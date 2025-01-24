К подорожанию с января продуктовой корзины и росту тарифов на разного рода услуги жители поселка Лесобаза в городском поселении Жешарт Усть-Вымского района были готовы, но «новогодний подарок» от коммунальщиков вызвал здесь бурю негодования.

Раз – и в пять раз!

С февраля жители 16-ти многоквартирных деревянных домов в поселке Лесобаза будут платить за вывоз жидких коммунальных отходов не с человека, а с каждого квадратного метра жилой площади. Как рассказывают местные жители, плата за вывоз отходов жизнедеятельности для них увеличивается примерно в пять раз! Причем к каждому многоквартирному дому подход особый: где-то будут брать в размере 9 рублей 67 копеек за квадратный метр, а в других – 19 рублей 63 копейки.

Жильцам многоквартирных домов через объявление было донесено, что в связи с отказом ООО «Жешартская тепловая компания» от вывоза ЖБО с 1 января 2025 года эту задачу будет выполнять ООО «Услуга». Изменится и порядок оплаты, вывоз ЖБО будет включен в тариф на содержание и текущий ремонт общедомового имущества, его размер теперь определяется из фактического объема вывоза ЖБО.

Ранее плата за вывоз ЖБО рассчитывалась исходя из норматива образования ЖБО на человека и тарифа 418 рублей 3 копейки за кубический метр. Фактический объем вывоза ЖБО, по мнению «Услуги», значительно превышал нормативный. Поэтому резкое подорожание услуги – это вроде как вынужденная мера.

Жидкие отходы – жидкие прибыли

Немного углубимся в историю вопроса. После развала местного муниципального предприятия и дробления его на частные компании ЖБО вывозила ООО «Жешартская тепловая компания». Но в какой-то момент этому предприятию стало невыгодно заниматься выгребными ямами, и эту непростую услугу повесили на управляющую компанию, у которой нет людей и технических возможностей. Зато все это есть у все той же «Жешартской тепловой компании», которая и дальше продолжила заниматься вывозом отходов, но уже по тарифу, установленному управляющей компанией.

Однако со временем вся работа разладилась, надо полагать, что по причине низкой рентабельности бизнеса. Трудно представить, чтобы можно было сильно разбогатеть на выгребных ямах. Жильцы Лесобазы утверждают, что в некоторых многоквартирных домах ЖБО не вывозили с октября. И куда их девать? Самим ведрами вычерпывать выгребные ямы, что ли?

«Волшебные» тарифы

В поселке Лесобаза нет центральной канализации и центрального водоснабжения. Питьевую воду люди берут в водопроводных колонках за отдельную плату и по нормативу, который явно завышен. Причем колонками пользуются бюджетные организации и жители деревни Жешарт, где есть проблемы с колодцами, так как они являются фактически бесхозными. Поэтому жители Лесобазы считают, что они за всех оплачивают норматив на питьевую воду, поэтому он такой высокий.

– Проблемы с водоснабжением существовали годами, сейчас еще добавилось волшебство с тарифами на вывоз ЖБО, это следствие молчаливого согласия властей, которые у нас герои труда или почетные жители района из числа районных депутатов, – считает местный гражданский активист Дмитрий Новожилов.

Космическая задача?

Мнение депутата Совета городского поселенияЖешарт Елены Москотельниковой:

– Сегодня можно было бы решить вопрос с водоотведением (канализацией) в поселке Лесобаза по примеру соседней деревни Яг сельского поселения Гам, где смогли наладить нормальный быт людей. Там от многоквартирных жилых домов и социальных объектов ЖБО по трубам поступает в септик, а из него – на так называемые поля фильтрации: фильтрация нечистот проходит через грунт. На мой взгляд, такой вариант решения проблемы устроил бы жителей Лесобазы и обслуживающие их дома коммунальные организации.

Другой вариант: пойти по пути частного сектора, попробовать в качестве эксперимента установить общий септик для многоквартирного дома. А потом, если все получится, и для всех других МКД. Но для местных чиновников подобные схемы улучшения жизни людей – видимо, сложное техническое задание, это как в первый раз человека в космос запустить…

Отметим, что все эти коммунальные ужасы происходят в XXI веке – в эпоху роботизации, нанотехнологий и нейросетей. В той самой «великой России», о которой нам каждый день пропагандисты рассказывают по телевизору, люди до сих пор живут без канализации и прочих элементарных благ. Причем их же еще и облагают своего рода «налогом на выгребные ямы».

Грубо сработано

На сегодняшний день ясно только одно – обитатели Лесобазы не понимают, почему плата за вывоз ЖБО сразу увеличилась в несколько раз. Они просто не хотят отдавать свои кровные «неизвестно за что».

Конечно, есть пенсионеры, которых запугивают лишением социальных льгот, если они отказываются вовремя оплачивать коммунальные услуги. Но другие категории жильцов могут просто проигнорировать инициативу ООО «Услуга», что очевидно приведет к коммунальному коллапсу с сильно пахнущими последствиями. А властям это надо? Почему чиновники не просчитали очевидный ход развития событий и самоустранились от участия в решении вопроса по тарифам на всех его стадиях? С людьми поступили очень грубо – и это еще мягко сказано. Их поставили перед фактом: платите – и точка!

Раз речь идет о включении услуги по вывозу жидких бытовых отходов в тариф на содержание и текущий ремонт общедомового имущества, то надо придерживаться федеральных и региональных нормативных актов. Почему эту услугу раньше не включали в тариф? Почему ее цена так сильно разнится от дома к дому? Таких вопросов много, а ответов на них как не было, так и нет.

Сергей МОРОХИН.