Экспериментальный вездеход остановили инспекторы

Экспедиция экспериментальных новейших вездеходов наказана за инициативу.



Неделю назад с Урала к Карскому морю отправилась трансарктическая экспедиция, которая испытывает в полярных условиях вездеход усовершенствованной конструкции «Бурлак». Примерно в 60 км от Инты вездеходы остановили бдительные инспекторы национального парка «Югыд ва».

Путешественники пояснили, что преимущество автомобилей «Бурлак» на шинах низкого давления в том, что они не наносят ущерба почве, тем более что она под огромным слоем снега.

Объяснения инспекторов не удовлетворили. Был составлен протокол, водители заплатили штраф в 6000 рублей.