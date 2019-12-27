25 декабря власти региона опубликовали Территориальную схему обращения с отходами. На самом деле она была утверждена еще 11 декабря совместным приказом главы МинЖКХ Константина Лазарева и руководителя Минприроды Романа Полшведкина. Но обнародован этот документ лишь в минувшую среду, когда до наступающего года Крысы остались считанные дни. Расчет, видимо, на то, что во время праздников никто не будет читать этот 800-страничный документ. А главное, корректировать его уже поздно…

Порочная схема

«Трибуна» внимательно следит за ходом мусорной реформы, которая началась летом прошлого года со скандального выбора правительством регионального оператора. Аукцион при довольно странных обстоятельствах выиграло ООО «Ухтажилфонд», не имеющее для этого ни большого опыта, ни ресурсов. На страницах газеты с критикой работы этой фирмы практически весь уходящий год выступали эксперты ОНФ, экологи, общественники. Когда стало ясно, что правительство менять оператора не собирается, эксперты обратились к Территориальной схеме, которая регулирует действия всех участников мусорной реформы, и обнаружили массу ошибок, в том числе системных.

В ноябре 2019 года газета опубликовала статью «Бабло в кубе: похоже, что власти Коми, упрямо проталкивая Территориальную схему, лоббируют интересы частной фирмы», где предлагалось остановить реформу хотя бы на год, переработать схему и провести должную подготовку к реформе.

Почуяв социальную напряженность, правительство Коми попыталось «заболтать» мусорную тему. Для этого проводились встречи с экологами, экспертами, давались обещания принять критику во внимание. В частности, письмом от 17 декабря руководство Минприроды уведомило авторов упомянутой статьи о том, что будет сделана корректировка Территориальной схемы в разрезе районов и городов. В письме указывалось, что в существующей на данный момент схеме применяется такой параметр, как плотность, которая принята без замеров, причем один кубометр мусора весит 200 кг, что не соответствует действительности. Естественно, эксперты надеялись, что будет произведен перерасчет, «кубик» похудеет, а вслед за ним уменьшится и тариф за вывоз мусора. Но этого не произошло.

Не мытьем, так катаньем

Отметим, что еще 13 декабря глава Коми подписал указ № 119, которым установил предельный тариф по обращению с ТКО в размере 1085,24 рубля за один «куб» мусора. Причем указом не предусмотрено повышение тарифа, несмотря на планируемый рост инфляции в 4 процента. Однако чиновники ловко обошли это решение.

В 2019 году каждый проживающий «имел право» произвести 1,33 кубометра мусора в год. Новой Терсхемой устанавливается норматив в размере 1,9 «куба» на одного человека в год, означающий, что каждый проживающий в многоквартирном доме будет платить уже 171 руб. 80 копеек, или на 51,52 руб. больше, чем в 2019 году! Как говорится, почувствуйте разницу. При этом тариф остался прежним!

Ловко манипулируя цифрами, чиновники, наверное, радуются, что они очень хитрые. Но когда представители власти по сути обманывают людей, обирают своих сограждан, это называется «крысятничеством». Подобные трюки явно не добавляют авторитета власти.

«Не заметили» чиновники и огрехи «Ухтажилфонда» по невыполнению обязанностей по вывозу мусора из отдаленных мест. Регоператор ежеквартально извещает, что жители ряда сел и деревень освобождаются от оплаты в связи «с недоступностью и отдаленностью». Жители республики ожидали, что за счет этого будут внесены изменения в сторону уменьшения объемов обращения ТКО, соответственно, уменьшится и плата за мусор. Увы, эти «мелочи», видимо, в расчет чиновниками не берутся.

Полигон не вышел вон?

Как уже сообщала «Трибуна», 11 декабря с треском провалились общественные слушания, посвященные проекту реконструкции Ухтинского мусорного полигона.

Минувшей осенью проверка прокуратуры установила, что полигон практически заполнен – его надо закрывать. Однако «сырой» проект его реконструкции ухтинцы на слушаниях «зарубили».

Тем не менее, власти республики и тут нашли «выход»! В приложении 10 к Территориальной схеме, подписанной двумя министрами, указано, что вместимость Ухтинского полигона на момент утверждения составляет 576 тыс. тонн и он может действовать еще 4 года! Ни администрации города, ни общественности не о чем беспокоиться. Как и прокуратуре, которая, видимо, как-то не так вела подсчеты. За них все решили чиновники.

И последнее. У жителей республики были надежды, что в схеме произойдут кардинальные изменения: начнет осуществляться главный принцип мусорной реформы по раздельному сбору отходов и их переработке. Оказывается, это совсем не главный вопрос. Главное — полигоны, которые по-прежнему будут работать по принципу советских свалок, куда вывозится и трамбуется мусор…

Владимир ИВАНОВ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

Тамара ПРОСУЖИХ,

члены Координационного совета управдомов Ухты.