Есть кому замолвить словечко? У фигурантов громкого уголовного дела обнаружились влиятельные заступники в московских коридорах власти

В феврале в Сыктывкарском городском суде началось судебное следствие по делу Алексея Чернова и Константина Ромаданова (входили в ближний круг экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и Владимира Торлопова), бывших руководителей ЗАО «КЭС» Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера.

Уже многие подзабыли, в чем их всех обвиняют. Напомним.

На протяжении длительного времени в Республике Коми действовала преступная схема: в коммунальные тарифы закладывалась коррупционная составляющая. Она была раскрыта после громких задержаний в руководстве региона осенью 2015 года. Экс-глава республики Вячеслав Гайзер до сих пор отбывает наказание, как и бывший вице-губернатор Коми Алексей Чернов.

По версии следствия, общая сумма взяток составила 870 миллионов рублей. Сколько средств было отобрано у населения через коррупционную составляющую в коммунальных тарифах, никто не подсчитывал. Согласно официальной версии, долги «прощены» в виду истечения срока давности. На этом моменте остановимся чуть подробнее.

Ждали шесть лет

Из генеральной прокуратуры России на запрос депутата Госдумы от Коми Олега Михайлова сообщили: «В настоящее время расследуется уголовное дело по факту дачи в период с 2007 по 2014 годы должностными лицами ЗАО «Комплексные энергетические системы» (реорганизовано 12.12.2014 г. путем присоединения к ПАО «Т Плюс») заместителю главы Республики Коми Ромаданову К.Ю. взятки в особо крупном размере за установление наиболее выгодных для предприятия тарифов на электроэнергию…».

Далее самое интересное: «Принимая во внимание, что установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ шестилетний срок привлечения к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения истек, вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ПАО «Т Плюс».

То есть за махинации с тарифами теперь придется отдуваться только бывшим высокопоставленным чиновникам из Коми и взяткодателям из «КЭС»? Но это не точно.

Люди из высшего общества

Как так вышло, что в центре внимания правоохранительных органов оказались лишь Алексей Чернов (обвиняют в посредничестве при получении взятки) и Константин Ромаданов (получение взятки), а взяткодатели Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер вроде как ушли на второй план? Третьим взяткодателем должен был стать еще один топ-менеджер из коммерческих структур олигарха Виктора Вексельберга – Михаил Слободин, но он очень вовремя оказался в Лондоне, откуда, как известно, выдачи нет.

Взяткодатели – люди из высших эшелонов власти, а потому и отношение к ним несколько другое, чем к проворовавшимся периферийным чинушам. Вот что об этом случае написал известный российский журналист Илья Жегулев в книге «Ход царем». Тайная борьба за власть и влияние в современной России от Ельцина до Путина», изданной в 2022 году. Сразу сделаем пояснение, что в роли «спасителя» в данном конкретном случае выступает зять экс-президента Бориса Ельцина и бывший руководитель администрации президента России Валентин Юмашев.

Если друг оказался в беде

«…В последние годы Юмашев занимается еще более сложными делами. Анатолий Чубайс в разговоре со мной прямо назвал бывшего чиновника «спасателем» – имея в виду, что тот регулярно пытается вытащить из тюрьмы попавших туда влиятельных лиц, обращаясь для этого напрямую к президенту. То есть фактически Юмашев настоящий омбудсмен, правда, в основном для крупного бизнеса.

«Есть известные люди, есть совсем неизвестные люди, ни за что пострадавшие в драках, у которых совершенно безнадежная ситуация. Валя бросает на их спасение весь свой ресурс времени», – говорит собеседник, близкий к семье Юмашевых. Если появляется возможность встретиться с Путиным, откладывает ради этого все.

Одним из спасенных при посредничестве Юмашева – ближайший друг Виктора Вексельберга, председатель совета директоров принадлежащей Вексельбергу компании «Т Плюс» Евгений Ольховик, попавший в СИЗО в сентябре 2016 года по делу о даче крупных взяток, а также его коллега Борис Вайнзихер. Два года спустя их отпустили из-под стражи под подписку о невыезде…»

Кстати, как раз из-за этой истории со взятками чиновникам из Коми пострадал и сам Виктор Вексельберг, которого власти США внесли в свой санкционный список. Российский олигарх по этому поводу очень сильно возмущался, поскольку связывал свое будущее и будущее своей семьи именно с США, где уже успел обустроить «гнездышко».

Следующее заседание по резонансному делу о взятках в Коми запланировано на 18 марта.

Из тюрьмы в тюрьму

Константин Ромаданов стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. По одному из них на прошлой неделе он уже выслушал приговор.

19 февраля Сыктывкарский суд за махинации с тарифами назначил Константину Ромаданову наказание в виде лишения свободы на шесть с половиной лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 160 миллионов рублей.

Напомним, что в рамках «дела Гайзера» Константин Ромаданов был ранее осужден за хищение акций птицефабрики «Зеленецкая», в 2021 году был выпущен на свободу. И вот теперь новый срок.

Сергей МОРОХИН.