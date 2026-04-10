НЕ «ПОЕХАЛИ!», А «ПРИЕХАЛИ!» В столице Коми из-за долгов обесточили выставку, посвященную Юрию Гагарину и другим космонавтам

С 6 по 12 апреля в России проходит «Неделя космоса». Акция приурочена ко Дню космонавтики и 65-летию первого полета человека в космос. В республике тоже готовились к этой дате.

Национальный музей Коми подготовил выставку «Поехали!», где представлена коллекция документов и фотографий, связанных с посещением Коми космонавтами, а также вклад республики в освоение околоземной орбиты.

Впервые на выставке представлена друза дымчатого кварца, добытая в Интинском районе. Именно из такого материала были сделаны иллюминаторы космического корабля «Восток-1», на котором летал Юрий Гагарин. Дополняют экспозицию предметы из музейной коллекции, показывающие, насколько популярна была космическая тема во всех сферах жизни в 1960-1980-е годы.

19 марта выставку открыли в здании Дома-музея Ивана Морозова, однако сегодня посмотреть ее ни школьным, ни студенческим группам, записавшимся на экскурсию, ни отдельным посетителям не удастся. С 1 апреля на входе в музей висит объявление: «Закрыто по техническим причинам».





Без света и тепла



«Трибуна» выяснила, что это за «технические причины». Оказалось, что Коми энергосбытовая компания просто отключила Дом-музей И. Морозова от электроснабжения. Музей задолжал с начала года 234 тысячи рублей. Точнее, не музей, а Минфин Коми.

Между музеем и компанией «Комиэнергосбыт», как положено, был заключен договор на сумму в размере 929,9 тыс. рублей, по которому электроснабжением обеспечивается шесть зданий музея. Источник финансирования – республиканский бюджет. Все первичные документы за январь и февраль были приняты, подписаны, внесены в Единую информационную систему в сфере закупок и переданы музеем для оплаты в ГКУ РК «ЦОД» в соответствии с установленным порядком. Но оплата за принятую музеем электрическую энергию на сегодняшний день не проведена.

В сложившейся ситуации дирекция вынуждена была закрыть Дом-музей И.П. Морозова для посетителей и сотрудников. Здание музея не отапливается, отключены системы пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения. Велика вероятность повреждения системы водоснабжения здания.



Какие тут шутки!



– Со дня открытия до 31 марта выставку посетило около 200 человек. 1 апреля, в день отключения электроснабжения, было запланировано три экскурсии, которые пришлось отменить, – рассказала директор Национального музея Коми Светлана Бандура. – Сейчас запись на экскурсии приостановлена, что приводит к недовольству руководителей учебных заведений. На 9 апреля была запланирована лекция Юрия Солонина, доктора медицинских наук, главного научного сотрудника Института физиологии Коми НЦ о подготовке человека к космическому полету, особенностях пребывания космонавтов на орбите Земли и реабилитации после приземления. Встречу пришлось перенести в другое здание.

Закрытие выставки «Поехали!» в «Неделю космоса» – это, конечно, нонсенс! Как говорится, приехали!



Надо ли «гореть на работе»?



Светлана Бандура напомнила, что приближается еще и день памяти Ивана Павловича Морозова – 27 апреля. В Доме-музее работает постоянная экспозиция «И.П. Морозов: судьба человека в истории республики». По выставке разработана культурно-образовательная программа для разновозрастной целевой аудитории, публичных лекций с приглашением спикеров. Кроме того, в этот день всегда собираются соратники бывшего руководителя республики, студенты Сыктывкарского медколледжа им. И.П. Морозова и других образовательных учреждений города.

Если света не будет, посетителей в музей, конечно, не пустят. Впервые с 2004 года!

Руководство Министерства культуры и архивного дела Коми, естественно, в курсе ситуации, однако помочь пока не спешит. Более того, министр Марина Бурмистрова на маленьком юбилее одного из учреждений культуры недавно обронила в его адрес такую фразу. Мол, надо «не пепел сохранять, а огонь передавать». Сказано было образно, про «горение на работе», но музейщики вздрогнули. Наверное, и архивистам впору задуматься, что имела в виду профильный министр?



Лиля ВОВК.