С апреля 2021 года в столице Коми действует пункт приема бытовых отходов. Его организаторы – экологические энтузиасты, которые не только регулярно устраивают субботники в Сыктывкаре и его окрестностях, но и занимаются сортировкой вторсырья. Дважды в месяц они объявляют «Чистую субботу», чтобы горожане могли сдать в экоцентр «Давпон» мусор, рассортированный по разным категориям.



Кроме привычных макулатуры и металла, здесь дают вторую жизнь еще и разным видам пластика, стекла. Обычно у этих предметов одна дорога – в «мусорку». Но в экоцентре считают иначе: большей части содержимого любого мусорного ведра можно найти полезное применение. По словам создателя экологического центра «Дырнос» Константина Морокова, утилизировать можно до 80% бытовых отходов. Причем все перерабатывается в пределах Коми.

Если выбросить жалко

Помимо приема вторсырья создатели экоцентра случайно решили и другую задачу – избавления от ненужных мелочей. Ведь не секрет, что у многих с годами накапливаются вещи из разряда «не нужны, а выбросить жалко». Часть пространства квартиры или гаража со временем занимают безделушки, кассеты, которые некуда вставить, пейджер, по которому ни с кем не связаться, банки, потертые кастрюли…

Отжившее свое вещи сыктывкарцы стали приносить в экоцентр с мыслью, что выкидывают их не на общую свалку, а относят на переработку. Константин Мороков говорит, что с момента создания экопункта они с супругой Юлианной стали сохранять необычные находки среди вторсырья. Так было положено начало музею выброшенных вещей.

Большая часть экспонатов отлично перерабатывается. Но главное в выброшенных вещах – их уникальность, прошлое, которые создатели музея мечтают сохранить. «Хотелось бы знать историю каждого предмета, – говорят они. – Было бы здорово, если бы люди рассказывали, как какая-то вещь появилась у них дома, как ею пользовались. Тогда у каждого экспоната появится табличка с информацией».

Некоторые из сданных в утиль вещей кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Например, тяжелая гранитная тумба, которая, похоже, служила вазой у какого-то мемориала, или кованая скамейка. Константин решил не отправлять ее на переплавку, а потрудившись, вернул ей вид, достойный городского парка. Среди других неожиданных находок – инкассаторский мешок, старый велосипед, 20-литровая консервная банка, огромная бутыль, которую в экоцентре приспособили под общественную копилку.

Это можно увидеть

Среди мусорных экспонатов преобладают старые книги и посуда: советские жестяные банки из-под чая, стеклянные емкости всех мастей, среди которых встречаются и дореволюционные.

На полках между «Роман-газетой», изданиями «Биоритмология и уринотерапия» и «Как стать великим» попадаются и более редкие книги. Например, напечатанный шрифтом Брайля выпуск общественно-политического журнала «Наша жизнь» или учебник по программированию 60-х годов. Последний, кстати, попал в экопункт в составе большой библиотеки, которая досталась горожанину от ученого – предыдущего жильца купленной им квартиры.

Выглядит музей как настоящая добротная барахолка или небольшой антикварный магазин. Но его владельцы говорят, что продавать ничего не собираются, а продолжают разбирать принесенные вещи и находить среди них новые, достойные их выставки экземпляры.

Пока ознакомиться с любительским музеем можно, только если прийти в экоцентр «Давпон» в день приема мусора. И тогда вполне возможно, что безделицы, потерявшие для вас ценность, пополнят коллекцию необычного утиля и будут выставлены на всеобщее обозрение.

Платон БЕШКАРЕВ.

Фото Наталии Бешкаревой.