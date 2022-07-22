Если друг оказался вдруг… (Криминал от 22 июля)

Житель поселка Синдор напоил своего знакомого и снял деньги с его карты.

Дело было в мае на квартире. Приятели распивали вместе спиртное, а когда собутыльник уснул, хозяин вытащил у него из кармана куртки банковскую карту и похитил оттуда 3645 рублей, оплатив покупки бесконтактным способом. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно.

Бил соседку по рукам

Воркутинец осужден за неджентльменское использование трости.

43-летний мужчина поссорился со своей соседкой, с которой до этого вместе выпивал спиртное. В порыве гнева он схватил трость и стал избивать ею женщину по рукам, голове и телу, грозя: «Сейчас я тебя убью!». С учетом ранее вынесенного приговора по другому уголовному делу суд назначил воркутинцу наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима.

Трагедия в Руднике

41-летний мужчина решил прыгнуть с моста в реку, но упал на прибрежную линию.

Компания воркутинцев находилась на аварийном мосту в районе Шахтерской набережной в состоянии алкогольного опьянения. Один из компании, упав с моста, получил различные телесные повреждения, закрытую черепно-мозговую травму и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы. Увы, травмы оказались не совместимы с жизнью.

Ножовкой по уху

43-летний воркутинец «защитил» честь девушки.

Нетрезвый мужчина разозлился на знакомого, который оскорбительно выразился в адрес его девушки. Чтобы наказать обидчика, он ножовкой нанес ему порез по левому уху. Потерпевшему причинена резаная рана с частичной ампутацией ушной раковины. Осознав содеянное, мужчина оказал приятелю первую помощь и вызвал «скорую». Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Забыла о клятве Гиппократа

В Печоре медсестра забирала пенсии у паллиативных больных.

Женщина занимала должность старшей медсестры отделения паллиативной помощи городской ЦРБ. На нее были возложены обязанности принимать, хранить и выдавать вещи, деньги, документы и иные ценности, принадлежащие больным отделения. В течение 10 месяцев она тайно, с корыстной целью, похитила более 400 тысяч рублей пенсионных выплат пациентов. Когда все вскрылось, женщина раскаялась и вернула похищенное. Уголовное дело прекращено, назначен штраф в 40 тысяч рублей.

Обманул банк на 100 тысяч

56-летний сыктывкарец оформил в банке потребительский кредит и кредитную карту.

При оформлении мошенник предоставил сотруднику банка заведомо ложные сведения о месте работы, поскольку не намеревался выполнять долговые обязательства. Полученными денежными средствами «клиент» воспользовался по своему усмотрению, потратив на личные нужды. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела.