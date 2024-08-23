В апреле этого года «Трибуна» писала о том, что над жителями поселка Синдор Княжпогостского района власти ставят «эксперимент на выживаемость». Особенно удручает состояние участковой больницы, которая уже давно нуждается в ремонте. В этом убедился и депутат Госдумы России Олег Михайлов, направивший после своей поездки в Синдор запрос в республиканскую прокуратуру.



Прокуратура привлекла специалистов из других надзорных органов и провела масштабную проверку. Результаты этой проверки шокируют: установлен целый ворох нарушений законодательства и санитарных норм. В частности, выявлены многочисленные дефекты теплоизоляции, лакокрасочного слоя оконных рам, элементов конструкции и кровли крыльца больницы. Отсутствует

контроль за состоянием тепловых сетей.

Кстати, если приглядеться к ржавой и прогнившей теплотрассе, ведущей к больнице, то можно увидеть местное «ноу-хау»: при помощи затычек латают дыры в трубе. Смелое начальство, совсем не боится, что во время сильных морозов эти затычки не спасут от аварии. Хорошо, что прошедшей зимой повезло – обошлось без серьезных чрезвычайных происшествий. Но ведь постоянно везти не может, рано или поздно все равно быть беде. Хотя многие чиновники уже давно не задумываются о последствиях своей безалаберности – живут одним днем.

Установлено также, что здание больницы недоступно для инвалидов и маломобильных групп граждан, – нет соответствующего нормативам пандуса и надлежащего дорожного покрытия.

Прокуратура внесла главному врачу Княжпогостской центральной районной больницы представление и обратилась в суд с исковым требованием обеспечить доступность больницы для маломобильных граждан.

Сергей МОРОХИН.