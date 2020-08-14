Есть такая профессия – пасеку содержать

Сегодня, 14 августа, православные христиане отмечают Медовый спас. Этот праздник является первым из трех спасов и знаменует собой начало Успенского поста.

По традиции в Медовый спас принято чествовать пчеловодов. Одна из представительниц этой редкой в наше время профессии – Любовь Лысова – живет в Сыктывдинском районе.

120 ульев

Разведением пчел Любовь Алексеевна занялась 16 лет назад, когда устроилась в совхоз «Пригородный». По ее словам, в совхозе «крылатую гвардию» использовали только для опыления, сбором меда хозяйство не занималось.

Через некоторое время, посоветовавшись с мужем (супругам надо было поднимать четверых детей), Любовь Лысова решила организовать в Лэзыме собственную пасеку. Начинали с тридцати ульев, купленных в Кирове. Сейчас пчелиных ульев на двух участках 120. Благо площади цветущих лугов позволяют.

Пару лет назад крестьянско-фермерское хозяйство Лысовых получило грант от Минсельхоза Коми на постройку зимовника. Теперь пчелам и в холода комфортно, и урожай меда больше.

– Я по образованию инженер-мелиоратор и экономист, а к пчелам до этого не подходила. Конечно, сначала была паника, потому что они тебя каждый день жалят. Причем в теплицах пчелы еще агрессивнее. Пришлось всей нашей семье самостоятельно осваивать премудрости медового дела. И теперь мое призвание – пчеловод, – говорит Любовь Алексеевна.

О своих крылатых питомцах Любовь Лысова может рассказывать часами. Она хорошо изучила их повадки и привычки и обучает пчеловодству всех желающих. Часто выезжает на пасеки других пчеловодов республики.

– У пчеловода – определенная технология работы. Особенно на Севере. Южане, которые переехали сюда и хотят продолжить пчеловодство здесь, не могут работать – не получается. Я им объясняю, как надо…

Трудолюбивые немцы

– Ну и как найти общий язык с пчелами, чтобы не быть покусанным как Винни Пух из мультфильма? Можно их приручить?

– Никогда! Пчелы не поддаются дрессуре. Они ведут себя как дикие звери. Вопреки распространенному мнению, пчелы не узнают пчеловода-хозяина. Летняя пчела живет всего 40-50 дней. Она не успевает познакомиться с пчеловодом, потому что постоянно в работе. Когда у пчелы изнашиваются крылья, она погибает. Вместо нее приходит новое поколение. За весь летний сезон меняется 4-5 поколений. Сейчас выйдет осенняя пчела, она уйдет зимовать, а весной воспитывает первое поколение и сразу погибнет.

– Пчелы чувствуют, что пришли к ним «красть» мед?

– Конечно. Поэтому они очень озлоблены. В работе с пчелами важно придерживаться определенных правил поведения. У меня две породы: среднерусские пчелы и немцы (Карника и Бакфаст). Среднерусская очень агрессивная, лютует так, что невозможно подойти. Надо надевать спецодежду еще за 200 метров до пасеки. Как только открываешь улей, они, словно звери, кидаются в сетку. А вот «немцы» спокойнее и, кстати, трудолюбивее. Я сначала сомневалась менять породу, но теперь рада – на пасеке стало спокойнее.

«Пчелиный хлеб»

– Любовь Алексеевна, правда ли, что северный мед намного полезнее и ценнее южного?

– Это верно. Ведь пчела трудится не для нас, а для себя. Она чувствует все климатические особенности региона, знает, какая будет зима. Чем севернее, тем холоднее, а значит, диастазное число выше. Это основной показатель качества меда и его пользы. Для сравнения: у южного меда средний показатель диастазы равен 8-12, максимально до 17. А у северного – от 30 до 50.

На Севере пчела свои ферменты добавляет «автоматом» уже в полете. Если предстоит холодная зима, то эту капельку от пчелы к пчеле они гонят до двухсот раз. И последняя пчела закладывает в ячейку очень качественный мед.

Еще один важный фактор полезности северного меда – разнотравие. Большинство растений-медоносов Коми являются лекарственными.

Лэзымские пчелы собирают нектар с луговых трав, прилегающих к пасекам. На одной пасеке мед получается темным (лесной), на другой пасеке пчела собирает нектар в основном с клевера и иван-чая – здесь мед (луговой) получается светлым. Тот и другой сорта меда обладают особой силой и лечат многие болезни.

Из медовых продуктов Лысовы также получают пергу, пыльцу, воск, прополис, забрус.

– Все что производит пчела – очень полезно, – рассказывает Любовь Алексеевна. – Достаточно одной чайной ложки меда в день – будешь всегда здоров. Спортсмены должны начинать каждое утро с перги – мышцы, сила и скорость обеспечены. Перга (пчелиный хлеб) – настоящее спасение для женского организма. Мужчины, принимая 15 граммов перги ежедневно, не запивая водой, забудут о своих проблемах. Пчелиный хлеб полезен и для сосудов.

Прополис – это средство от сотни болезней. А если жевать забрус (печатка меда, остающаяся от срезания верхней части (крышек) запечатанных сот), то навсегда забудешь про стоматологов. Забрус полезен и для желудка – эту «жвачку» можно и проглотить.

Чужие здесь не летают

Для тех, кто приходит на пасеку КФХ «Северный мед» за пчелиным продуктом, Любовь Лысова проводит экскурсии. По ее словам, пчелиный мир – удивительный и загадочный:

– Забавно наблюдать, как пчелы собирают цветочную пыльцу, кормят ею свой приплод, поят их водой, берегут пчеломатку. Каждая пчела знает свое место и обязанности. У каждой семьи свой запах. Охрана не пускает чужих в улей. Если вдруг молодая пчела ошибочно залетит не в свой улей, ее сразу убьют.

Но бывают исключения. Например, семья осталась без матки. Тогда приходится запускать чужих, иначе погибнет вся семья. Зная, что пришли не к себе, они принимают «позу покорности» – просятся на коленях. Не знаю, какое там обсуждение происходит в улье, но если их принимают, они постепенно друг за другом заходят, покорно склонив головы…

Екатерина МАКАРОВА.