Если клуб «прихлопнут», деревня умрет, считают местные жители

Еще один сельский очаг культуры — под угрозой закрытия. На сей раз это клуб в деревне Разгорт Удорского района.

Районные власти твердят, что содержание клуба обходится слишком дорого. В ответ разгортцы провели сельский сход и дружно проголосовали против «оптимизации».

Под одной крышей

Разгорт, где проживают около сотни человек, относится к поселению «Усогорск», находится от него в восьми километрах. До поселка жители деревни добираются на автобусе. Ездить им приходится часто, потому что в самом Разгорте остались лишь один магазинчик да ФАП, который делит крышу с местным клубом.

Работы в Разгорте нет, скотину содержат лишь в пяти хозяйствах — некуда сбывать продукцию. Новые дома здесь давно не строят, а часть старых используется летом под дачи. Кстати, руководитель района Николай Жилин родом из Разгорта и каждые выходные приезжает отдыхать в свое родовое гнездо.

«Очаг» топят дровами

— Районные власти нас не слышат, — с горечью говорит председатель Совета ветеранов деревни Екатерина Покровская. — Решение о закрытии клуба принято без учета мнений самих разгортцев. Два истопника уже уведомлены, что работать будут лишь до окончания отопительного сезона. Мы собрали подписи и на апрельском сходе единогласно проголосовали против закрытия клуба. Чиновники нам говорят, что сельский Дом культуры закроется не полностью, а только поменяет график — перейдет на «летний вариант» работы. Но это лишь отговорки. Мы понимаем — и до нас добралась пресловутая «оптимизация».

В свою очередь власти приводят цифры: на разгортский клуб в прошлом году был выделен 1 миллион 800 тысяч рублей. Из них 900 тысяч рублей ушло на отопление, а вторая половина из выделенной суммы — на зарплату двум истопникам и культработнику.

Здание клуба отапливается от котельной дровами. Для экономии котел планируют перевести на биотопливо. Но когда это произойдет — в деревне не знают. Только на проектно-сметную документацию и необходимое оборудование нужно около полумиллиона рублей. В бюджете деньги на эти цели не заложены.

«Это вам не казино!»

Кто виноват, что «очаг культуры» закроют? По мнению чиновников — сами работники культуры. Ведь за весь прошлый год клуб заработал всего 14 тысяч рублей.

Разгортцы с такими аргументами не согласны. «Сельский клуб, — говорят они, — это не казино — прибыли приносить не может. Но деревне он нужен, без него тут совсем тоска…»

— Наш культработник Светлана Скорнякова уже семь лет трудится в этом клубе, организовала детский хор, хор ветеранов, — продолжает Екатерина Николаевна. — Разгортцы активно участвуют в районных мероприятиях. Летом в деревне многолюдно, приезжают дачники, студенты на каникулы. А «Праздник хариуса» стал уже визитной карточкой нашей деревни. Местный клуб является местом встречи для ветеранов. В детском хоре поют 12 детишек. Кстати, в этом году в деревне родилось 8 малышей. Закрытие клуба попросту лишит молодежь будущего…

«Последний гвоздь»

— Ликвидация клуба станет последним гвоздем в крышку гроба маленькой деревни. Мы этого не должны допустить! — уверен депутат райсовета Николай Полторанин. — В районном бюджете на этот год большие прорехи. Только с уходом из района учреждений ГУФСИН бюджет потерял почти 50 миллионов рублей. Районная культура — в долговой яме. Да и в бюджет на развитие культуры на нынешний год было заложено на 15 миллионов меньше запланированного. Переведя затратный клуб на сезонный режим работы, власти хотят на сэкономленные деньги модернизировать котельную клуба. Но проект по модернизации котельной сырой и неубедительный. Ни районная администрация, ни отдел культуры не предоставили сельчанам никаких расчетов о стоимости котла.

Средства на модернизацию котла можно было изыскать из денег «бумажников», которые перечисляют району в рамках социального партнерства.

Поскольку клуб и местный ФАП находятся в одном здании, сельчан беспокоит и дальнейшая судьба медпункта. Хотя на сходе руководство райбольницы жителей заверило, что фельдшерско-акушерский пункт в деревне сохранится.

До Президента дойдем!

Жители удорской деревни не намерены сдаваться «без боя». Стучатся во все властные двери, обещая дойти и до Президента страны. Но и сами не сидят сложа руки. Сейчас инициативные деревенские ветераны занимаются организацией ТОСа. В оформлении необходимых документов им активно помогает администрация поселения.

— Асфальтовое покрытие дороги внутри деревни — как после бомбежки, — говорит новоиспеченный староста деревни Владимир Жилин. — Каждый год после схода снега дорожники проводят ямочный ремонт, но ситуация не меняется. Дорогу «убивают» лесовозы. К майским праздникам сами жители заполнили ямы шлаком. В планах тосовцев отремонтировать объездную дорогу — чтобы большегрузы больше не ездили по деревне. Дорога из бетонных плит осталась еще в наследство от болгар, в нескольких местах требуются ремонтные работы. И вообще, проблем в деревне — непочатый край. А на ближайшее время разгортцы предложили ликвидировать несанкционированную свалку.

У сельских активистов немало и других планов. Возле озера Югыд-ты сельчане намерены организовать базу отдыха, привлекать туристов целебной водой. Также открыть дом-музей, возродить забытое гончарное ремесло, создавать сувениры. Благо, вокруг поселения залежи голубой глины. А местная писательница Альбина Селиванова предлагает республиканский праздник «Коми книги», который проводится в Удорском районе уже три десятка лет, «прописать» именно в Разгорте.

Наталья КОЛОДИНОВА.