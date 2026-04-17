Республика Коми вступила в полосу хронического финансового дефицита. Причем текущие экономические показатели региона указывают на то, что явление это не кратковременное, а «долгоиграющее», со всеми негативными социальными последствиями.



Угол падения



Согласно оперативному докладу Счетной палаты России об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Федерации за 2025 год, в Республике Коми самое значительное по сравнению с 2024 годом снижение поступлений от налога на прибыль сразу на 50,5 процента!

Следом идет Оренбургская область с показателем минус 40,3 процента. У наших географических соседей в Ненецком автономном округе падение на 38,4 процента, в Архангельской области – 32,5 процента.

Напомним, что базовая ставка на прибыль составляет 25%, из которых 8% идут в федеральную казну и 17% – в бюджеты регионов. 50-процентное падение собираемости – это серьезный удар по финансам Коми.



Сырьем богаты, но не рады



В своем докладе аудиторы Счетной палаты указывают на причины столь стремительного падения. Это влияние внешних факторов, связанных с конъюнктурой мировых и внутренних рынков, сохранением санкционных ограничений, колебанием курсов валют, нестабильностью логистических связей, изменением ключевой ставки Банка России и прочими.

Наибольшие проблемы с поступлениями налога на прибыль испытывают регионы с преобладанием сырьевых, добывающих отраслей в структуре внутреннего регионального продукта, работающих на экспорт, специализирующихся на добыче нефти и газа, угля, лесном комплексе, металлургии.

Аудиторы особо подчеркивают, что в Республике Коми, Архангельской и Иркутской областях помимо снижения поступлений от компаний нефте- и газодобывающей отрасли отмечается значительное снижение сумм налога от предприятий лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной отрасли. Отсюда и падение в «минус». Согласно данным Минфина Коми, республиканский бюджет в 2025 году исполнен по поступлениям в сумме 106,2 млрд рублей (92,6 процента к годовому плану), по расходам – в сумме 132,36 млрд (95,2 процента).

Для полноты картины отметим, что в 34 регионах доходы от налога на прибыль за прошедший год увеличились. Особенно заметно в Камчатском крае (на 167,8 процента), Еврейской АО (122,6 процента) и Курганской области (60,7).

В целом по стране в 2025 году снижение поступления налога на прибыль организаций ускорилось и составило 8,6 процента (в 2024 году снижение составило 4 процента). Объем поступлений данного налога составил 5 трлн 272 млрд рублей.



Как дотянуть «до получки»?



В условиях жесткого бюджетного дефицита власти Коми вынуждены экономить на всем (за исключением, конечно, расходов на содержание самих чиновников). Поэтому в Республике Коми развернулась «тотальная оптимизация» казенных учреждений, включая сферы образования и здравоохранения. Это очень болезненная для населения мера, однако реальная экономия получается в итоге не слишком большой – всех дыр в бюджете таким способом не заткнуть. Поэтому республике приходится занимать деньги.

Так же поступают обычно и простые люди – берут в долг до получки. Но есть разница: одно дело занять у друзей и знакомых и совсем другое – взять ссуду под огромный процент в той же микрофинансовой конторе. Во втором случае кредит может стать неподъемным, есть риск лишиться всего имущества и квартиры.



Долги наши тяжкие



По состоянию на 1 января 2026 года объем государственного долга по кредитам Республики Коми составил 23,7 млрд рублей (бюджетные кредиты) и 15,6 млрд рублей (кредиты, взятые у коммерческих организаций). Последняя цифра особенно удручает, поскольку на сегодняшний день коммерческие банки предоставляют кредиты в районе 20 процентов годовых. Если не умерить финансовые аппетиты, то в недалеком будущем долги бюджета Коми станут неподъемными.

Та же Архангельская область уже набрала коммерческих кредитов на 76,5 млрд рублей, чуть меньше, чем Москва (80,4 млрд рублей). Но ведь для Первопрестольной это не такой уж обременительный долг в сравнении с доходной частью (более 5 трлн рублей за 2025 год). А вот для Архангельской области долг прямо сейчас выглядит совершенно чудовищным (налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за 2025 год в районе всего 100 млрд рублей), особенно на фоне дальнейшего снижения экономической активности.

Кстати, в 36 регионах госдолг состоит исключительно из долговых обязательств по льготным бюджетным кредитам.



Быть донором – это почетно



Вообще появление долговых обязательств Республики Коми перед коммерческими банками выглядит противоречащим логике и даже здравому смыслу (это если смотреть на экономику в чистом виде, без политики). Ведь Республика Коми – один из немногочисленных регионов, который является донором федерального бюджета.

За многолетнюю и успешную фискальную деятельность нашей республике впору присвоить почетное звание «Заслуженный донор России». Причем кроме морального поощрения, не помешали бы и материальные стимулы.

А вот насчет стимулов – как-то не очень, они не ясны. Во всяком случае – широкой публике. И только за федеральным центром остается исключительное право решать, каким будет бюджет того или иного региона, какой процент налогов оставить, а какой забрать себе.

Тот же налог на добычу полезных ископаемых (самый денежный) федеральный центр забирает в полном объеме, хотя мы помним времена, что и регионам какие-то проценты от него перепадали. Но все это в прошлом.

По данным Счетной палаты РФ на 1 декабря 2025 года распределение собранных налоговых доходов осуществлялось в следующих пропорциях: федеральный бюджет – 60,4 процента, консолидированный бюджет Коми – 39,6 процента.



Наше место – последнее



Итак, у республики остается лишь малая доля налогов, которые собираются на ее территории. Это важный показатель, но не единственный. Ведь есть еще безвозмездные поступления в «обратном направлении», то есть из центра в регионы. Это разного рода выплаты, дотации, субсидии, субвенции. Увы, и в этом плане жителей Коми нечем обрадовать.

В 2025 году Дагестан получил из федерального бюджета больше всех – более 145 млрд рублей, Чечня – около 130 млрд, более чем на 100 млрд рублей пополнились бюджеты Крыма, ДНР, ЛНР и Якутии.

Из географически близких к нам территорий Архангельская область получила более 40 млрд рублей, Кировская область – более 30 млрд рублей. Среди получателей безвозмездной помощи от федерального центра фигурирует и Республика Коми с суммой в 100 млн рублей (ожидаемо последнее место в списке). Даже Ненецкий автономный округ с 40 тысячами населения дождался от федерального центра 800 млн рублей.

Снижение объема перечисленных дотаций отмечается в 47 регионах, из них наибольшее в Новосибирской области – в 23,7 раза, Республике Коми – в 13,1 раза, Амурской области – в 9,5 раза, Тульской области – в 4,2 раза, Ярославской области – в 4 раза.





Сергей МОРОХИН.