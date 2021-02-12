«Это была лихая затея!» Почему туристы не смогли дойти до перевала Дятлова?

В Сыктывкар вернулась группа путешественников, которая во главе с руководителем клуба «Активный отдых Коми» Сергеем Семяшкиным прокладывала зимний туристический маршрут к перевалу Дятлова через территорию республики.

Продолжение экспедиции в какой-то момент стало опасным, поэтому было принято решение об изменении маршрута. О том, как проходило путешествие, «Трибуне» рассказала участник экспедиции, руководитель редакции журнала «Арт» Нина Новикова.

Опасный маршрут

— У нас была амбициозная цель – попасть на перевал до 1-2 февраля, то есть в те самые дни, когда в 1959 году здесь разыгралась трагедия. Но нам помешали погодные условия, — рассказывает Н. Новикова. — Все с самого начала пошло не по плану. Расстояние от поселка Комсомольский до села Усть-Унья – около 60 км. Чтобы преодолеть этот путь, нам потребовалось больше 5 часов! Мы попали в метель, машины с прицепами то и дело утопали в рыхлом снегу. Двигатель «буханки» Семяшкина стал нагреваться, пришлось остановиться, искать причину. Добрались до домика ближе к двум часам ночи. Стало ясно, что утренний выезд на реку Унью придется перенести.

На следующий день группа продвинулась вперед только на 10 километров. Горная речка полностью не замерзла, местами попадались промоины. Снегоходы вязли в снежной жиже. Приходилось отцеплять сани, вытаскивать машины, толкать их вручную и тянуть на тросах.

Не доезжая до базы «Чемейная», продолжает Новикова, три снегохода ушли под лед. К этому времени на улице уже стемнело и стало холодать. Термометр показывал минус 17. При свете налобных фонариков туристы несколько часов спасали вещи и машины. Близко подходить к снегоходам было опасно. Это стало понятно, когда трое участников группы провалились в воду. Не доехав до базы четыре километра, поставили зимнюю палатку с печкой. Тогда было принято решение об изменении маршрута – двигаться дальше было опасно.

После этого три человека сошли с маршрута, вернулись в Сыктывкар. Ведь туристы были ограничены не только во времени, но и в топливе, и в продуктах. Остальные семь человек пошли дальше через Печоро-Илычский заповедник.

— Как только вышли на Печору, река встретила нас мокрым снегом и проталинами, что здесь случается довольно редко. Правда, лед был толще, чем на Унье. Дорога усложнялась из-за пурги. Снегоходы увязали в снегу, во льду, мы их вытаскивали, пять километров проезжали — снова застревали, — вспоминает Нина Новикова.

3 февраля группа все же добралась до Вологодской грани, минуя развилку на известное во всем мире плато Маньпупунер. Но на восточной границе Печоро-Илычского заповедника туристов снова ждал «сюрприз» – сильная метель. Когда снегоходы вышли на отрытое пространство хребта Уральских гор, видимость составляла меньше метра. Группа решила развернуться, не доехав до перевала 120 километров.

Была тревога за ребят

— Нина, ты первый раз в зимнем походе? Почему выбрала именно этот маршрут?

— Я любительница походов, в том числе и зимних. С друзьями часто ходим в походы выходного дня на лыжах либо пешком. На новогодних каникулах три дня была в походе, ночевала в палатках. Получилось своего рода подготовка. А этот маршрут был очень интересен. Я знакома с Сергеем Семяшкиным, была с ним летом на Приполярном Урале, тогда он рассказал о своей идее проложить новый маршрут к перевалу Дятлова. И мне тоже очень захотелось стать первопроходцем. Маршрут проходит через красивейшие места Северного Урала.

— Маршрут был трудный: снегоходы увязли в рыхлом снегу, проваливались под лед… У тебя был страх, что может повториться трагедия 1959 года?

— Страха не было вообще, потому что я шла с туристами, которые бывали в суровых условиях. И я была в них уверена полностью. Но ближе к концу, к седьмому дню похода, накопилась усталость. Я заметила, что устали все. И мне стало тревожно: хватит ли у нас сил вернуться?

— До перевала вы все-таки не дошли. Было разочарование?

— Вовсе нет. Преодолеть такой маршрут – это была лихая затея. Семяшкин всегда говорит, что нужно уметь вовремя останавливаться. Некоторые идут до конца из последних сил и погибают. Думаю, на следующий год попытаемся еще раз.

Екатерина МАКАРОВА.