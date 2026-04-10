Молоко «убежало»? Для кировчан одним конкурентом станет меньше

С 1 мая с прилавков магазинов в Коми исчезнет молочная продукция ООО «Пригородный», о чем заблаговременно официально уведомило жителей само предприятие. Что стоит за этим неожиданным решением?



Что будет с коровками?



Хотя официально «Пригородный» сообщает, что не все так плохо, цех по переработке молока и производству молочной продукции с мая лишь «приостанавливает свою деятельность». Молоко с фермы будет поставляться на Сыктывкарский молочный завод. Решение принято совместно с правительством Республики Коми в целях увеличения объемов поставки сырья на крупное местное предприятие для выработки качественной продукции и обеспечения продовольственной безопасности региона.

Могло сложиться впечатление, что болезненное решение для многих горожан, привыкших «покупать наше», было принято «после долгих раздумий», но тут неожиданно поступили разъяснения от Сыктывкарского молзавода, где вообще не ждут никакого дополнительного молока: предприятие обеспечено объемами сырого молока на 100 процентов! Все текущие обязательства по поставкам и переработке сырья выполняются в штатном режиме согласно ранее заключенным договорам.

Вот так поворот! Выходит, что молоко «Пригородного» после 1 мая будет никому не нужно. А куда девать буренок? Под нож? Похоже, что все к этому и идет, но только официально об этом заявлять – это нарваться на шквал негодования со стороны все тех же горожан.

Все ведь можно сделать по-тихому. Тем более, есть пример. Весной прошлого года всех коров и телят вывезли из бывшего колхоза «Чернутьевский» (Удорский район) и сельхозпредприятия в Емве (Княжпогостский район) в Тулу на тамошнюю живодерню. Ситуацию с уводом скотины, в которую вкладывались значительные государственные финансы, чиновники назвали лишь «неприятной», никто не захотел разбираться, как вообще такое стало возможно. Заметим, что упомянутыми организациями, а заодно и Сыктывкарским молочным заводом в то время руководил один человек – кировчанин Александр Белог, которого в Коми пригласили чиновники из Минсельхоза для «подъема сельского хозяйства». Вот и «доподнимался» до последней коровы.



Нелогичное решение



Понятно, что если предприятие, имеющее свои производственные мощности и торговую сеть, вдруг отказывается от переработки сырья, значит, на то были веские основания, которые не спрятать за официальными сообщениями.

Согласно общедоступным финансовым показателям, ООО «Пригородный» за 2025 год имело убыток в размере 47,8 млн рублей. В 2024 году убыток был на 22,3 процента больше. В целом надо признать, что в 2022 году, когда «Лузалес» решило заняться еще и сельским хозяйством (компания вошла в состав участников ООО «Пригородный»), со стороны это выглядело совершенно нелогичным решением, тем более что новый актив, судя по финансовым показателям, уже в то время был весьма проблемным (чистый убыток за 2021 год 39,5 млн рублей).

Пять лет назад председатель совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк отмечал: «Пригородный» имеет хороший потенциал для развития, а у нас есть возможности, ресурсы, а самое главное – желание обеспечить жителей нашей республики свежими, качественными местными продуктами питания…» Сейчас так он вряд ли уже скажет, да и коммерческие интересы господина Семенюка все больше распространяются за пределы Республики Коми – в Кировскую и Ленинградскую области, где в 2023 году были приобретены у шведской IKEA заводы по выпуску мебели.



Дорогая землица



Что касается активов «Пригородного», то уже давно поговаривают, что самая лакомая их часть – это земля, которую можно использовать под ту же коттеджную застройку. На всем остальном – на овощах, зелени, рыбе (выращивают в садках) – больших капиталов не сколотить. И это притом, что «Пригородному» ежегодно оказывается значительная поддержка со стороны государства: речь идет о десятках миллионов рублей.

Но денег все равно не хватает. Министр сельского хозяйства и торговли Республики Коми Сергей Елдин считает, что ООО «Пригородный» оказалось в непростой ситуации из-за долгов, в том числе перед ресурсоснабжающими организациями. На сегодняшний день у предприятия имеется значительная задолженность перед АО «Коми энергосбытовая компания», а также накоплена налоговая задолженность. «Ситуация назревала постепенно и не была своевременно купирована», – считает руководитель Минсельхоза.



Кто бы мог подумать…



С 90-х годов прошлого столетия власти Коми говорят о продовольственной безопасности, поэтому строят планы по наращиванию сельхозпроизводства. Однако красивые цифры не стыкуются с реальностью.

Согласно последним стратегическим планам Минсельхоза к 2030 году молоком от местных производителей жители Коми должны быть обеспечены на 54 процента (сейчас меньше чем на треть), мясом – на 63 процента, яйцами – на 74 процента, овощами – на 68 процентов, картофелем – на 100 процентов.

Однако в нынешних условиях социально-экономической неопределенности заглядывать в будущее вообще не имеет смысла. Тому пример – ситуация с «Пригородным». Кто мог представить, что предприятие, созданное еще в советское время специально для

надежного обеспечения горожан овощной и молочной продукцией, окажется фактически в долговой яме с совершенно непредсказуемыми последствиями.



Холодная «Атлантида»



Водоснабжение горячей водой в новых домах в микрорайоне «Орбита» обеспечивает котельная «Пригородного». Ресурсоснабжающая организация ООО «Агро-Тепло» официально уведомило, что из-за образовавшейся задолженности со 2 апреля введено ограничение поставки газа на котельную. Так что жильцам придется потерпеть некоторые неудобства: из кранов течет чуть теплая вода. В том же сообщении ничего не говорится о сроках, когда появится горячая вода.

Аналогичная ситуация была и в феврале, когда также из кранов текла чуть теплая вода, а комнатные батареи остывали.

Проблемы «Пригородного» заметно повлияли на жизнь многих тысяч жителей «Орбиты». Напомним, только «Атлантида» объединяет 11 высоток (в каждой от 275 до 360 квартир).



Сергей МОРОХИН.