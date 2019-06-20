Если жена – глава, а муж – тракторист, это еще не признак коррупции

В Сыктывдинском районе контрольно-счетная палата муниципалитета проверила хозяйственную деятельность администраций сельских поселений.

Итоги проверки обсуждались на сессии райсовета и приняты к исполнению. Казалось бы, можно на этом поставить точку. Однако некоторые из выявленных огрехов вызывают множество вопросов, поскольку нарушения подпадают под действие закона о борьбе с коррупцией.

Ищи, кому выгодно

В отчете о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности администрации МО СП «Озел» среди выводов есть пункт, в котором говорится: «В нарушение п. 9 ч. 1 ст. 31 закона № 44-ФЗ главой администрации регулярно заключались договоры с ее супругом — Лыткиным Валерием Васильевичем (договоры аренды транспортного средства — трактор ДТ-75). Сумма договоров в 2015 году составила 486,6 тыс. руб., в 2016 году – 286,8 тыс. руб. Итого сумма неправомерных закупок составила 773,4 тыс. рублей».

Обратимся к упомянутой статье 31 закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В ней говорится, что при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования, среди которых обязательно отсутствие конфликта интересов между участником закупки и заказчиком. Под ним понимаются случаи, при которых заказчик состоит в браке с физическим лицом, являющимся выгодоприобретателем (в данном случае – в качестве индивидуального предпринимателя).

Конфликт интересов здесь в том, что глава поселения заключала договоры с собственным супругом, что впрямую запрещено законом. В результате за два года из весьма небогатого бюджета поселения «Озел» в кошелек семьи главы (распорядителя финансов) перетекло 770 тысяч рублей.

Всегда под рукой

Надо отметить, что точно такие же «вольности» с распоряжением деньгами счетная палата обнаружила и в поселении «Шошка»: здесь глава также заключала договоры на очистку дорог с собственным супругом. Правда, в этом селе привлекался на работу и другой индивидуальный предприниматель.

Вопрос этот я выносил на обсуждение депутатов, однако услышал одно: «так сложились обстоятельства». В поселениях зачастую на несколько деревень, а то и сел приходится один трактор. В Озеле именно такая ситуация, владелец трактора является мужем руководителя поселения. Если соблюдать букву закона и приглашать «ипэшника» из другого поселения, это обойдется раза в полтора, а то и в два дороже — трактор ведь как-то доставить надо в Озел, а потом увезти…

К тому же иметь супруга в качестве механизатора даже удобно: он ведь всегда «под рукой», отказать в любой просьбе просто не сможет. Он и в пургу выйдет на трассу, и ночью в другую деревню поедет, если понадобится, из безнадежного положения выручит.

Ситуация парадоксальная. С одной стороны, налицо тот самый конфликт интересов между участником закупки и заказчиком, по закону 44-ФЗ двух глав поселений района нужно увольнять по статье за утрату доверия (кстати, именно так произошло в случае с первым заместителем главы региона Ларисой Максимовой). С другой стороны, получается, что закон в условиях сельских реалий применять просто невозможно: иначе сельчане зимой окажутся в снежном плену.

Но и закрывать глаза на подобные нарушения тоже нельзя. Нужно либо добиваться корректировки закона, либо не допускать подобных случаев.

Евгений ПОТОЛИЦЫН,

депутат Совета муниципального района «Сыктывдинский».