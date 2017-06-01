Есть у энергетика мечта…

Что общего между футболом и энергетикой? Такое сравнение само по себе выглядит весьма спорным, хотя те, кто имеет общее представление об энергетической отрасли, увидят некоторую схожесть с любимой народной игрой. В обоих случаях можно уверенно говорить, что успех в первую очередь зависит от слаженной командной работы. Здесь неважно, что одни выходят на футбольное поле, а другие следят за телеметрией. Главное, чтобы был результат.

Как и в футболе, в энергетике многое зависит от диспетчера, от его умения видеть общую картину событий, способности быстро принимать верное решение в сложных, а порой и в стрессовых ситуациях. Разумеется, диспетчеру также необходимы глубокие технические знания, да не помешает еще и быть чуточку психологом, поскольку работа энергетиков изначально сопряжена с набором известных рисков. Здесь ошибки дорого обходятся, поэтому очень важно до тех же ремонтных бригад, часто работающих на высоте, довести нужную информацию, напомнить о неукоснительном выполнении правил техники безопасности.



В свободное время сельский умелец мастерит будущий самолет,

а в рабочее — координирует работу своих коллег.

Всегда в форме

Всеми этими качествами обладает диспетчер Корткеросского РЭС филиала «Комиэнерго» Виктор Мамонтов. В этой организации он трудится уже почти 32 года!

В конце 70-х годов из своего родного Корткероса Виктор уехал учиться на инженера-механика в Ленинградский сельскохозяйственный институт. После его окончания два года работал по специальности в местном совхозе, который до горбачевской перестройки был в числе передовых в республике. Затем Мамонтов трудился там же, в Корткеросе, в системе жилищно-коммунального хозяйства.

В энергетику Виктор Генрихович пришел в 1985 году. До 1998 года был электромонтером, а затем уже стал диспетчером. Как уже говорилось выше, работа эта весьма специфическая, поэтому нужно постоянно быть в форме. Под поддержанием «формы» подразумевается постоянная учеба. Каждый диспетчер раз в пять лет проходит курсы повышения квалификации. Надо идти в ногу со временем. Если в советские времена у диспетчеров были только стационарные телефоны, то сегодня уже нельзя обойтись без компьютеров и сложного телеметрического оборудования.

В сферу ответственности Корткеросского РЭС входит шесть подстанций, разбросанных друг от друга на десятки километров. Диспетчер должен указать точное место, где нужно устранить поломку, выбрать оптимальный маршрут движения ремонтников.

«Аварийная» селедка

Каждый выезд на задание — это отдельная история. Бывают и курьезные случаи. Об одном из них рассказал начальник Корткеросского РЭС филиала «Комиэнерго» Александр Изъюров. По его словам, у энергетиков есть правило: если техник не разобрался в причинах перебоев с поставкой электроэнергии на линии, то следом за ним идет мастер. Если и он не может понять, в чем причина неполадки в сетях, то наступает очередь следующего специалиста — рангом повыше. Однажды выйти «в поле» пришлось и самому Александру Ивановичу. Он обратил внимание на мешок, брошенный рядом с линией электропередачи, — вокруг него летали вороны. В мешке оказались селедочные головы. Вот они-то и стали причиной аварии. Точнее, даже не они, а вороны, которые облюбовали опору линии электропередачи в качестве своего «обеденного стола». Кислая селедочная шелуха на какое-то время вывела из строя систему проводки.

Без права на ошибку

Самый сложный период работы у энергетиков при переходе температуры через «ноль»: это когда снег днем тает, влага попадает в фарфоровую изоляцию и ночью замерзает — в результате изоляция трескается. Кроме того, налипание снега может привести к обрыву провода или его провисанию. Да и летом не расслабишься. Во время грозы на линию электропередачи может упасть дерево, поваленное ветром.

При погодной аномалии, когда температура зашкаливает за минус 35-40 градусов, может произойти все что угодно. Поломки надо выявлять оперативно, также оперативно их надо и устранять. Поэтому в таких случаях архиважная роль в координации общих усилий отводится именно диспетчеру.

Энергетики могут точно сказать, в каком направлении движется район. И Виктор Мамонтов, и Александр Изъюров отметили, что в последнее время растут объемы потребления электроэнергии, особенно это заметно в частном секторе. А это значит, что люди стали больше строить жилья. Там, где появляются новые дома, и экономика развивается активней.

Сельский конструктор

Виктор Мамонтов помимо вуза еще учился на радио-техника и газосварщика. Нужны ему эти специальности, чтобы осуществить свою детскую мечту — взлететь в небо на самолете собственной конструкции.

Как-то ему на глаза попалась статья «Самолет на корде», опубликованная в 1968 году в журнале «Моделист-конструктор». В ней рассказывалось о школьнике, соорудившем летательный аппарат. Почему бы не последовать его примеру? Виктор к тому времени уже посещал кружок юных авиамоделистов, который в то время работал в Корткеросе.

К практической реализации своей мечты Виктор Мамонтов приступил в конце 90-х годов. Причем получилось так, что он в то время начал строительство своего дома. И дом этот, в первую очередь, должен был послужить мастерской. Поэтому он специально рассчитал, чтобы одна из его комнат была в длину 7,5 метра, а оконный проем был рассчитан как раз на то, чтобы сборный аппарат можно было вынести на улицу. Само расположение дома было выбрано с таким расчетом, чтобы из него технику без проблем можно было доставить в летний период до местной взлетной площадки, а зимой — до реки.

А еще у Виктора Генриховича была договоренность с женой Ириной Владимировной, чтобы ровно месяц она не докучала его домашними хлопотами. Надо было полностью погрузиться в работу конструктора. По примеру своих предшественников из 20-30-х годов прошлого столетия начинающий конструктор взял за основу летательного аппарата дерево. Точнее сказать — отходы древесного производства. В селе Мордино он купил за 700 рублей четыре кубометра отходов от лесопиления. Из них он настругал деталей весом в 50 килограммов: обшивка, крылья… «Нужны мне были тогда лишь хороший рубанок, циркулярная пила, чтобы пилить и стругать», — поясняет Виктор Генрихович.

Сложнее всего было с двигателем. Ему его подарили от списанного снегохода. На зимней Вычегде состоялись первые смотрины диковинной для сельской глубинки техники. По словам Виктора Мамонтова, ему удалось подняться над землей лишь на полметра: «Чувства полета не ощутил, но напряжение в крыльях было». Перепрыгнув через несколько сугробов, самолет встал на прикол до весны. Было понятно, что для реального полета не хватает мощности двигателя, да и саму конструкцию летательного аппарата надо было делать более легкой.

О том полете у сельского конструктора не осталось на память ни одной своей фотографии. Зато охотно на фоне самолета позировали сами корткеросцы. Благодаря им и сохранились документальные свидетельства той первой попытки покорить небо.

Между первой и второй…

Сегодня Виктор Мамонтов готовится сесть за штурвал своего второго по счету самолета. Уже есть самое главное – двигатель, который он минувшей зимой уже осторожно обкатывал на аэросанях собственной конструкции. Плюс к этому — ценные советы по самолетостроению, которые он почерпнул от встреч с такими же, как он, авиамоделистами, с которыми встречался в Москве и Московской области.

Во всех начинаниях его поддерживает семья. Сын Дмитрий, правда, больше интересуется мотоциклами, но и его помощь иногда тоже не бывает лишней. Жена Ирина Владимировна также никогда не скажет: мол, все брось, и будем наконец-то жить как все – «Оставить мужа без мечты я не могу».

Осенью Виктор Мамонтов планирует выйти в отпуск и осуществить свою детскую мечту. А если опять не получится? Виктор Генрихович говорит: «Многие конструкторы свои успешные попытки осуществляли лишь с третьего раза». И еще добавляет, что если на нынешний двигатель он потратил 20 тысяч рублей, то в следующий раз этот финансовый вопрос он будет выносить на семейный совет, поскольку траты должны будут возрасти.

Что-то мне подсказывает, что от своей романтической мечты, с которой прошел значительную часть своей жизни, Виктор Генрихович не откажется. Да и товарищи по работе не поймут. Тяга в небо — это навсегда!

Сергей МОРОХИН.