Это будет покруче Шиеса! Урезание территории национального парка приведет к массовым протестам, считают экологи

Влиятельная в Коми экологическая организация – Комитет спасения Печоры – направила в «Трибуну» открытое письмо к врио главы республики Владимиру Уйба. Текст письма публикуется в сокращении.

«Золотая» компания с видом на Кипр

«Обратиться к Вам за помощью заставляют обстоятельства, связанные с угрозой, нависшей над первой в России природной территорией, включенной в список Всемирного Наследия Юнеско – Национальным парком «Югыд ва» и Печоро-Илычским государственным заповедником. Нам стало известно, что Минприроды России в очередной раз планирует исключить из национального парка около 50 тысяч гектаров земли – для организации добычи золота и других полезных ископаемых.

Попытки изъятия земель парка длятся много лет, практически с момента его создания в 1994 году. Так, уже в 1997 году тогдашний глава Коми издал указ об изъятии из парка около 20 тысяч га. Этот указ был отменен судом. Однако в 2004 году правительство региона издало постановление об исключении данной территории из парка. Это решение было оспорено прокуратурой и отменено. Тем не менее, в 2009 году Федеральное агентство по недропользованию выдало компании «Голд минералс» (весь уставной капитал которой принадлежит четырем компаниям, зарегистрированным на о. Кипр) лицензию на добычу золота на месторождении «Чудное» в границах национального парка.

Арбитражный суд постановил, что земельный участок, занятый месторождением «Чудное», относится к федеральной собственности, и потребовал, чтобы «Голд минералс» вывезла все свое оборудование с территории парка. Однако это решение до конца не выполнено, а незаконно выданная лицензия на золотодобычу продолжает действовать.

Чиновники плюют на запреты

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно требовал от России прекратить любую промышленную деятельность в границах объекта Всемирного наследия и отозвать лицензию на добычу золота на территории парка. Несмотря на это, Минприроды России и подведомственные ему Роснедра не только не отозвало незаконно выданную лицензию, но в 2017 году продлило срок начала разработки месторождения «Чудное» до 2021 года, при этом публично утверждая, что вопрос разработки этого месторождения не урегулирован. Недавно нам стало известно, что Минприроды страны в очередной раз поручило Минприроды Коми подготовить проект изменения границ «Югыд ва»: исключить из границ парка около 50 тысяч га в северной, наиболее ценной и привлекательной для туристов части.

Мы считаем эти действия Минприроды незаконными и нарушающими права жителей республики на благоприятную окружающую среду. Это поручение вышестоящего ведомства является прямым нарушением закона 121-ФЗ, согласно которому земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах национальных парков, находятся в федеральной собственности и не подлежат отчуждению.

Необходимость укрепления сети ООПТ (особо охраняемых природных территорий), усиления режима и развития на ООПТ только экологического туризма без всякой промышленной деятельности отражена и в майском Указе Президента, и в послании Федеральному Собранию. Получается, что действия Минприроды и стоящих за этим коммерческих структур противоречат и действующему законодательству, и позиции Президента.

Народное достояние

Комитет спасения Печоры, поддержав идею ученых Коми о создании национального парка, в начале 90-х собрал более 20 тысяч подписей жителей республики в поддержку создания парка в проектных границах. И мы не сомневаемся, что готовящееся урезание территории парка вызовет не меньшее протестное движение, чем попытка построить полигон для московского мусора на границах нашей республики.

Мы обращаемся к Вам с просьбой сделать все возможное, чтобы не допустить разрушения одной из самых ценных и уникальных в России особо охраняемых природных территорий – национального парка «Югыд ва».

Иван ИВАНОВ,

председатель РОО «Комитет спасения Печоры».