«Воркуту продали Кузбассу!» – горько шутят сегодня жители «Заполярной кочегарки», судьба которой решилась без участия самих воркутинцев

Продали, конечно, не город, а единственное градообразующее предприятие, без которого Воркута не может существовать. Причем сделка происходила «втихую» – о ее подготовке широкая общественность ничего не знала.

Утром 26 марта стало известно, что у компании «ВоркутаУголь» теперь новый владелец. Им стало АО «Маяк», связанное со структурами кузбасской группы «Каракан Инвест». Федеральная антимонопольная служба уже одобрила сделку по приобретению 85% уставного капитала группы «Русская энергия», которая владеет «ВоркутаУглем».

Кузбасс, где уголь добывается в основном открытым способом, всегда считался традиционным конкурентом Воркутинского угольного бассейна, с его глубокими шахтами, с высокосортным, но более дорогим по себестоимости углем. И вот теперь угольные шахты Заполярья неожиданно оказались в руках потенциального конкурента.

«Каракан» идет!

За последние несколько лет у «ВоркутаУгля» несколько раз менялся собственник. С начала 2000-х годов актив входил в «Северсталь» Алексея Мордашова. В апреле 2022-го «ВоркутаУголь» перешла за 15 млрд рублей к группе инвесторов, возглавляемой владельцем корпорации AEON Роману Троценко. Он продал контрольный пакет акций корпорации в размере 69% топ-менеджменту в конце 2023 года. И в декабре того же года ООО «Холдинговая компания «Доминанта» Дмитрия Сударикова получила 15% в капитале угледобытчика. Как тогда поясняли в «Доминанте», это вложение стало для нее частью стратегии, направленной в том числе на отраслевую диверсификацию инвестиционного портфеля.

На текущий момент, по данным СПАРК, 100% «Русской энергии» принадлежат АО «Антрацит». Собственником «Антрацита» является некая Лариса Пустовалова.

По данным РБК, группа компаний «Каракан Инвест» создана в 2010 году, добывает энергетический уголь марок Д и ДГ в Беловском муниципальном округе Кузбасса, на участках открытых горных работ «Караканский-Западный» и «Евтинский Перспективный». Добывающее предприятие – ЗАО «Шахта Беловская» (ее запасы оцениваются в 83,1 млн т), реализацией продукции занимается ООО «Белкоммерц». Максимальная добыча, 5,1 млн т, была достигнута в 2019 году, следует из информации на сайте группы.

По состоянию на 2021 год, согласно СПАРК, совладельцами «Каракан Инвест» являются ООО «Экокарбоинвест» и Дмитрий Яковлев в пропорции 99 и 1% соответственно. Более поздних сведений в системе нет. По итогам 2024 года выручка группы компаний составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль – 42,3 млн руб.

Министры не в курсе?

Угольная отрасль сегодня переживает не лучшие времена: спрос на уголь падает, издержки, напротив, растут. На этом фоне история с частой сменой собственников «ВоркутаУгля», мягко говоря, напрягает. Для сотрудников компании, жителей города, да в общем и всей республики главный вопрос сейчас один: что ждать от нового владельца?

Особенно это беспокоит после того, как агентство БНК опубликовало ответ-реакцию на данную сделку двух профильных министров. Так, и. о. министра экономического развития и промышленности Коми Алексей Просужих сообщил, что прочитал о смене собственника ровно то, что было опубликовано в СМИ. «Больше ничего не знаю». Министр природных ресурсов и экологии Коми Роман Полшведкин также не смог прокомментировать ситуацию вокруг «ВоркутаУголь», так как «пока ему ничего неизвестно».

В то, что такое возможно, верится с трудом. Скорее всего, чиновникам велено дождаться комментария главы Коми. Но Ростислав Гольдштейн пока тоже не спешит заверить, что все будет хорошо.

Отметим, скорпорацией AEON у республики было связано несколько крупных проектов. В частности, в 2022 году по договоренности с главой Коми Владимиром Уйбой собственник «ВоркутаУгля» выделил 100 млн рублей на разработку проекта по реконструкции Усинского водовода, а в 2024-м – 150 млн рублейна ремонт взлетно-посадочной полосы и перрона аэропорта «Воркута».

Кроме того, с владельцем корпорации AEON Романом Троценко велись переговоры о строительстве глубоководного морского порта в районе поселка Индига в Ненецком автономном округе. (Порт проектировали прежде всего для обработки таких грузов, как коксующийся уголь, древесина, удобрения и химические продукты, бумага). А также строительстве железной дороги Сосногорск – Индига и реализации крупного инвестиционного проекта – создании Воркутинского газохимического комплекса по производству карбамида и селитры… Скорее всего, эти проекты теперь будут «заморожены».

Впрочем, «сказка» о газохимическом комплексе, возможно, еще будет на слуху ближайшие месяцы (вплоть до выборов в Госдуму РФ в сентябре). Тем более что создание Воркутинского газохимического комплекса является ключевым мероприятием долгосрочным планом развития воркутинской агломерации, как опорного населенного пункта в Арктике на период до 2035 года.

От угля к углехимии

Судьба заполярной Воркуты сегодня стоит на пороге глубокой трансформации, считает главный научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера, член-корреспондент РАН Виталий Лаженцев. О том, как перестроить экономику и социальную сферу города, он рассказал недавно в интервью корреспонденту ТАСС.

В условиях структурной перестройки мировой энергетики Воркуте необходимо переходить к комплексному использованию угля. Речь идет о производстве продукции с высокой добавленной стоимостью: жидкого топлива, адсорбентов, термографитов и углеграфитовых материалов.

«Академическая наука уже раскрыла потенциал этой отрасли, однако реальным проектированием пока никто не занимается», – отмечает ученый. По его мнению, при наличии волевого решения федерального правительства проект может быть реализован в течение 15-20 лет.

Несмотря на тренд на декарбонизацию (использование газа и водорода в металлургии), воркутинский уголь будет востребован еще как минимум 10-15 лет. Ключевым фактором может стать восстановление угольно-металлургического комплекса Донбасса.

«Там первоначально дело пойдет по классической технологии коксовой металлургии. Коксовая металлургия ищет пути совмещения приемлемой цены и приемлемой смеси в технологическом плаве, когда не очень хороший донецкий уголь совмещают с более качественным, но дорогим воркутинским, что дает такую комбинацию, которая полностью удовлетворяет металлургов. Тогда эти 6-7 млн тонн в год могут добывать в режиме 10-15 лет, пока не произойдет высокий качественный скачок в черной металлургии, пока производство не перейдет полностью на газ или водород, и тогда кокс в таком количестве не потребуется, а только лишь, что называется, на прогрев мартеновской печи. Металлурги ищут баланс цены и качества», – пояснил В. Лаженцев. «За уголь будут держаться до упора, и это справедливо, но прежде всего Воркута нужна как форпост в Арктике», – подчеркнул эксперт.

Ученый убежден, что Воркута должна развиваться не только как промышленный центр, но и как важнейший опорный пункт страны. Это подразумевает: укрепление инфраструктуры дальней авиации; размещение подразделений пограничной службы; обслуживание крупнейшей газопроводной системы «Ямал – Запад»; переселение и «умное сжатие».

Будущее Воркуты видится ученому не в попытках вернуть городу былые демографические показатели, а в создании компактного, высокотехнологичного и стратегически важного узла. Правда, реализация этого сценария потребует от федерального центра кратного увеличения инвестиций.

Не умаляя заслуг и авторитетного мнения ученого, напомним известный анекдот. «Пап, а он съест сто килограммов шоколада?» – спросил юный отпрыск, кивая на слона. – «Съесть-то он съест, сынок, да кто же ему даст?»

Виктор СЕМЕНОВ.

Для справки_______________________________________________________________________________

«ВоркутаУголь» производит почти 10% коксующегося угля для российской металлургии. В состав компании входят четыре шахты, разрез «Юньягинский», центральная обогатительная фабрика «Печорская», механический завод и транспортное предприятие.

Кстати

Осторожно, она сжимается!

Власти заполярного города намерены в этом году завершить программу управляемого сжатия, по которой уже девятый год подряд семьи переселяют из полупустых домов. Всего с начала реализации программы отремонтировано 850 квартир и расселено 707 семей. Отключен от инженерных коммуникаций 41 многоквартирный дом.

«На этот год запланирована реализация пятого, завершающего этапа программы «Комплексное градоэкономическое преобразование города Воркуты» – переселение 171 семьи поселка Заполярный. Объем финансирования на эти цели на 2025-2026 годы составит 207,4 млн рублей», – сообщили ТАСС в мэрии.

На 1 января 2026 года в Воркуте насчитывалось почти 11 тысяч муниципальных жилых помещений общей площадью 517 тысяч квадратных метров. Из них 46%, или более 5 тысяч единиц – это пустующее муниципальное жилье общей площадью 234 тысячи кв. метров. В муниципальной собственности находится также 271 тысяча квадратных метров нежилых помещений, из которых 49% также пустует.