Есть ли в Коми «лекарственная мафия»? Сенсационные откровения бывшего руководителя Минздрава республики, который вскоре предстанет перед судом

Экс-руководитель Минздрава Коми Ваграм Даллакян на Камчатке сделал ряд громких заявлений о якобы масштабных злоупотреблениях в ведомстве, где он еще недавно работал.

В чем обвиняют

В марте 2025 года прокуратура Республики Коми утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Ваграма Даллакяна, который на данный момент работает на Камчатке – возглавляет Елизовскую районную больницу. Он обвиняется по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

В ходе расследования установлено, что в 2023 году Ваграм Даллакян не обеспечил должную организацию работы по заключению госконтрактов на закупку лекарств для льготных категорий граждан, что привело к значительному увеличению числа рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании (счет шел на тысячи). Ущерб, нанесенный государственному унитарному предприятию РК «Государственные аптеки Республики Коми», оценивается в размере более 14 млн рублей.

Если вина Даллакяна будет доказана, ему грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо его ждут исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев.

Под чужим «Парусом»

Сам господин Даллакян себя считает скорее жертвой, чем виновником «лекарственного хаоса». В комментарии, опубликованном в «АИФ-Камчатка», он настаивает, что уголовное преследование начато по инициативе неких «сильных людей».

«Как и бывает в жизни: у кого деньги, тот и диктует свою волю. Это все имеет политический оттенок – некоторые крупные люди очень стараются мне отомстить за то, что я стал наводить порядок с лекарственным обеспечением в регионе. Я считаю, что в любом случае как бы ни старались эти люди, это уголовное дело закончится ничем. Я выиграю это уголовное дело, потому что там никаких существенных нарушений нет. И те, кто якобы пострадали, ни ко мне не обращались, как исполняющему обязанности министра, ни в Минздрав, ни в лечебные учреждения», – заявил Ваграм Даллакян.

Слова г-на Даллакяна можно истолковать так, что в Коми якобы орудует некая «лекарственная мафия». А выступая на радиостанции «Радио Камчатки», бывший руководитель Минздрава Коми продолжил тему «влиятельных людей».

Во-первых, как считает экс-министр, ситуация с обеспечением лекарствами осложнилась из-за внедрения новой информационной системы «Парус». При этом система не относилась к государственным технологиям и не являлась собственностью Минздрава. Это означает, что в новой компьютерной программе можно было делать все что угодно: «И прятать фамилии, новые фамилии ставить, выключать, убирать базу данных пациентов, убирать информацию о закупках, чтобы невозможно было все верифицировать».

Причем Ваграм Даллакян утверждает, что мухлежом и поставками каких-то непонятных препаратов известные ему люди занимались в течение многих лет.

Во-вторых, Ваграм Даллакян заявил на том же «Радио Камчатка» (правда, ссылаясь на некие СМИ), что в 2023 году дорогостоящие онкологические препараты из Республики Коми были якобы обнаружены в продаже в коммерческих аптеках Москвы и Московской области, причем их продавали за полцены.

Надеемся, что свои, пока что косвенные обвинения в отношении неких «сильных людей», наживающихся на чужом горе, он выскажет 15 апреля в Сыктывкарском горсуде, где пройдет следующее судебное заседание.

По примеру Шаронова

Громкие заявления экс-руководителя Минздрава Коми напомнили другую историю, также из времен правления регионом Владимиром Уйбой. Назначенный им руководить Минсельхозом, «взявшийся ниоткуда» Денис Шаронов неожиданно сбежал в США (попросил политического убежища), где сейчас работает водителем-дальнобойщиком.

Причем сбежал не просто так, а опасаясь преследований. По его словам, тогдашние руководители Коми пытались заставить его ступить на «кривую дорожку», а конкретнее – приобщить к разворовыванию бюджетных денег. Денис Шаронов привел конкретный факт, который, по идее, должен был заинтересовать правоохранительные органы. Увы, не заинтересовал.

Хотя все же надо было властям Коми сохранить лицо, дать хоть какой-то комментарий, поскольку интервью с господином Шароновым посмотрело более миллиона человек. Несложно догадаться, что теперь люди думают о Республике Коми.

Интересно, что будет со скандальными признаниями Ваграма Даллакяна? Опять Желтый дом промолчит и все спустит на тормозах?

Сергей МОРОХИН.