы с какой-то периодичностью ездите к врачу, он вас наблюдает и корректирует лечение.

Очень важно правильно выбрать посредника. Советую искать фирму с хорошей репутацией, уже проверенную. Кроме того, нужно сразу оговорить примерный бюджет исследований, а не платить по факту.

— Каковы цены на лечение?

— В частных и государственных клиниках цены разные. В государственных — дешевле, но попасть туда труднее, надо ждать. И в этом случае вы не сможете сами выбирать врача.

Цены примерно такие: лабораторные анализы крови — от 130 до 315 долларов, компьютерная томография — 390-1200, ПЭТ-КТ — 1350-1500, УЗИ органов брюшной полости — 320, сутки госпитализации для химиотерапии — 1660 долларов, прием врача — от 650 до 1250, МРТ — 1350. Кроме того, каждый посредник навязывает свои услуги, которые тоже недешевы.

— Есть какие-то советы, как удешевить лечение?

— В Израиле можно получить консультацию врача и правильное назначение на лечение. А всю диагностику можно сделать и в России. Правда, многие клиники на это не идут — зачем им терять деньги?

Первые поездки в Израиль обходились мне по 15-16 тысяч долларов, и это без лекарств. Сейчас уже гораздо дешевле — примерно по две тысячи долларов вместе с приемом врача и включая стоимость авиабилета. А все текущие процедуры и лекарства я получаю в Сыктывкаре.

В заключение хочу сказать тем, у кого обнаружили онкологию: не отчаивайтесь, не опускайте рук! Нет безнадежных ситуаций. У меня, конечно, нет много времени, но если кого-то «прижмет», то может написать мне на почту kzona707@mail.ru. Что смогу – подскажу. Искренне желаю всем выздороветь!

Беседовал Игорь АРТЕМОВ.