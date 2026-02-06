С 1 января 2026 года в России резко (на 20 процентов) увеличился минимальный размер оплаты труда (для северных районов – до 46 тысяч рублей). Правительство подает это как некое благодеяние для народа. Однако независимые эксперты считают иначе: новый МРОТ разрушает не только экономику, но и бюджетную сферу.



Экономические законы – вещь объективная. Один из них гласит, что увеличение зарплаты должно быть обеспечено промышленным ростом и повышением производительности труда. Иначе деньги обесцениваются, «теряют вес», превращаются в бумажки. Поэтому волюнтаристское повышение «минималки» не увеличит доходы населения в целом, а лишь еще больше разгонит инфляцию, которая и без того сегодня зашкаливает.

Для бизнеса повышение МРОТ – удар комбинированный, поскольку идет в одном «пакете» с увеличением с 1 января налогов, сборов, акцизов и т.д. Возникла дилемма: либо увольнять работников, либо переводить их на 0,5-0,8 ставки.

А у бюджетных учреждений нет даже и такого выбора. По идее, они обязаны поднимать МРОТ напрямую, без хитрых манипуляций со ставками. При этом общий фонд оплаты труда государство им не увеличило (наоборот, идут массовые сокращения социальных расходов). Поэтому руководителям приходится тонким слоем «размазывать» фонд оплаты по всем сотрудникам.

В результате школа, детский сад, поликлиника или больница превращаются в своего рода колхоз, где господствует уравниловка и отсутствуют трудовые стимулы.

Особое недовольство в связи с новым МРОТ выражают педагоги. Хотя сама же российская школа и виновата в том, что выучила (на свою голову) нынешнюю генерацию чиновников, которые не понимают элементарных вещей. И теперь, дорвавшись до власти, вчерашние «двоечники-троечники» ставят на уши всю страну.



«Сборная солянка»



Решение привести работников сферы образования к «единому знаменателю» повергло учителей в шок. Это касается, вероятно, всех педагогов республики, но особый резонанс ситуация получила в Ухте. Возможно, это связано с теми неуклюжими «разъяснениями», которые дали учителям местные чиновники. Пообщавшись с ними, многие ухтинские педагоги сделали для себя вывод: зарплату они теперь будут получать по уравнительному принципу, независимо от стажа, квалификации и дополнительной нагрузки.

Информация стремительно разлетелась по соцсетям и мессенджерам. Анонимное обращение, под которым собрались сотни комментариев, описывает суть проблемы: реальные оклады учителей и воспитателей в городе и так составляют жалкие 10-12 тысяч рублей. Все остальное, что позволяет выйти на более-менее приемлемую сумму, – это «сборная солянка» из северных надбавок, районного коэффициента и стимулирующих выплат. Фактически базовый оклад ничтожен, а МРОТ достигается не за счет его повышения, а за счет накруток, которые по логике должны быть дополнением, а не основой зарплаты.



«Зачем мы учились?»



В администрации городского округа «Ухта» заявили, что состоявшееся 30 января совещание руководителей учреждений образования было посвящено «совершенно другим вопросам» – безопасности и «Пушкинским картам». А распространяемая в соцсетях информация – это «вброс» и «фейк».

Но как быть с десятками голосов педагогов, комментарии которых складываются в четкую и безрадостную картину. Вот что они пишут:

«Как педагог со стажем и первой категорией может получать как и уборщица в той же организации?»

«Почему я, отучившись за свои деньги, имея высшее образование и высшую категорию, немалый стаж… должна получать одинаковую заработную плату с младшим обслуживающим персоналом?»

Педагог-дефектолог с 15-летним стажем работы с горечью рассказывает, как их якобы заставляли подписывать документы о снятии доплат за работу с особыми детьми. «И мы подписывали, так как выбора не было! Или работаешь, или увольняешься!»

История с «уравниванием по МРОТ» – лишь верхушка айсберга. Педагоги говорят о систематическом обесценивании труда: индексация окладов незаметно «съедается» сокращением или отменой доплат за классное руководство, проверку тетрадей, заведование кабинетом. Молодые специалисты, за которых идут отдельные субсидии, порой получают больше опытных коллег с категориями. Это убивает не только доходы, но и мотивацию. «Для чего мы учимся? Для чего проходим этот «филиал ада на земле» – аттестацию?» – недоумевают учителя.

Комментаторы также намекают на более широкий контекст: подобные методы «оптимизации» затрагивают и сферу культуры, где люди боятся открыто говорить из-за угрозы увольнения. Указывают и на кадровую политику: «Сейчас на должности руководителей назначают не грамотных специалистов… а удобных, которые лишний раз слова не скажут».

Ситуация в ухтинском образовании перестала быть просто скандалом – она превратилась в наглядный кейс о том, как в тишине кабинетов можно разрушать основы социальной сферы.



Порочная схема



Работникам внушают, что их общая заработная плата не может быть ниже МРОТ. Это правда. Но из этого делается ложный вывод: что оклад (то есть базовая часть оплаты за квалификацию и стаж) может быть ничтожным. Остальное якобы «добирается» различными надбавками.

Вот что говорит Трудовой кодекс РФ:

МРОТ – это минимум за труд неквалифицированного работника при полной норме времени. Статья 133 ТК РФ прямо указывает, что в МРОТ не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. Районный коэффициент и северная надбавка – это компенсационные выплаты за работу в особых климатических условиях. Они НЕ являются частью оклада и должны начисляться СВЕРХ него. Оклад – это оплата квалификации. Учитель с высшим образованием, высшей категорией и 20-летним стажем выполняет работу, требующую специальных знаний и ответственности. Приравнивать его базовый оклад к базовому окладу неквалифицированного работника – прямая дискриминация и нарушение принципа справедливой оплаты труда (ст. 2, 22 ТК РФ). Доплаты за особые условия – отдельная история. Надбавки за классное руководство, проверку тетрадей, работу с детьми с ОВЗ – это также компенсация за дополнительный объем работы и повышенную психоэмоциональную нагрузку. Их сокращение или отмена под предлогом «доведения до МРОТ» – еще одно самостоятельное нарушение.

Таким образом, схема, при которой мизерный оклад «подтягивается» до МРОТа за счет северных надбавок, а все прочие достижения учителя игнорируются, является противоправной.



Как бороться?



Протест против нарушения трудового законодательства может быть эффективным лишь в том случае, если он переведен в правовое поле. Прежде чем куда-то обращаться, нужна доказательная база. Каждому педагогу необходимо:

Внимательно изучить свой трудовой договор и положение об оплате труда учреждения. Что там прописано про оклад, надбавки за категорию, стаж, классное руководство? Сохранять все расчетные листки за последние несколько лет. Они наглядно покажут, как происходило «схлопывание» зарплаты: рос ли оклад после индексации? Не уменьшались ли параллельно стимулирующие выплаты? Фиксировать любые устные указания администрации («всем будет МРОТ», «надбавки за ОВЗ сокращаем»). Лучше всего – направлять последующие письменные запросы на имя директора с просьбой разъяснить новый порядок оплаты, чтобы получить ответ на бумаге. Выход за пределы учреждения. Обращение в надзорные органы. Одиночные жалобы легко игнорируются. Коллективные – уже сигнал системы.

Кому жаловаться



Прокуратура. Это самый действенный орган в таких случаях. Коллективное заявление от сотрудников нескольких школ/садов с приложением копий расчетных листков и трудовых договоров станет основанием для проведения проверки. Прокурор вправе вынести представление об устранении нарушений, а при неисполнении – обратиться в суд. В Прилузском районе подобная практика уже дала результат.

Государственная инспекция труда Коми (ГИТ). Также уполномочена проводить проверки по вопросам оплаты труда. Решение ГИТ обязательно для исполнения.

Суд. Индивидуальные или коллективные иски о взыскании недоплаченных сумм. Да, это долгий путь, но он заставляет систему считать каждую копейку. Юридическая помощь здесь критически важна. Объединяйтесь для найма адвоката.

Первичные профсоюзные организации в учреждениях образования. К сожалению, они имеются не везде или малочисленны. Кроме того, не всякий председатель «первички» способен отстаивать интересы коллектива. Значит, надо выбрать другого председателя.

Союз с родителями. Родители – главные «заказчики» образовательных услуг. Их дети уже сталкиваются с нехваткой учителей, объединением классов и выгоранием педагогов. Честный разговор о том, что за «экономией» стоит реальное падение качества образования, может создать мощное гражданское лобби. История со спасением школы

№ 5 в Ухте – тому пример.

Публичность. Официальные СМИ в регионе обычно замалчивают социальные проблемы. Но есть социальные сети, блоги, федеральные издания, готовые поднимать острые темы.

В общем, нельзя сидеть сложа руки. Педагоги – люди грамотные, умные, тонкие. А вместе – они огромная сила, с которой власть вынуждена считаться.



Нина АНАНИНА.