9 января в поселке Урдома (Архангельская область) состоится конференция межрегионального общественного движения «Комитет защиты Вычегды».

Напомним, что эта организация была создана почти два года назад для борьбы с незаконным обустройством в районе железнодорожной станции Шиес (в 95 километрах от Сыктывкара) крупнейшей в Европе свалки для захоронения опасных отходов из Москвы.

Благодаря экоактивистам из Архангельской области, Коми, других российских регионов удалось остановить реализацию этого безумного проекта, который представлял реальную экологическую угрозу, особенно для южных районов Коми.

По словам члена правления «Комитета защиты Вычегды», депутата Совета Сыктывкара Виктора Вишневецкого, в повестке конференции вообще не фигурирует Шиес. Сегодня приоритетными становятся другие направления деятельности. Много вопросов у экологов возникает в отношении того же Жешартского фанерного комбината, который сбрасывает стоки от своей деятельности в Вычегду, надо разбираться с многочисленными стихийными свалками вдоль реки и так далее.

Хотя стройка на Шиесе официально закрыта, для экоактивистов важно, чтобы была произведена рекультивация порушенной мусорщиками территории, которая пока идет ни шатко ни валко. Надеемся, что работы ускорятся в весенне-летний период.

В конце декабря Шиес вновь попал в информационную ленту, только уже в раздел курьезов. Экскаватор мусорщиков провалился в яму. Причем не просто в яму, а в выгребную. В нее сливались отходы жизнедеятельности из общежития, в котором проживали рабочие и охрана мусорного полигона и со скотного двора. Водитель не пострадал, в последний момент успел выпрыгнуть из кабины.

Сергей МОРОХИН.