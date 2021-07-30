Это верная примета, что скоро – выборы

«Партии растут, как грибы»

Начавшаяся уже не менее трех месяцев как, пусть и неформально, кампания по выборам депутатов Государственной Думы приобрела на текущей неделе новое измерение. Кандидаты по Сыктывкарскому одномандатному округу № 18 начали получать свидетельства об официальной регистрации, а стало быть – право открыто, без обиняков, агитировать в свою пользу.

Интересно, что направляющим этого своеобразного кандидатского строя стал представитель КПРФ, а замыкающей, судя по всему, станет претендент от партии, по умолчанию считающейся «номером один», то есть «Единой России».

В понедельник Избирательная комиссия Коми выдала свидетельство о регистрации первому из подавших документы кандидату в Госдуму – руководителю рескома КПРФ и лидеру соответствующей фракции в Государственном Совете республики Олегу Михайлову. Его выдвижение, конечно, было вполне ожидаемым; менее ожидаемым – регистрация именно первым: в избирательной кампании не то что день – каждый час на вес золота. Но в отличие от прошлогодней – по выборам главы РК – придраться Избиркому было не к чему.

Басков не пришел

Никто в Коми (а Сыктывкарский округ охватывает всю территорию республики) не решился выдвинуться самостоятельно, поскольку в этом случае выдвиженцу пришлось бы собирать не менее 22 тысяч подписей в свою поддержку. Именно подобная необходимость на губернаторских выборах позволяет (если это кому-то понадобится) филигранно придраться к любой запятой, набрать этих запятых столько, чтобы забраковать нужное количество подписных листов, и снять кандидата с выборов. Что и произошло с Михайловым в августе 2020 года.

Но не в июле 2021-го. Его выдвинула его партия – и этого достаточно (при соблюдении, конечно, остальных формальностей типа открытия особого счета и проч.).

В четверг к Михайлову присоединились еще четверо: координатор Коми регионального отделения ЛДПР, предприниматель Андрей Никитин, лидер фракции партии «Справедливая Россия» в Госсовете Татьяна Саладина, заместитель директора Центра коми культуры Сосногорска, лидер республиканского отделения партии «Коммунисты России», депутат Совета муниципального района «Сосногорск» Иван Рубан и предприниматель Виктор Филипчук (от партии «Новые люди»). О своем намерении баллотироваться заявили также лидер фракции партии «Зеленая альтернатива» в парламенте РК Виктор Бетехтин, председатель комитета Госдумы по контролю

и регламенту уроженка Усть-Вымского района Ольга Савастьянова (выдвинута «ЕР») и шоумен Константин Басков (от «Родины»). Однако последний в нужный срок (до полуночи с пятницы на субботу) не представил никаких документов, не появился в Избиркоме и тем самым вообще вылетел из предвыборной гонки.

Ожидается, что Бетехтина зарегистрируют на следующей неделе, а Савастьянову – еще позже. В результате получится удивительная вещь: Михайлов, который считается главным оппонентом действующего думского депутата, получает перед ней двухнедельную фору. А ведь время дорого вообще, в политике – сугубо, на выборах – трегубо.

Генерал Власов и партии-грибы

Фора форой, но да, Олег Михайлов считает единственным серьезным соперником для себя именно Ольгу Савастьянову.

– Сегодня в республике сложилась полярная система, – заявил он, отвечая в ходе последовавшей после регистрации беседы с журналистами на вопрос «Трибуны». – Есть представители власти, которые ведут, к сожалению, абсолютно антиреспубликанскую политику, и сконцентрированы вокруг «Единой России». И есть патриоты республики, которых принято называть «оппозицией», в лице КПРФ и в моем лице как руководителя отделения партии в регионе.

А когда корреспондент «Трибуны» попробовал указать, что разыгрываемая коммунистами карта «варяжского происхождения» большинства нынешнего руководства РК вряд ли может сработать в случае с Савастьяновой, ответил вот таким сравнением:

– Власов тоже был генералом Советской армии, но служил не интересам Советской страны, а перешел на сторону врага, был коллаборантом и прислужничал оккупантам. Точно так же некоторые из тех, кто родился на территории Коми, к сожалению, служат в первую очередь их хозяевам в Кремле, а не народу республики.

Вопросы об оппонентах и спойлерах были заданы и другим зарегистрированным кандидатам.

– Да, у нас перед выборами партии растут, как грибы, – признал Андрей Никитин. – Никуда от этого не деться, но жители Республики Коми мудрые. Они видят, кто работал предыдущие пять лет, а кто не работал, кто выполнял свои функции в Госдуме, а кто не выполнял.

Нужно ли говорить, какая именно партия, по его мнению, работала и выполняла?

– Мой политический противник, конечно, в «Единой России», и этот кандидат голосовал за фальсификацию выборов с помощью законов о многодневном голосовании, – напомнила Татьяна Саладина.

По ее мнению, оно, опробованное в 2020 году при принятии поправок в Конституцию РФ, на выборах Главы Коми и советов, приводит к электоральным аномалиям.

– Учителя, воспитатели и остальные бюджетники резко куда-то уезжают именно в единый день голосования, и в результате досрочно голосуют 55 процентов избирателей, – заметила кандидат.

Спойлеры для нее – это представители «Коммунистов России», «Зеленой альтернативы» и «Новых людей».

– Понятно, у кого будут отбирать голоса «Коммунисты России». Менее понятна «Зеленая альтернатива», зато она хорошо запомнилась по нестандартным методам привода людей на участки. И совершенно непонятны «Новые люди», – заключила собеседница «Трибуны».

Иван Рубан отверг обвинения в спойлерстве.

– Кто бы как ни говорил – партия зарегистрирована. А люди будут ориентироваться все-таки на программы партий. Я лично нацелен на победу, – подчеркнул он.

Не менее краток, хотя более загадочен был Виктор Филипчук.

– Мой политический оппонент – это все остальные партии, – заявил он. – Мы же новые люди. Мы те, кто должен победить. Само название «Новые люди» подразумевает новые решения. И для меня спойлеров просто нет.

Валерий ВАЛЕНТИНОВ.