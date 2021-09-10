Это вам не Татарстан! Почему смертность в Коми в 10 раз выше?

Наша республика сохраняет печальное лидерство в антирейтинге заболеваемости ковидом на душу населения.

С результатом почти 8 тысяч заболевших на 100 тысяч человек Коми занимает 8-е место среди российских регионов. Для сравнения, в Республике Татарстан – 600 человек на 100 тысяч.

Общее число заболевших COVID-19 в Коми – свыше 65 тысяч (это только те, кто учтен официальной статистикой). Умерло более 1,5 тысячи больных. По уровню смертности от ковида наш регион также входит в первую десятку: 187 умерших на 100 тысяч. В том же Татарстане этот показатель – 18 человек, то есть в 10 раз ниже.

По мнению независимых экспертов, эта гигантская разница обусловлена двумя факторами. Во-первых, в Татарстане не было такой бездумной (если не сказать, преступной) оптимизации медицины, какая проводилась в Коми на протяжении десятка лет. Во-вторых, власти этой национальной республики жестко контролируют антиковидные ограничения, в том числе соблюдение масочного режима. На этом фоне руководство Коми демонстрирует административную беспомощность в борьбе с ковидом.