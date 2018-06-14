Если в кране нет воды, значит нам «пришли кранты»

Работники МУП «Горводоканал» Печоры записали видеообращение к Президенту России Владимиру Путину. По их словам, предприятие, обеспечивающее водой Печору, на грани банкротства.

В долговой яме

В обращении говорится, что в 2002 году Водоканал взял кредит в валюте на модернизацию, которая была успешно завершена в 2008 г. Но из-за резкого скачка валютного курса деньги предприятия уходили на оплату процентов по кредитам. Соответственно, росли долги по налогам и электроэнергии.

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение, которые индексируются раз в год, не успевают за инфляцией и ростом курса валюты. Поэтому предприятие не может погасить долги. И хотя поручителем исполнения обязательств по кредиту является администрация МР «Печора», муниципальные чиновники, по мнению авторов обращения, устранились от решения проблемы. Более того, возникло подозрение, что чиновники сознательно толкают МУП «Горводоканал» к банкротству.

Ситуацию усугубила и кадровая чехарда — за короткое время в Печоре сменилось несколько мэров.

Деньги утекают кредиторам

На странице «Истинная Печора» «ВКонтакте» сотрудники предприятия пишут: «Практически все вносимые за кредит платежи покрывались самим Водоканалом, хотя администрация, будучи поручителем, могла бы оказать финансовую помощь. Но за 10 лет не выделила ни рубля.

Все эти годы МУП «Горводоканал» направляло все имеющиеся деньги на выполнение обязательств по займу, а также уплату налогов в бюджеты различных уровней и выплату зарплаты работникам — первоочередные платежи. Это и привело к образованию задолженности перед энергетиками и явилось основанием для введения ограничения электрической энергии в отношении ряда объектов предприятия.

С конца 2016 года на расчетные счета и кассу предприятия обращено взыскание в рамках исполнительного производства. То есть деньги уходили за долги по налогам и на электроэнергию. Это не давало приобретать необходимое количество оборудования и материалов, ГСМ и запчастей для автомобильной и спецтехники и т. д.

С марта 2017 года в отношении МУП «Горводоканал» возбуждено исполнительное производство на общую сумму более 64 млн рублей. Основным взыскателем является АО «Коми энергосбытовая компания».

А с 4 июля 2017 года судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на имущественное право организации-должника. Теперь, когда рядовые печорцы платят за водоотведение и холодную воду на почте, до поставщика услуг — МУП «Горводоканал» — доходит лишь 50% от суммы поступающих платежей. Другая часть утекает, как вода, кредиторам…

Кому это выгодно?

15 мая 2018 года АО «Коми энергосбытовая компания» заявило о намерении обратиться в Арбитражный суд Коми с заявлением о признании МУП «Горводоканал» банкротом.

31 мая 2018 года от АО «Коми энергосбытовая компания» в адрес МУП «Горводоканал» был направлен агентский договор. В соответствии с его условиями энергосбытовая компания будет начислять плату и выставлять платежки потребителям коммунальных услуг от имени МУП «Горводоканал». Но есть ряд «мелких особенностей», в соответствии с которыми договор для Водоканала абсолютно кабальный, а вот для энергетиков выгодный. Например, начисление платы будет производиться энергетиками, но за эту услугу Водоканал заплатит им вдвое больше, чем если бы ту же работу выполняла их служба.

Администрация города как учредитель предприятия понуждает свой МУП подписать кабальный договор. Директор при этом вынужден увольняться — иначе все равно привлекут к уголовной ответственности за невыплату налогов, доведение до банкротства и т.д.

Мутная история

«Что мешало и мешает руководству города поддержать Горводоканал, отдать ему, например, приносящую прибыль городскую баню (а не депутату), отдать контракт под благоустройство города (а не депутату), передать вывоз мусора и городскую свалку (а не депутату) и так далее? То, что происходит, — прямой путь к банкротству», — пишут в соцсети работники Водоканала.

А еще они пишут, что подобная история была в Котласе. Там Водоканал тоже хотели обанкротить, чтобы его смог прибрать к рукам какой-то частник…

— То, что происходит на предприятии, мне до конца не понятно. Все эти годы оно хорошо работало, там действительно прошла модернизация, — рассказал «Трибуне» председатель Совета Печорского района Геннадий Коньков. — Выплачивая долги, Водоканал все же оставался на плаву, развивался. Но сегодня его «задраконили» проверками, сменили руководителя. Это никому не приносит пользы. Теперь навязывают клиентский договор, который лишит его значительной части средств. В общем, обстановка вокруг предприятия весьма нездоровая.

Людмила КУДРЯШОВА.