Еще один «омикрон» (Блиц от 4 февраля)

Еще один «омикрон»

В России обнаружили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом. Данные из нескольких стран говорят о еще более высокой заразности этого подвида. Риск заражения инфицированных членов своей семьи составляет 39%, по сравнению с 29% в случае с оригинальным «омикроном». В России новый подвид уже выявлен в Москве, Марий Эл и Башкортостане, Ростовской области.

ФАП в Колве: готовность – ноль

Прокуратура проверила недостроенные ФАПы.

В 2021 году в Коми планировали построить 19 фельдшерско-акушерских пунктов, ни один объект не был введен в эксплуатацию в срок. В отношении компаний-застройщиков возбуждены 14 административных дел за неисполнение договорных обязательств по строительству ФАПа в Усть-Вымском, Сысольском, Ижемском, Усть-Куломском и Корт-

керосском районах. Семь ФАПов сегодня готовы на 100%, два из них уже введены в эксплуатацию. В селе Колва готовность ФАПа оценили в 0%. Это связано с тем, что Усинск вошел в состав Арктической зоны, поэтому строительство потребовало дополнительных экспертиз.

Люди травятся суррогатами

По данным токсикологического мониторинга, в 2021 году в Коми зарегистрировано 266 случаев острых отравлений химической этиологии, в том числе 112 отравлений спиртосодержащей продукцией, сообщает Управление Роспотребнадзора РК.

Причем 5 случаев приходится на подростковое население (15-17 лет), 37 случаев – на детское население (0-14 лет). Подавляющее большинство отравлений связано с этанолом, остальные случаи – это суррогаты алкоголя и спирта. За год зарегистрировано 98 случаев летальных исходов. Все смерти среди взрослого населения.

Не дочери, так государству

Усть-куломскому предпринимателю придется бесплатно отработать 60 часов.

32-летний мужчина накопил полмиллиона рублей долга по алиментам в пользу дочери, за что был ограничен в пользовании специальным правом. Получив постановление судебного пристава и предупреждение о последствиях нарушения этого запрета, должник все же сел за руль чужого внедорожника, но попался сотрудникам ГИБДД. Информация была передана приставам ОСП по Усть-Куломскому району, и теперь мировой суд назначил ему административное наказание в виде обязательных работ.

Угон, кража и поджог

38-летний житель Выльгорта совершил сразу три правонарушения.

12 августа 2021 года мужчина украл велосипед, стоявший у подъезда одного из домов. Сотрудники полиции раскрыли это преступление по горячим следам, похитителю была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако уже 14 августа он сначала поджег дверь на входе в школу № 2, а затем муниципальный автомобиль-мусоровоз, припаркованный неподалеку от здания районной администрации. В результате поджога школьная дверь полностью сгорела (ущерб превысил 100 тыс. рублей). Для восстановления поврежденного мусоровоза потребовалось около 200 тыс. рублей. Мужчина задержан и взят под стражу.