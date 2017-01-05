Если не справляется сантехник, зовут прокурора…

Жительнице Емвы Антонине Дмитриевне Лямзиной 80 лет. Близкие купили ей квартиру в новом доме по ул. Коммунистическая, 44. Замечательный, казалось бы, подарок. Да только счастья от новоселья бабушка совсем не испытывает, а ощущает лишь боль да лютый холод. В буквальном смысле.

Будем выяснять?

В декабре в редакцию позвонил ее сын Сергей, живущий в Воронеже.

— Я живу далеко и не в силах достучаться до ответственных лиц. Уже не знаю, что делать. Мама замерзает, помогите!

Разобраться в ситуации помог общественный корреспондент «Трибуны», в прошлом депутат райсовета Геннадий Степанович Габов. Он встретился с Антониной Дмитриевной и провел свое небольшое расследование:

— В квартире у бабушки действительно холодно. В тот день, когда я заходил, у нее в жилище было всего 15 градусов.

Сама Антонина Дмитриевна рассказала, что неоднократно обращалась в диспетчерскую службу. После этого в ее квартире появились слесарь и мастер. Они сняли с батареи регулятор, перемычку между трубами. Затем сливали воду из трубы. Однако помочь старушке так и не смогли.

9 декабря Антонина Дмитриевна обратилась в городской Совет, 13 декабря отнесла заявление начальнику жилищной инспекции и в этот же день пожаловалась в прокуратуру.

14 декабря к ней приходил представитель городской администрации и мастер ЖКХ. Посмотрели, пощупали и сказали: «Да, не греет».

И обещали: будем выяснять. Но теплее от этого не стало.

Десятки жалоб

Дотошный Габов встретился и с председателем домкома Закирой Эйюбовой. Она, как затертые медяки, высыпала массу недочетов по дому № 44: кровля новостройки протекает; вытяжка осуществлена под крышу, и, естественно, весь теплый воздух превращается в конденсат. В санузлах на первом этаже сильный запах. Водонагреватели установлены прямо над унитазами — до беды недалеко. Уже был случай, что водонагреватель сорвался. Словом, ворох строительных ляпов.

Но хуже всего то, что дом, построенный два года назад, до сих пор не принят энергетиками. Плату за электричество они не начисляют, а значит, и ответственности не несут.

Но ведь рано или поздно жильцам придется заплатить за электричество. Представляете, сколько им сразу начислят?

Габов просмотрел целую кипу документов — письма жильцов в разные инстанции: в прокуратуру, депутатам райсовета Колтыриной и Госсовета Саладиной, в жилинспекцию, в горсовет и райсовет. Писем — десятки, толку — никакого.

Несчастливые новоселы

С вопросом, почему энергетики целых два года не берут плату за потребленное электричество, Габов обратился к Владимиру Летовальцеву, начальнику Княжпогостского участка Коми энергосбытовой компании. Тот ответил:

— На дом этот нет документов.

— То есть он не принят, что ли?

— Именно так. И не только этот дом, но и остальные тоже. Только на два дома предоставлены документы, вот с них мы и берем плату.

Надо сказать, что за последние два-три года в Емве построены несколько деревянных двухэтажных домов, обшитых сайдингом. Они однотипные, похожие на дом № 44 по ул. Коммунистическая. Дома строились в основном для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Однако качество строительства, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Из-за ряда недостатков и отсутствия необходимых документов энергетики жилье «не приняли». У некоторых домов нет и управляющих компаний.

Искать корни проблемы Геннадий Габов отправился в городскую администрацию Емвы.

— Как же так получилось? — спросил он у главы администрации, нарисовав картину дома № 44. — Что строителями сделано не так?

В ответ Николай Ращектаев заверил: мол, сейчас все определится. Будет у дома № 44 управляющая компания, выделяются дополнительные средства, примерно 60 тысяч рублей — и сразу после Нового года все приведут в порядок. За обслуживание дома берется ООО «Город».

На всякий случай Габов связался и с руководителем фирмы «Город» Алексеем Петровым. Тот подтвердил, что взял дом на обслуживание.

Латание дыр

— Почему человек, получивший квартиру по проекту переселения из ветхого жилья или же купивший квартиру в этом доме, должен страдать? — рассуждает Геннадий Габов. — Почему тепло ищет не сантехник, а прокурор? Почему масса жалоб, бумаг ходит от одного чиновника к другому по кругу, а дела нет?

Надо провести тотальную проверку всех домов, завести на каждый дом паспорт или, как теперь выражаются, составить «дорожную карту», которая позволила бы планомерно ремонтировать и приводить в порядок сантехническое оборудование жилого здания.

— Иначе, — подводит итог Геннадий Степанович, — мы так и будем мотаться по авариям, латать дыры, ругаться и ходить по судам…

Людмила КУДРЯШОВА.