Есть ли у вас лишний «билетик»? Ушлые коммерсанты спекулируют на дровах, а сельские жители вынуждены переплачивать за твердое топливо

Обитатели сельской глубинки по-прежнему покупают дрова втридорога. А получить компенсацию на твердое топливо очень трудно, несмотря на то, что в бюджете Коми на эти цели предусмотрены немалые средства.

В пожарном порядке

На февральской сессии Госсовета депутаты единогласно приняли дополнения в «закон о дровах»: «О регулировании лесных отношений на территории Республики Коми». По задумке властей, эти дополнения должны значительно упростить жизнь обитателям домов с печным отоплением.

Проект внесла зампред правительства Ирина Бахтина, пояснив, что закон дорабатывался в срочном порядке по инициативе главы региона. В январе Владимир Уйба побывал в Усть-Цилемском районе, где местные депутаты рассказали ему о «дровяной» проблеме. Губернатор, видимо, проникся и дал распоряжение подготовить документы по корректировке закона.

Теперь 25 кубометров дров (один «лесопорубочный билет») будут причитаться не на весь дом с печным отоплением, как это было раньше, а на каждую семью, занимающую в нем обособленное жилое помещение. «При этом часть рутины по подтверждению типа отопления дома ляжет на органы местного самоуправления», – уточнила И. Бахтина.

Довольно неприятно: туда – сюда – обратно

Субвенции на приобретение дров (компенсация между коммерческой и утвержденной правительством стоимостью одного кубометра) выделяет республиканский бюджет. Чтобы их получить, каждый район отправляет соответствующую заявку. По словам Ирины Бахтиной, заявки подали 11 районов, и деньги им будут направлены.

Однако в последние годы в Коми сложилась порочная практика: районы не могут полностью «освоить» эти средства, после чего они возвращаются в казну. Это связано с той самой «рутиной», которая «ложится на местные органы». На местах нужно оформить множество подтверждающих документов, а грамотных специалистов в сельских администрациях не хватает.

Например, в том же Усть-Цилемском районе на прошлый год было выделено субвенций на 2,5 миллиона рублей, однако практически все деньги ушли обратно! На текущий год субвенция району увеличена в два раза, но она, вероятно, также уйдет обратно в казну, поскольку механизм ее реализации затруднен.

Хлопотно и невыгодно

О трудностях освоения субвенций говорилось в начале марта и на совещании депутатской группы в Сосногорске. В группу вошли депутаты нескольких муниципалитетов, которые решили взять проблему на свой контроль. Было отмечено, что в районах сегодня практически нет предпринимателей, которые могли бы заниматься заготовкой и поставкой дров населению.

Крупным лесозаготовительным предприятиям невыгодно заниматься учетом мелких объемов древесины, в частности, тех же заготовленных дров: нужно «напрягать» экономиста, бухгалтера, все это согласовывать с администрацией, лесничеством и т.д. А частному предпринимателю, у которого и бухгалтера-то порой нет, эти хлопоты и вовсе ни к чему.

В результате дрова в районе официально можно купить за 1200 рублей «куб», но местные жители вынуждены покупать их за две тысячи. Таким образом предприниматель свои затраты кое-как окупает, а сельчанину ничего не остается, как платить: больше купить не у кого.

Это бизнес, бабуля!

Депутат Госсовета Николай Братенков рассказал о «взаимовыгодной сделке», которую зачастую проворачивают ушлые заготовители древесины. Спекулируя на разрешениях и патентах для частной добычи леса, дельцы покупают у какой-либо бабули «лесопорубочный билет». Ей привозят машину дров, а еще два десятка машин продают по коммерческим ценам, воспользовавшись разрешением на заготовку. Некоторые даже пилят заготовленный лес на доски и торгуют: очень выгодный бизнес получается. И наказать таких «заготовителей» практически невозможно: житель «не выдаст» продавца, поскольку после этого вообще останется без дров.

Как решить этот вопрос – пока не ясно. Главное, чтобы Госсовет, принявший изменения в закон «О регулировании лесных отношений», выработал механизм решения проблем, связанных с реализацией поправок. Иначе жители сельских районов так и будут покупать дрова по завышенной цене. Тем более что теперь владельцев «лесопорубочного билета» на 25 кубометров станет намного больше. И многие из них охотно отдадут его ушлым лесозаготовителям…

Анатолий ПОЛЬКИН.