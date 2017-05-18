Этнопарк не вписался в жизнь села, считают его жители

Редакция «Трибуны» получила коллективное письмо от жителей села Ыб, в котором, в частности, говорится: «Когда в нашем селе создавался этнопарк, руководство района и республики обещало, что это будет грандиозное учреждение, настоящая «смычка города с деревней», здесь появятся новые предприятия и учреждения, которые дадут селу много рабочих мест, улицы похорошеют, вырастут новые дома, дороги станут как в столице».

«Сначала этнопарк был в подчинении Министерства национальностей, и это чувствовалось. После открытия Финно-угорского этнокультурного парка сотрудники министерства работали с персоналом, учили, проверяли и контролировали его деятельность. Потом этнопарк перешел под крыло Агентства по туризму, а затем его передали в управление Министерству культуры, туризма и архивного дела. В первый год действительно был прием на работу в этнопарк — туда устроилось не менее пятидесяти жителей Ыба. Сегодня, по нашим данным, осталось чуть более десяти, остальные полсотни работников приезжают из города.

Но после открытия в этнопарке ничего не строилось. Сначала сюда ездили горожане, сейчас интерес к Ыбу пропал, посетителей практически нет…»

На отшибе

Как в таких случаях говорят, «письмо позвало в дорогу». К 9 утра к воротам Финно-угорского этнокультурного парка, находящегося в отдалении от первых жилых домов села, стали подкатывать машины с сотрудниками, которые расходились по рабочим местам. А показать парк нам любезно согласилась пресс-секретарь учреждения Эмма Гумбина. Она провела нас по территории, стараясь впечатлить роскошными видами окрестностей, экспозициями музеев и стилизованных зданий. Виды с вершины холма, на котором расположен комплекс зданий этнопарка, действительно завораживают. Ничего не скажешь — красиво. Но ведь этого мало для привлечения туристов в село, которое расположено в 60-ти километрах от города.

Пресс-секретарь с энтузиазмом рассказала о том, какие мероприятия предстоят в ближайшее время, какие будут работать аттракционы и какие экскурсии будут организовываться. Как говорится, планов — громадье.

Наверное, человеку, впервые услышавшему об этнопарке, это было бы интересно, но наша газета много раз рассказывала о проблемах и Ыба, и Финно-угорского парка, поэтому пришлось с грустью констатировать, что жители села, приславшие письмо в редакцию, правы. Перемен больших здесь не ожидается. И тому есть причины, которые руководство республики замечать не желает.

Перспективы — туманные

В 2010 году Торгово-промышленная палата Коми проводила совместный форум с бизнесменами Ленинградской области по налаживанию деловых связей. Приехали люди, которые могли вложить деньги в наши проекты. Нужно было их очаровать, увлечь перспективой. Республика Коми представляла ряд бизнес-проектов, среди которых был и этнопарк.

«Презентовал» проекты Владимир Тукмаков, в то время еще не занимавший пост руководителя правительства. Один из ленинградцев задал простенький вопрос: в какие сроки окупится проект и при каких условиях? В первый раз наш чиновник обошел вопрос со сроками, но дотошный гость не постеснялся задать его вторично. Ответ был такой: за 20 лет. И если в год парк будет посещать хотя бы миллион человек. Понятно, что вложений не последовало.

Рог изобилия

Когда наши официальные СМИ рассказывают о Финно-угорском этнокультурном парке, то замалчивают важный момент. За скобками остается вопрос о том, кто был инициатором этого амбициозного проекта.

А был им некогда всесильный первый заместитель главы Коми Павел Орда. Его имя связано с несуразно высокими расценками и низким качеством работ при строительстве-реконструкции республиканского драматического академического театра драмы в Сыктывкаре и возведении лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной в Выльгорте. Поэтому в том, что в селе Ыб построили за очень большие бюджетные средства непонятный объект, нет ничего удивительного. «Нужным людям» изначально было известно, что предназначен он был не для развития туризма, а для банального освоения и государственных, и частных средств.

В эпоху правления Гайзера главным событием в этнопарке был мультифестиваль «Ыбица», на который приглашались российские и зарубежные звезды спорта и эстрады. Всем известно, что именитые люди приезжали в Сыктывкар не для любования рассветами над Сысолой, а за вполне весомое материальное вознаграждение, как правило, в конвертах. Поэтому сегодня трудно даже предположить, сколько денег было отмыто через «Ыбицу».

Быстро — не значит здорово

Построенный комплекс этнопарком можно назвать с большой долей условности. Он представляет из себя несколько зданий, предназначенных для размещения дирекции парка и проведения официальных мероприятий. Из «народного» имеются деревенская изба и «нейлоновые чумы» — на этом «этнос» и кончается. Еще есть небольшая гостиница, правда, непонятно для кого, поскольку особо здесь посещать и нечего. Злые языки поговаривают, что когда глава РК Вячеслав Гайзер в первый раз увидел этнопарк, то сильно расстроился: «Что это за студенческий городок?»

Основные здания комплекса были наспех построены в 2011 году к празднованию 90-летия Коми. Строили абы как, об этом можно судить по оценкам специалистов, сделанным в ноябре прошлого года. В распоряжении редакции имеется справка, представленная председателю Госсовета Надежде Дорофеевой, где перечислены проблемы, которые нужно устранять в срочном порядке. Их много. Например, из-за нарушения проекта в Конгресс-холле разрушена кровля, крыша течет, на ремонт необходимо 630 тысяч рублей. В конференц-зале, где проводятся концерты и форумы, плохая акустика: чтобы ее исправить, надо полмиллиона рублей. В спешке сделана канализация, которая работает в аварийном режиме: на ее ремонт требуется порядка 8 миллионов рублей. Еще два миллиона — на ремонт разрушившегося

пожводоема и всех систем противопожарной безопасности в зданиях. Перечень дефектов занимает пять печатных страниц.

Но кроме устранения дефектов и недоработок строителей нужно отремонтировать дорогу от главной трассы к селу, закупить недостающую и отремонтировать имеющуюся технику, достроить оздоровительный комплекс, реконструировать существующие туристические объекты. Другими словами, для того, чтобы хоть как-то работала существующая структура, нужно вложить немалые средства! По силам ли это министерству, у которого каждая копейка на счету?

Взлета не ожидается

А с деньгами в этнопарке явная напряженка. Недавно здесь уволилась группа сотрудников — они не видят смысла работать за пять тысяч рублей (оклады у культработников маленькие, все зависит от премии и нагрузки). Как сообщила «Комиинформу» новый директор этнопарка Елена Иванова, финансирование заработной платы сотрудникам парка проводится на средства, выделенные учреждению в рамках госзадания.

– Еще до того, как я вступила в должность директора, некоторые должности были сокращены, в связи с этим был снижен и объем выделяемых средств, — пояснила «Комиинформу» Е. Иванова. — Заработная плата состоит из окладной и премиальной части. Оклад никто не имеет права трогать, а вот премиальная часть была назначена сотрудникам исходя из их загруженности и выполняемого функционала.

По словам директора, перед учреждением поставлена задача наращивать внебюджетное финансирование. Поскольку в марте этнопарк получил лицензию туроператора, в настоящий момент руководством ведется разработка туристических маршрутов для привлечения клиентов. «Клиенты, которые покупают услуги в сфере туризма, требуют качества. Мне важно, чтобы специалисты, работающие в парке, это понимали и были ориентированы на результат».

В Ыбе вспоминают, что на территории села предполагалось построить лыжные трассы и трамплины с подъемниками, пригнать оленей из тундры, создать лодочную станцию, построить этнодеревню, едва ли не в каждом доме села организовать мастерские. Обо всем этом, вероятно, теперь можно забыть. Смычки города и деревни, как обещалось, не получилось. А коль так, сельчанам придется надеяться только на себя…

Сергей МОРОХИН,

Анатолий ПОЛЬКИН.

Постскриптум

«Поставлены сложные задачи»

У Министерства культуры РК и руководства этнопарка иная точка зрения на ситуацию:

«Этнопарк сегодня — это, прежде всего, место отдыха, общения с природой. На территории парка начала реализовываться идея «Гостеприимство для всех», которая предполагает активное участие в деятельности парка местного населения, создание безбарьерной среды и возможностей отдыха семьям с детьми, молодежи».

В то же время перед учреждением поставлена новая задача — развитие внутреннего и въездного туризма в Коми. В марте 2017 года Финно-угорский этнопарк вошел в реестр туроператоров Федерального агентства по туризму. В настоящий момент Этнопарком ведется работа по разработке и дальнейшему запуску туристских продуктов для жителей и гостей республики.

Еще одним новым направлением деятельности Финно-угорского парка становится оказание бесплатных услуг туристско-информационного характера через создание на базе комплекса Туристско-информационного центра (ТИЦ).

«Перед этнопарком, в первую очередь перед его коллективом, поставлены достаточно сложные задачи, которые мы не имеем права не выполнить. В связи с этим нам приходится менять структуру учреждения, пересматривать функционал сотрудников таким образом, чтобы оказывать качественные услуги и наращивать внебюджетное финансирование», — сообщила директор этнопарка Елена Иванова.

По словам Е. Ивановой, и руководством парка, и его учредителем – Министерством культуры – ведется активная работа по стабилизации как финансовой, так и кадровой ситуации в учреждении.