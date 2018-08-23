Эта печальная история – пример того, как в республике уничтожается малый бизнес

Предприниматель из Троицко-Печорска Анатолий Маху — человек в республике известный. О нем снимались телерепортажи, его восхваляли в газетах в качестве примера для подражания. Подавалось это, как водится, под «идеологическим соусом»: дескать, малый бизнес в Коми живет и процветает.

«Убойный» кредит

Анатолий Маху в свое время прошел хорошую школу в артели золотодобытчика Вадима Туманова. После ее закрытия строил дороги в Троицко-Печорском районе, затем здесь создал предприятие, в 14 поселках района открыл приемные пункты по сбору дикоросов.

Постепенно была выкуплена старая база райпо, в нее вложили немалые деньги. На площади 19897 квадратных метров заново отсыпали гравийную дорогу, подъездные пути уложили плитами, появилась ЛЭП, капитально отремонтировали холодильник. Позже на лесном озере Вад появились садки с радужной форелью, в озеро выпустили карпа, малька пеляди. Здесь же построили базу отдыха — четыре гостевых домика.

Сельскохозяйственный производственный снабженческо-сбытовой кооператив «Печора» занимался разведением и переработкой рыбы, приемкой грибов, ягод, мяса, овощей. А главное, давал людям работу. И вначале дела шли в гору. За рыбой холодного и горячего копчения (эта продукция пользовалась особым успехом) в Ухте и Сыктывкаре выстраивались очереди. На предприятие зачастили высокие гости — глава республики, депутаты Госдумы и Госсовета…

А потом грянул пресловутый кризис. Форель гибла из-за недостатка кислорода, и ни один специалист в Коми не знал что делать. Не оправдывала себя и ставка на дикоросы: грибов, ягод в промышленном масштабе в лесу не было три года подряд. Между тем за спиной руководителя были 42 работника —

им надо платить. Чтобы спасти хозяйство, Анатолий Маху решил взять в «Сбербанке» кредит — 8 миллионов рублей. Сумма большая, но и цена залогового имущества была высокой.

Однако предприятие не справилось с долговыми обязательствами перед банком. В результате судебные приставы арестовали имущество кооператива.

Беда не приходит одна

Анатолий Лаврентьевич тяжело переживал ситуацию, заболел, лишился сна, стал терять память.

А его сметливый помощник, пользуясь нездоровьем директора, покинул кооператив, оставив руководителя один на один со всеми проблемами. Ко всем бедам добавилась автокатастрофа, в которой Маху и его жена чудом остались живы. А вот машина «Тойота Ланд Крузер» — их единственное серьезное приобретение — была сильно разбита.

Однажды утром жена нашла Анатолия лежащим на полу в ванной. Больше он на ноги не встал. Были две реанимации, длительное лечение и тяжелый приговор врачей…

Пока жена полгода скиталась с больным на руках по больницам, кормила его с ложечки, ухаживала, не отходя ни днем, ни ночью, на домашний адрес уже валом шли письма из суда, налоговой, росли штрафы за неявку в суд и пени.

Понятно, что требовалась платная юридическая помощь. Наняли адвоката. Но и тут не повезло. Взяв энную сумму, адвокат за 9 месяцев так и не решил ни одной проблемы.

Деньги требовались и на дорогие лекарства, обследования, поездки в

больницу Ухты, на еду и коммуналку. Но приставы взыскивали половину из скромной (менее 10 тыс.) пенсии Анатолия, даже из той части, которая сегодня выплачивается ему как инвалиду 1 группы. Оставалась смешная сумма ниже прожиточного минимума.

…Из больницы Анатолий вернулся на носилках. Но вопреки прогнозам и благодаря заботе близких поднялся на ноги.

За бесценок

И тут долгожданный звонок: на торгах продана производственная база СПССК «Печора». Думалось, ну вот теперь он рассчитается с долгами. Однако выяснилось, что четыре объекта недвижимости кооператива — землю, здание холодильника площадью 314,8 кв. метров, административное здание (58,9 кв. метров), гараж (300,4 кв. м) – продали всего за 1,4 млн рублей. Кстати, за такую же сумму на торгах была выставлена двухкомнатная квартира. Но долгов это не покрыло.

Новые хозяева вошли с ключами от основных цехов сразу после торгов. И развернули здесь свое дело. Электроэнергию работники ИП «Берников» без зазрения совести стали использовать за счет СПССК «Печора» (по данным энергосбытовой компании, с октября 2017 года по март 2018 года ИП похищено электроэнергии на сумму 226 тыс. рублей). Как свидетельствуют данные управления федеральной службы регистрации, на тот момент новые хозяева еще не имели свидетельства о собственности, залогодателем по-прежнему оставался Анатолий Лаврентьевич.

По закону, они обязаны были заключить договор аренды с Маху, чьи интересы представляла согласно генеральной доверенности его жена. Но делать это они наотрез отказались. Поэтому она обратилась в полицию. И получила на свою жалобу очень странный ответ: «В вашем обращении нет состава преступления, поэтому уголовное дело против вас не будет возбуждено».

Безнадега

Узнав, что базу, в которую он вложил столько сил и средств, продали за бесценок, Маху опять слег, попал в больницу. А когда выписался, дома его уже ждали судебные приставы.

Сегодня жена сосредоточена только на том, чтобы ухаживать за больным. Она, например, попыталась выяснить, что продано, куда, по какой цене. Но таких сведений ей не дают! Бегать, судиться, писать обращения уже нет возможности.

Маху не совершал никакого преступления, вся его беда в том, что он не справился с кредитом. Будь он сегодня здоров, он бы самостоятельно справился с проблемами на своем предприятии, которое осталось бесхозным.

Самое удручающее, что люди, которые называют себя правоохранителями, выполняют исключительно карательную функцию — изъять, отобрать, наказать. Но никто при этом не вспоминает, что у них есть и другая функция — защита интересов тех граждан, которые в силу возраста или здоровья не могут защитить себя сами. Не знают, не видят? А ведь Троицко-Печорск — маленький поселок, где все на виду.

Даже ряд служебных документов, договоров мужа его супруга не может отыскать. Приставы забрали самое ценное — ноутбук мужа, здесь была сосредоточена вся информация. Он продан «согласно оценке эксперта» за 1,5 тыс. рублей, в десять раз дешевле его стоимости. Что уж тут говорить про базу и объекты недвижимости!

— Я хотела написать в Москву, Путину, который часто говорит про малый бизнес, — делится своей болью жена Анатолия Маху. — Но подумала: а толк будет? Мое письмо скорее всего вернется назад с припиской «разобраться на месте». Уже разобрались! И все-таки сколько раз, слушая «прямую линию», я хотела бы задать вопрос президенту: а кто же защитит малый бизнес глубинки, тот самый, что работает не жалея сил, кормит район, дает людям работу? Вопрос остается открытым.

Людмила КУДРЯШОВА.