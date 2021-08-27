Это дело нечистое! В селе Летка жильцы многоквартирных домов задыхаются от запаха фекалий

«У нас в Летке уже с весны не вывозят так называемые жидкие коммунальные отходы, а проще говоря – фекалии из выгребных ям жилого фонда», – говорится в письме в «Трибуну».

Ямы переполнены – ходите «до ветра»?

«Сначала нам говорили, что сломалась ассенизаторская машина, но сразу после ремонта нечистоты вывезут. А на днях на дверях подъездов появились объявления, в которых жильцов уведомляют о том, что «в связи с невозможностью выполнять услугу по вывозу жидких отходов начисление оплаты за данную услугу осуществляться не будет. Оплата за предыдущие месяцы будет возвращена по вашим заявлениям».

Корреспондент «Трибуны» связался с авторами письма. Выяснилось, что объявления для жильцов подписаны лаконично – ООО «УО «Партнер». Оказалось, что контора этой управляющей организации находится в райцентре и что в прилузском селе Летка уже несколько месяцев выгребные ямы действительно переполнены. Жильцы бьют тревогу, они обращались в администрацию села, но вместо решения проблемы увидели на дверях подъездов то самое объявление о возврате денег за неоказанную услугу.

Такой ответ сельчан не устроил, но жаловаться в селе больше некому, поэтому они и решили обратиться в «Трибуну»: что делать в такой ситуации жильцам домов? Как быть с естественными надобностями – ходить за угол, «до ветра»?

Возить далеко – невыгодно

Директор ООО «УО «Партнер» Андрей Дубов сообщил «Трибуне», что проблема с вывозом нечистот возникла не сегодня – она не решается уже несколько лет. Раньше ЖКО (жидкие коммунальные отходы) вывозили в определенное место на свалке. Но затем требования изменились – вывоз фактически запретили.

Теперь нечистоты нужно вывозить на очистные сооружения в Мураши – за 44 километра от Летки. В результате вывоз кубометра отходов будет обходиться «Партнеру» от 600 до 1000 рублей. Для фирмы эти расходы означают по сути банкротство, а переложить стоимость вывоза на жильцов никто не позволит. Поэтому и принято решение о прекращении оказания данной услуги. По мнению А. Дубова, решить проблему, вероятно, сможет индивидуальный предприниматель, с которым, по его данным, у местной власти уже заключен договор…

Андрей Петрович пояснил также, что в селе давно ведутся работы по сооружению очистных сооружений, они вроде как должны скоро войти в строй, однако когда это произойдет, он не в курсе.

«Трибуна» отправила письменный запрос в администрацию села с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа пока нет.