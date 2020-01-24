Это дело надо обсудить… Вместо крематория хотят устроить вертолетную площадку

Озвучит позицию по размещению вертолетной площадки в Ухте Министерство здравоохранения.

В прошлом выпуске «Трибуны» была опубликована статья о строительстве вертолетной площадки на территории Ухтинской городской больницы № 1, расположенной в поселке Шудаяг. Там находится сосудистое отделение для пациентов с болезнями системы кровообращения. Ранее сообщалось, что один из вариантов размещения вертолетной площадки — это территория рядом с инфекционным отделением, на том месте, где сейчас расположено здание мини-крематория. Многие ухтинцы против строительства площадки рядом с больничными корпусами.

По словам главы ведомства Дмитрия Березина, окончательное решение по данному вопросу будет принято только после обсуждения с жителями Ухты и представителями местных общественных организаций. Он отметил, что высказать свою позицию ухтинцы смогут в феврале в ходе общественных слушаний.