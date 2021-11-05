«Это не жизнь, а пытка!» Обитатели гнилого дома борются с крысами и равнодушием чиновников

С приходом коммунистов в Совет поселка Жешарт Усть-Вымского района стали громко озвучиваться проблемы, которые прежняя власть старалась не замечать. В первую очередь это относится к жилищно-коммунальной сфере.

«Страшилки» не помогли

Несмотря на активное противодействие и уговоры местных чиновников, 29 октября в поселке городского типа Жешарт (Усть-Вымский район) наконец-то случилось то, что и должно было случиться. Набравшие большинство мест в местном Совете депутатов коммунисты избрали главой поселения и председателем Совета Станислава Рузадорова, выдвигавшегося в депутаты от КПРФ.

Последней соломинкой, за которую хоть как-то попытались ухватиться местные чиновники, стало зачитывание характеристик на кандидатов, претендовавших на высокую должность. Нетрудно догадаться, что в характеристике на Станислава Паллаевича содержалась негативная информация, а его прямой конкурент выглядел просто «мягким и пушистым». Но на депутатское большинство эти «страшилки» не подействовали.

Сразу отметим, что указанные выше должности не влекут каких-либо материальных последствий, то есть Станислав Рузадоров будет исполнять свои обязанности на общественных началах. Другое дело, что он теперь может на вполне законных основаниях делать замечания чиновникам и контролировать их работу.

Мусор – под коврик

Похоже, что если бы в местном Совете не произошли изменения, то чиновники и дальше бы «заметали мусор под ковер». А «мусор» этот, надо признать, оказался весьма опасным, вполне возможно, что и с уголовными последствиями.

В ходе сессии депутаты Совета большинством голосов отклонили принятие постановления о внесении изменений в бюджет городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Причина веская – сложная, запутанная, а что самое главное, совершенно возмутительная ситуация в сфере ЖКХ.

Недолгое счастье

По настоянию Станислава Рузадорова уже начались разбирательства, связанные с домом по адресу: Свердлова, 4. С виду домик как домик, издали он кажется вполне благополучным.

В 2010 году так же казалось и его жильцам. Переселиться в него из ветхого и аварийного жилья было счастьем. Новоселье отметили, как положено, – с надувными шариками, красной ленточкой, танцами. Но счастье было недолгим, через год дом начал в буквальном смысле рассыпаться. Сегодня там – тихий ужас!

Слушая рассказы жильцов, даже начинаешь как-то теряться: а кто там хозяева? Может, крысы, которые перегрызают электропроводку холодильника или делают дыру в кухонном шкафу, чтобы проще было таскать еду?

«Бюджетный вариант»

Сегодняшние проблемы жильцов были заложены еще в ходе строительства дома. По проекту в нем должно было быть 12 благоустроенных квартир, но в итоге сделали 19. Заметим, что система канализации и водоснабжения не резиновая, а потому строителям пришлось делать какие-то хитрые схемы, что в итоге обернулось бедой. Поэтому канализационные стоки все время норовят идти под дом, и запахи там соответствующие. К тому же выяснилось, что в доме вообще не был предусмотрен вход в подвал – его пришлось в буквальном смысле выпиливать в полу сотрудникам управляющей компании, обслуживающей дом.

Понятно, что дом строился как социальный объект, то есть по самому бедному «бюджетному варианту». Но с экономией явно перестарались. Даже можно сказать, что пожадничали, раз на весь дом нет ни одной половой доски. Кругом опасные для здоровья древесноволокнистые плиты, стекловата, какие-то плитки на полу, «убегающие» в разные стороны.

За 10 лет эксплуатации дом прогнил до такой степени, что пол попросту проваливается. И это не фигура речи. Кругом зияют дыры, в квартирах работают обогреватели, но и они не спасают от холода.

Ремонту не подлежит

Жильцы рассказывают, что на крышу дома поднимался начальник управления территориального развития администрации Усть-Вымского района Вячеслав Бабич, который сделал заключение, похожее на приговор: стропильная система выполнена с нарушениями и ремонту не подлежит.

Интересно, а что в этом доме выполнено без нарушений? Вообще, как можно было принимать дом в эксплуатацию, когда халтура сразу бросается в глаза, тут даже не надо быть особо ушлым специалистом.

Кстати, в том памятном 2010 году в администрации Усть-Вымского района за строительство и состояние жилищно-коммунального хозяйства отвечала нынешняя глава администрации района Галина Плетцер. Все прошедшие годы она вместе со своей администрацией мужественно держала оборону от жильцов дома с улицы Свердлова. А сейчас делать это будет сложнее. Да и как-то надзорным органам теперь надо будет объясниться, почему они не замечали, что творится у них под носом.

В очередной раз тихо отсидеться по кабинетам уже не удастся: в Совет пришли коммунисты.

Сергей МОРОХИН.