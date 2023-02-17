Есть полтриллиона! Почему Коми, несмотря на финансовые рекорды, остается депрессивным регионом?

По итогам 2022 года в Коми установлен очередной финансовый рекорд – собрано более 526 млрд рублей в виде налогов. Но для местных жителей это просто красивая цифра, поскольку львиная доля средств уходит в федеральный бюджет.

Финансовые достижения происходят на фоне продолжающегося уже девять лет падения уровня жизни населения.Экономика и социальная сфера республики деградируют, население стремительно сокращается, каждый шестой житель Коми, по официальной статистике, живет за чертой бедности. И этому феномену есть свое объяснение.

Есть, но не про вашу честь

Самый «жирный» среди налогов – налог на добычу полезных ископаемых (углеводородов) – в полном объеме уходит в федеральный бюджет, а это примерно четыре пятых от всех поступлений.

Очередной налоговый рекорд сложился благодаря нынешней благоприятной мировой конъюнктуре на энергоресурсы. По сравнению с 2021 годом объем собранных в Коми налогов увеличился в 2022 году на 155,1 млрд рублей! Для сравнения: в 2017 году в Коми было налоговых поступлений всего в размере 178,7 млрд рублей, а в предыдущие годы и того меньше.

Правило «двух ключей»

В России вплоть до 2002 года соотношение налоговых поступлений, распределяемых между федеральной казной и бюджетами регионов, составляло примерно 50/50. Что выглядело вполне справедливо для территорий, богатых природными ресурсами: Москва получала хороший «кусок», но и регионам оставались средства для развития.

При Борисе Ельцине и в первые годы правления Владимира Путина существовала, по нынешним меркам, настоящая вольница на местах. Например, долгое время действовало правило «двух ключей», то есть без согласия властей региона федеральный центр не мог распределять лицензии на добычу углеводородов. И всякий раз надо было договариваться. Поэтому главы субъектов Федерации были статусными лицами без всяких оговорок – с ними приходилось считаться.

Но постепенно правила переиграли. Все вопросы, связанные с нефтегазовым комплексом, теперь решаются исключительно в высоких московских кабинетах. С НДПИ вообще произошли какие-то чудеса. До 2009 года в Коми оставалось 5 процентов НДПИ, а потом даже их забрали.

Штрафы – и те в Москву…

Сейчас от добычи углеводородов региону остаются только проблемы, поскольку федеральный центр в полном объеме забирает еще и штрафы за причиненный экологический урон окружающей среде.

Может, кого-то и удивит, но те же реки у нас – это собственность федерального центра. Чтобы на них проводить какие-либо работы, например, дноуглубительные, нужно получить дозволение со стороны московского начальства. Оставшись без постоянного надзора, водные объекты по большей части деградировали. Яркий пример – обмелевшая Печора.

Может, поторгуемся?

Три года назад депутаты от КПРФ в Госсовете Коми подняли вопрос о справедливом распределении НДПИ. Это не дело, когда региону вообще ничего не достается – ни копейки от сотен миллиардов НДПИ! Нужно как-то договариваться с Москвой. Может, пора вернуться к тем временам, когда налоговые поступления распределялись поровну – 50/50?

Против инициативы коммунистов выступили депутаты от «Единой России». Их главный посыл – живем в одной стране, надо всем помогать – выглядел неубедительным, поскольку регион на протяжении длительного времени страдает от хронического недофинансирования.

Только для завершения строительства социальных объектов требуется более 30 млрд рублей. Цифру эту несколько лет назад озвучивала Наталья Михальченкова, работавшая в команде экс-главы Коми Сергея Гапликова в должности заместителя председателя правительства. Сейчас есть основания полагать, что объемы долгостроя, если и изменились, то в сторону увеличения.

С коммунистами из-за идейных разногласий «единороссам» соглашаться было никак нельзя. Но что-то ведь надо предлагать и самим? А то избиратели не поймут…

Глухо, как в танке

«Единороссы», доминирующие в Госсовете Коми, предложили и утвердили, на их взгляд, некую компромиссную инициативу: просить у федерального центра не 50 процентов, а хотя бы 5 процентов НДПИ, то есть вернуться к позициям 2009 года. В итоге получается тоже значительная сумма в размере нескольких миллиардов рублей.

Неизвестно, что стало с инициативой о пяти процентах и как к ней отнеслись в Кремле. В ответ – тишина. Да и вообще, есть подозрение, что это был лишь какой-то политический трюк в пику коммунистам. Поиграли с идеей выделить региональную составляющую из НДПИ, засветились в средствах массовой информации – ну и хватит, забыли.

Молчание Желтого дома

Желтый дом так и не высказал свою позицию по поводу перераспределения НДПИ. Оно и понятно, поскольку нынешний губернатор Владимир Уйба – сам посланник Кремля. Недаром же на встрече с жителями села Мутный Материк Усинского района он заявил: «Для вас я – Путин!»

В начале своего правления Владимир Уйба сделал «широкий замах» – попросил у главы государства инвестировать в экономику Коми 200 млрд рублей. Но на этом все и затихло. Уже почти три года господин Уйба возглавляет регион: ни инвестиций, ни перспектив развития. Одни сплошные разочарования и обещания, а еще и кредитные заимствования.

Напомним, что со скандалом ушла с поста министра финансов Галина Рубцова, отказавшаяся накапливать долговую нагрузку на регион. А что, это самый простой вариант – нужны деньги, обращайся в кредитную организацию. И самое главное, что отвечать за возвращение кредитов придется уже будущим главам региона.

Объем государственного долга Республики Коми на 1 февраля 2023 года составляет 32 млрд 619 млн рублей.

«Перчаточное» правительство

С 2015 года в Желтом доме происходит кадровая чехарда. Нельзя сказать, что команда «гапликовцев» хуже или лучше «уйбовских». Среди приехавших в Коми москвичей тоже были и есть вполне толковые люди. Но беда в том, то у большинства «варягов» – психология вахтовиков. Отсюда – низкий «горизонт планирования». Они не умеют «играть вдолгую», стараются показать перед федеральным начальством быстрый результат, не просчитывая последствия.

Можно ли назвать кадровую политику в Коми адекватной, если министры здесь меняются как перчатки? Мы даже не успеваем запомнить фамилию, например, очередного главы регионального Министерства строительства и ЖКХ. Министры работают по несколько месяцев, а потом «тихо отъезжают».

В современной России роль бюрократии чрезвычайно высока. А во многих региональных ведомствах Коми даже на уровне среднего звена пропали квалифицированные чиновники, которые умеют грамотно составлять бумаги, в том числе – для федерального центра. Это чревато финансовыми потерями при получении федеральных субсидий в рамках многочисленных целевых программ.

Поэтому не удивительно, что на фоне финансовых рекордов Республика Коми умудрилась потерять за год четыре позиции в рейтинге регионов по качеству жизни (его ежегодно составляет агентство «РИА Рейтинг»), теперь мы на 69 месте. Гораздо выше нас расположилась Кировская область. А ведь еще несколько лет назад такое сложно было представить.

«У нас денег – куры не клюют»

По данным Минфина в бюджет Коми по итогам 2022 года поступило более 107 млрд рублей. Основные налоги, благодаря которым наполняется наш бюджет – это налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций. В совокупности они формируют около 90 процентов бюджета региона.

А есть ли смысл особо горевать из-за того, что Москва забирает весь НДПИ, если профицит бюджета Коми составил 13,9 млрд рублей при изначально запланированном дефиците в объеме 10,9 млрд рублей?

Из-за неэффективного управления власти Коми не в состоянии освоить уже имеющиеся средства. Лишь на 77,5 процента были исполнены планы по реализации нацпроектов.

Не из-за отсутствия денег, а из-за неэффективного управления который год уже не могут привести в нормативное состояние очистные сооружения в поселке Войвож Сосногорского района. Цена вопроса – 5 миллионов рублей. И такие примеры можно привести по каждому муниципалитету.

В «нулевые» годы в Коми собиралось порядка 25-30 млрд рублей в виде налогов, сейчас счет идет уже на сотни миллиардов. Хотя для простых людей это лишь ничего не значащие цифры – их жизнь если и меняется, то, пожалуй, в худшую сторону.

Сергей МОРОХИН.