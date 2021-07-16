События «черного сентября» 2015 года, когда практически все руководство Коми оказалось за решеткой, сегодня уже потеряли свою политическую актуальность. Поводом о них вспомнить стали разве что короткие сообщения о выходе «героев былых времен» из мест заключения.

Ухтинский портной

На этой неделе Ухтинский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении за примерное поведение экс-главы Коми Владимира Торлопова. Он выходит на свободу на полтора года раньше срока.

Напомним, что В. Торлопов приговорен к 6,5 года колонии за мошенничество, причиненный им ущерб был оценен в 2,5 млрд рублей. Относительно небольшой срок наказания объясняется тем, что Владимир Торлопов сразу признал свою вину и деятельно сотрудничал со следствием. В срок заключения ему было зачтено время пребывания под домашним арестом и несколько месяцев нахождения в следственном изоляторе.

Ожидалось, что Владимир Торлопов окажется на свободе еще летом прошлого года, но тогда суд не удовлетворил его ходатайство об УДО. По официальной версии, он допускал нарушения режима, а именно: занавесил свое спальное место и позволял себе «вольности» в форме одежды, за что и получил выговор.

Кстати, в колонии экс-глава приобрел новую профессию (что тоже учитывается при УДО). Он стал портным и научился шить рукавицы. Правда, теперь эти навыки ему вряд ли пригодятся.

Господа советники

Жизнь – штука интересная и полна удивительных метаморфоз. Буквально за несколько дней до сообщения об УДО Владимира Торлопова в республику приезжал его бывший советник на посту главы Коми Ильяс Ермолаев, который также входил в команду и другого сидельца – экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. На данный момент г-н Ильясов является начальником Центра общественных связей Федеральной службы исполнения наказаний. А поводом посетить Коми для него стало открытие нового швейного цеха в княжпогостском поселке Синдор.

Другой экс-подчиненный Владимира Торлопова Анатолий Родов, работавший на высоких должностях при всех главах Коми (за исключением Владимира Уйбы), пожалуй, удивил больше всех. Бывший заместитель руководителя администрации главы Коми г-н Родов после выхода на пенсию неожиданно отбыл в США, где в одном из университетов Техаса нынешней осенью займется преподавательской деятельностью. Более того, со временем он намерен стать профессором. С учетом его опыта и способностей можно не сомневаться, что у Анатолия Семеновича это получится.

Ильяс Ермолаев и Анатолий Родов входили в условное «политическое крыло» руководства Коми. Занимались выборными технологиями, не все из которых, мягко говоря, вписывались в правовое поле. Из показаний бывшего заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова известно, что во время выборных кампаний крутились сотни миллионов рублей неизвестного происхождения. Тот же Анатолий Родов составлял сметы под выборы. В свою очередь Ильяс Ермолаев занимался подготовкой политтехнологических решений, связанных с выборами. Именно благодаря ему в суде стали известны подробности операции «Огненная вода» (другое название «Маргинал») в Инте, когда для достижения нужного результата в период выборной кампании осуществлялось накачивание населения спиртосодержащей жидкостью.

А «наши ребята» пошли в адвокаты…

Бывший начальник управления информации главы Коми Павел Марущак был обвинен в мошенничестве. Приговор суда – 5 лет и 8 месяцев. Но на волю он вышел гораздо раньше, поскольку длительное время провел в СИЗО (пребывание там приравнивается к полутора дням в колонии общего режима).

Еще до выхода на свободу Павел Марущак сообщил, что готовит книгу под названием «Как выжить в российском СИЗО». С книгой вышла заминка, да и заниматься ею бывшему сидельцу, похоже, некогда. Павел Марущак теперь адвокат, зарегистрирован в адвокатской палате Чеченской Республики. Еще ему приписывают контроль над рядом популярных в Коми телеграм-каналов, которые критикуют действующую власть.

В адвокаты подалась и экс-ректор Сыктывкарского университета и экс-председатель Госсовета Коми Марина Истиховская. Она тоже попала под пресс правоохранителей, но сумела отбиться в суде и даже получила компенсацию за уголовное преследование.

Адвокатом неожиданно стал и экс-сенатор от Коми, бывший депутат Госдумы РФ Евгений Самойлов, который поначалу считался одним из главных фигурантов «дела Гайзера». Однако он почти сразу заключил досудебное соглашение со следствием, во всем «чистосердечно признался». В итоге уголовное дело в отношении него прекратили и перевели в свидетели.

Теперь у г-на Самойлова новый статус – спецсубъекта, то есть адвоката, в отношении которого любые следственные действия возможны только с санкции руководства Следственного комитета.

Их осталось трое

Из 19 фигурантов «дела Гайзера» свой срок еще отбывают экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, вице-губернатор Алексей Чернов и экс-заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов. Каждый из них получил соответственно 11, 9 и 7 лет заключения в колонии. Теоретически наибольшие шансы первым выйти на свободу из них имеет Константин Ромаданов, который пошел на сотрудничество со следствием. Но против него в любой момент могут возбудить очередное уголовное дело по «вновь открывшимся обстоятельствам». Таких «обстоятельств» сколько угодно: бизнес у г-на Ромаданова был разнообразным, его фирмы регистрировались по всей стране.

Вячеслав Гайзер и Алексей Чернов оказались самыми последовательными – они так и не признали своей вины. Поэтому сегодня отбывают серьезные сроки в колониях строгого режима. По поводу экс-главы Коми известно, что он работает в тепличном хозяйстве, активно занимается спортом, много читает, изучает английский язык.

Об Алексее Чернове информация скудная. Он отбывает наказание в одной из колоний строгого режима Санкт-Петербурга. Это его родной город, там же сейчас живет и другой фигурант громкого дела – экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, осужденный на 6 лет за мошенничество. Выйдя на свободу в сентябре 2019 года, он пытается через суд добиться восстановления своего доброго имени.

Что это было?

Глядя на то, что сегодня творится в стране и республике, многие задаются вопросом: «Так за что же были на самом деле наказаны фигуранты «дела Гайзера»? Если кому-то вопрос покажется провокационным, то поясним.

Например, тот же Игорь Ковзель до того, как стал депутатом, а затем и спикером парламента, работал председателем совета директоров газеты «Молодежь Севера» и «Сыктывкарского промышленного комбината». Вряд ли г-н Ковзель за столь короткое время нахождения в республике мог стать участником каких-либо серьезных криминальных схем. Скорее всего, он попал «под замес» в качестве статусного лица, а заодно и близкого друга Алексея Чернова. Напомним, что главное обвинение – участие фигурантов в организованном преступном сообществе – в суде развалилось.

Вообще, разбирательства, связанные с переделом собственности, взятками, другими правонарушениями, – это обычное явление для российских регионов. Однако заподозренных в противоправных действиях губернаторов обычно отправляют в отставку, а уголовные дела против них если и возбуждают, то, как правило, спустя какое-то время. В этом смысле неожиданный арест всей правящей верхушки Коми был событием экстраординарным. Похоже, что в 2015 году республику выбрали в качестве образцово-показательного региона по борьбе с коррупцией.

Правда, результаты этой борьбы вышли какими-то сомнительными, если не сказать – жалкими. Народ стал жить только хуже, а коррупция никуда не исчезла.

В ходе судебных разбирательств по «делу Гайзера» поднималась довольно болезненная тема коррупционной составляющей в тарифах на ЖКХ. Логично было бы вернуть награбленное, но делать это, похоже, никто не собирается.

Сергей МОРОХИН.