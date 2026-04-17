Коми край, помимо того, что на его территорию падают отработанные ступени ракет, запускаемых с космодрома Плесецк, связывают с космосом другие, более знаменательные взаимоотношения. Не случайно самый большой микрорайон Сыктывкара носит звездное наименование Орбита. Он, хотя и считается спальным, буквально пронизан космическими деталями.

О том, как возник этот микрорайон, отчего получил такое название, а также о том, какие еще существуют связи Коми республики с освоением космического пространства, рассказали на очередной экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» и Творческого объединения «ОВВО» краеведы Вячеслав Слюсарев и Дмитрий Махов.

От телебашни к «тарелке»

Территория нынешней Орбиты до ее застройки представляла собой огромное поле, засеянное борщевиком, предназначенным в ту эпоху для корма крупному рогатому скоту. В 1967 году прямо посреди злосчастных растений выросло странное сооружение – посаженная на небольшое строение двенадцатиметровая параболическая антенна, похожая на тарелку. Хотя вся эта конструкция была режимным объектом, любопытным сыктывкарцам пояснили, что это станция системы «Орбита». Так у микрорайона, который еще только собирались застроить, появилось название.

В тот год подобных станций по всей бескрайней стране построили всего двадцать. Предназначались они для передачи, приема и последующей ретрансляции программ Центрального телевидения, а также для телефонной и телеграфной связи. Посредником в этом благородном деле им служили искусственные спутники Земли серии «Молния».

Четырьмя годами ранее неподалеку от того места, где будет установлена станция, в Сыктывкаре воздвигли телебашню высотой 196 метров, и в квартирах горожан появились телевизоры. Однако телебашня могла транслировать лишь местные программы, передачи Центрального телевидения показывали в записи на кассетах, которые переправляли в столицу Коми на самолетах.

И вот накануне 50-летия Октябрьской революции, когда вступила в строй первая очередь телевизионного комплекса в Останкино, сыктывкарцы получили возможность смотреть новости, концерты и футбольные матчи из Москвы без задержек, в прямом эфире.

«Орбитальная» троица

В 1970-е годы Орбита начала застраиваться современными многоэтажками, а сам микрорайон стал размножаться методом почкования. После того, как появились дома за Петрозаводской улицей, ту ее территорию, что соседствует с центральной частью города, горожане стали называть Старой или Ближней Орбитой. Соответственно другую часть – Дальней.

Появление топонима в честь столицы Карелии не случайно. Некогда на перекрестке сыктывкарских улиц Коммунистическая и Карла Маркса стоял бетонный стенд с надписью «Сыктывкар и Петрозаводск соревнуются» и фотографиями с видами городов. Но это, скорее, было не соревнование, а дружба двух столиц финно-угорских республик. В честь этой дружбы в спальном районе Древлянка города Петрозаводска в 1986 году улицу Карельских партизан переименовали в Сыктывкарскую.

В 1986 году на противоположной стороне Октябрьского проспекта начали возводить оборонное предприятие с названием Орбита. Предполагалось развернуть здесь производство оборудования для изготовления высокотехнологичных изделий из композитных материалов для многоразовых космических кораблей «Буран». Однако проект «Энергия-Буран» свернули, а завод так и не довели до ума. Железобетонные скелеты его цехов долгие годы мозолили глаза сыктывкарцам и гостям столицы, пока наконец их не переделали в гипермаркеты, а рядом не возвели жилые дома. Эту часть стали называть уже Новой Орбитой.

Официально Орбита заканчивается улицей Ветеранов. Однако город растет, и пока неизвестно, как назовут новый микрорайон. Может быть, как и жилой комплекс, он получит весьма спорное наименование Атлантида, которая, как известно, затонула, или станет «Совсем дальней Орбитой».

Космонавт без гермошлема

В самом центре Орбиты стоит построенная в 1986 году средняя школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов. 17 февраля 2009 года она получила имя одного из создателей советской индустрии, Героя Социалистического Труда Вячеслава Малышева. Перед школой установили его бюст, а поскольку он курировал производство вооружения, то по бокам поставили артиллерийское орудие и самоходную пушку.

Но еще ближе к этому учебному заведению стоит более мирный, но полуразрушенный арт-объект в виде взлетающей ракеты и планеты внутри перекрещивающихся колец. Когда-то он представлял собой композицию не только из этих деталей. Рядом с ракетой стоял космонавт в скафандре без гермошлема и держал в руке книгу с надписью «Знание». Яркий монумент переливался на солнце завораживающим блеском, и космонавт вдохновлял местных ребятишек на мечты о космических полетах.

Местные жители рассказывают, что у учеников этой школы была такая забава – попытаться нахлобучить на космонавта свою шапку. Им казалось неправильным, что у покорителя космоса нет гермошлема. Тот, кому это удавалось, становился героем. Однако снять шапку оказывалось еще более трудным делом, а потому космонавт долгое время мог иметь настоящий головной убор.

Кстати, ранее школа № 25 находилась в центральной части города на улице Южной и носила имя Германа Титова. Поначалу ее собирались назвать в честь Юрия Гагарина, но в год его полета вступила в строй школа № 4, и имя первого космонавта досталось ей.

Сейчас в здании бывшей школы, некогда носящей имя космонавта № 2, располагается безымянный Технологический лицей.

Вселенский стрит-арт

Звездное название микрорайона в XXI веке стало диктовать темы для уличных граффити. Самый трогательный рисунок такого рода нанесен на трансформаторную будку на Октябрьском проспекте неподалеку от телецентра.

Два года назад эта часть проспекта попала под действие федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На этом месте обустроили тротуары, сделали ливневки, и возникла идея как-то украсить совершенно невзрачный инженерный объект. Одна из строительных компаний провела среди художников конкурс на лучший рисунок. После весьма жестких дебатов победили уличные живописцы из Перми Маша Нестеркина и Иван Махомед. Они предложили изобразить на стенах будки героиню фильма «Гостья из будущего», космическую путешественницу Алису Селезневу. Сами художники признались, что на выбор главного персонажа рисунка их вдохновили детские киношные воспоминания и фантазии о далеких планетах.

Вышли в финал, но не были воплощены работы сыктывкарцев Павла Чукичева «Если бы кошки путешествовали в космосе» и Анастасии Малофеевой, которая намеревалась изобразить связь Коми республики с космосом, в частности, как в Помоздине пионеры нашли метеорит, и добычей в Интинском районе горного хрусталя, из которого были изготовлены иллюминаторы космического корабля «Восток-1». Впрочем, работы Анастасии Малофеевой можно увидеть на автобусных остановках, одна из которых также находится в Орбите возле телецентра. На ней можно разглядеть надпись «Говорит Сыктывкар».

В рамках той же федеральной программы неподалеку от станции системы «Орбита» пару лет назад обустроили детскую площадку. Однако ее внешний облик портила весьма непривлекательная задняя часть длинного гаража. Тогда городская администрация предложила разукрасить ее уличному художнику Максиму Умпелеву, причем используя опять же космическую тематику. Так появилось граффити с изображением космонавта в скафандре, плывущего в безвоздушном пространстве, звезд и многого другого, связанного со Вселенной.

Игорь БОБРАКОВ.

Постскриптум



Космодром Дырнос

Жители столицы Коми покорили стратосферу и на опыте подтвердили, что Земля круглая

В XXI веке сыктывкарцы сумели доказать, что отправляться покорять космическое пространство можно и не с Байконура или Плесецка, а из родного города. И возможность разглядывать невидимые глазу объекты Вселенной имеется не только в больших обсерваториях.

Августовским вечером 2013 года члены Сыктывкарского астрономического клуба в местечке Дырнос запустили на воздушном шаре в стратосферу зонд-видеокамеру. Эта конструкция представляла собой небольшую коробочку из пенопласта весом 465 граммов, внутри которой находилась необходимая аппаратура. За 1 час 38 минут шар взлетел на высоту более 31 километра и лопнул.

Падал зонд чуть более часа, а приземлился далеко от места взлета. Его, преодолев болота, бурелом и пару рек, космические энтузиасты нашли в лесу около села Нившера. Но в результате научного эксперимента сыктывкарцы получили фото- и видеоизображения стратосферы и окончательно убедились, что Земля – круглая.

7 октября прошлого года сыктывкарский астроном-любитель Николай Грекалов с помощью планетарного телескопа МАК 127 мм смог зафиксировать на фото редкую комету C/2025 A6 Lemmon. Шанс увидеть ее выпадает лишь один раз в 1350 лет. А двумя годами ранее он же сумел запечатлеть еще более редкую комету Цзыцзиньшань C/2023 А3 ATLAS, открытую в одноименной китайской обсерватории. В переводе на русский слово «Цзыцзиньшань» означает «Пурпурная гора».