Как уже сообщала «Трибуна», в середине марта чиновники попытались организационно разделить столичный бассейн в «Орбите» и спортивную школу по плаванию. Родители юных спортсменов опасались, что реорганизация приведет к тому, что занятия станут платными и дети из малоимущих семей останутся «за бортом».

Общественники и депутаты Госсовета поддержали родителей, и руководство Минспорта было вынуждено «включить задний ход». Однако это не первая и вряд ли последняя попытка властей перевести детский спорт на коммерческие рельсы. На днях в «Трибуну» обратились сыктывкарцы, которых эта ситуация возмущает.

Гони монету!

Заслуженный работник физической культуры РФ Виктор Шлыков полвека отработал в ДЮСШ № 1. Он много лет был руководителем школы, которая базировалась на центральном стадионе Сыктывкара. Здесь тоже прошла реорганизация, в результате которой имеющиеся площади были переданы из ведения муниципалитета в Минспорта. Теперь секции гимнастики, волейбола и борьбы переходят на платную основу. А это, по мнению Виктора Федоровича, убийственно для детского спорта.

По словам Виктора Шлыкова, уже сейчас многое держится на энтузиазме тренеров и материальной поддержке родителей. К примеру, спортсменки, занимающиеся художественной гимнастикой, должны иметь по четыре костюма для выступлений, каждый из которых стоит до 40 тысяч рублей, покупать их должны родители. Не лучше ситуация и с теми самыми площадями: теперь с занимающихся будут требовать оплату аренды зала, а это немалые деньги.

Такой хоккей нам не нужен?

Сыктывкарец Евгений Бугримов, сам в прошлом спортсмен, теперь воспитывает детей, которые обожают хоккей. Он вспоминает, что в его детстве чуть ли не в каждом дворе были хоккейные площадки, секции и спортшколы, проходили турниры и даже чемпионаты. Сейчас площадок в Сыктывкаре практически нет, их можно перечесть по пальцам одной руки. Сложная ситуация и с тренерами: они мотаются по разным площадкам.

Евгений рассказал, что поскольку залов мало, тренировки юных спортсменов порой назначались на шесть утра, а это значит, что ребенку надо было вставать в пять часов, да еще как-то добраться до места. Это уже не хоккей, а какое-то хождение по мукам… Денег на поездки в другие города на соревнования выделяется крайне мало, за билеты расплачиваются родители. Да и форму игроку для участия в команде тоже приходится оплачивать папам и мамам…

Ну, а самое главное, по мнению Е. Бугримова, в том, что родители юных спортсменов в полном неведении о том, что планирует руководство Минспорта и само правительство в отношении детского спорта. Евгений считает, что на данном этапе нужно создать республиканский родительский комитет, который бы участвовал в обсуждении планов Минспорта. Может, тогда и не возникали бы такие эксцессы, как со школой по плаванию в «Орбите», которые правительству и депутатам пришлось разруливать после обращения родителей к Президенту страны?

Анатолий ПОЛЬКИН.

фото jourdom.ru news.