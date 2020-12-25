Всегда надеешься, что болезнь обойдет тебя стороной. Увы, мне тоже «повезло» заболеть ковидом. Но обо всем по порядку.



Почувствовал себя плохо с 29 на 30 октября – слабость, кашель, все болит, глаза не открываются. Попросил вызвать скорую помощь. Там порекомендовали пригласить врача на дом. Два с половиной часа пришлось дозваниваться до поликлиники. Когда дозвонились, ответ был просто убийственный: медиков не хватает, специалист подойдет через три-четыре дня. Что делать – непонятно, как лечиться, какие лекарства требуются?

Спасибо друзьям, которые уже переболели ковидом. Они-то и посоветовали, какие надо купить антибиотики и антивирусные препараты, как их принимать.

По моей просьбе сын обошел с десяток аптек в Ухте, прежде чем нашел нужные препараты.

Мне еще повезло: вместо обещанных 3-4 дней врач появился через 70 часов после вызова. Осмотрев меня, врач сказала, что главный критерий для госпитализации – это высокая температура, а у меня она, наоборот, пониженная – 35,8 градуса. Значит, у меня не ковид? А тогда что? Я не чувствовал запахов, не мог есть. Тем не менее, в госпитализации было отказано.

Врач посоветовала налегать на бульончики, выписала еще лекарств и уехала, сказав, что 12 ноября надо будет прийти за больничным листом. В тот же день ближе к вечеру у супруги резко поднялась температура – 38,3.

3 ноября снова пришла врач, взяла мазки на ковид и дала направление на проведение компьютерной томографии (КТ) на 6 ноября, пообещав, что перезвонят, чтобы никуда не отлучался.

6 ноября поехал на КТ в поликлинику № 1. Там творился тихий ужас! На крохотном пространстве скопилось порядка ста человек (в основном, пожилые) – кашляющих и с температурой. Словно в насмешку здесь повесили объявление о соблюдении санитарной дистанции в полтора метра.

Я приехал около 14 часов, а прошел процедуру через пять часов, другие ждали намного дольше. На следующий день забрали результаты анализов. Легкие у меня оказались чистыми. Но к этому времени я уже неделю принимал лекарства – может, дело в них? Что делать дальше, непонятно. Мне пообещали, что позвонят из поликлиники. Жду. Не дождался, 10 ноября опять звоню в поликлинику, объясняю ситуацию. В ответ слышу: «Ваш врач ушел на больничный… Где ваши мазки и что с ними, ответа пока дать не можем…»

15 ноября по направлению от первого медика, несмотря на слабость и плохое самочувствие, еду в поликлинику № 2, обращаюсь в неотложную помощь. К этому времени лекарства уже закончились, результатов тестов по-прежнему нет.

Занял очередь в кабинет к врачу в 11 часов, а в 12 у них обед. Народ выгнали на время обеденного перерыва из помещения на улицу, на холод! Терпите, мол. А то, что люди пришли с температурой и плохим самочувствием – это никого не волнует.

Через какое-то время дошла очередь и до меня. Врач сказала, что результатов анализов по-прежнему нет. Она посоветовала сидеть дома, заниматься самолечением и ждать звонка. Опять мне выписали очередную порцию лекарств, а в аптеках их нет – все разобрали.

18 ноября наконец-то позвонили и сказали, что анализы положительные. На следующий день вновь приехала врач, взяла повторные мазки на ковид, опять выписала лекарства и обещала сообщить, когда будут готовы результаты анализов. 6 декабря позвонили и пригласили на прием 8 декабря. Подтвердили, что анализ у меня положительный. Оказалось, что результаты анализов пришли еще 29 ноября. Неужели надо было 10 дней ждать, чтобы сообщить мне об этом?

Встретил в поликлинике знакомого. Он сказал, что четыре раза сдавал анализы на ковид, все результаты положительные, с работы грозятся уволить… Ему, как и мне, не помогает лечение, направление в стационар не дают. И сколько таких, как мы, в Ухте, а в республике? Интересно, мы попали в статистику заболевших? Или тех, кто занимается самолечением на дому, не подсчитывают?

За время болезни я понял, что наши чиновники лицемерят. По государственным телеканалам говорят одно, а в жизни все иначе. Медицина находится в полуразрушенном состоянии, лекарств нужных нет. Результаты анализов получаем через 15-20 дней! Такое ощущение, что власти над нами проводят эксперимент по выживанию.

15 декабря врачи сообщили, что результаты анализов у меня хорошие, надо еще только несколько дней посидеть дома, потом закрывать больничный лист. Кстати, на покупку лекарств я потратил более 15 тысяч рублей.

Валерий ХАРЧЕНКО,

помощник депутата

Госдумы РФ, г. Ухта.