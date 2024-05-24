«Это же нарушение закона!» Почему в Коми не индексируют компенсацию за коммунальные услуги?

Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госсовете РК Татьяна Саладина просит главу Коми изыскать в бюджете средства на индексацию мер социальной поддержки за жилищно-коммунальные услуги.

Данное предложение озвучивалось еще в 2023 году в рамках обсуждения проекта закона Республики Коми «О республиканском бюджете на 2024-й и плановый период 2025-го и 2026 годов». В течение нескольких лет в бюджете не

предусматривалась индексация мер социальной поддержки по жилищно-коммунальным услугам.

В конце 2023 года по итогам совещания Министерство финансов Республики Коми обещало вернуться к этому вопросу в первом квартале 2024 года. Однако к обсуждению выделения дополнительного финансирования так и не возвращались.

Долг жителей республики за услуги ЖКХ за последний год вырос еще на 1 млрд рублей. Также надо отметить, что нагрузка на жителей еще будет увеличена в связи с повышением тарифов с 1 июля 2024 года. В том числе на электричество – на 9%, на тепловую энергию, на услуги водоснабжения и водоотведения – до 13,5%, на услуги газоснабжения – на 11% и др. С 1 июня 2024 года у нас снова возрастет взнос и на капитальный ремонт.

Данный вопрос был поднят и на апрельской сессии Государственного Совета Республики Коми. Однако ответ министра финансов был отрицательный.

«Прошу вас рассмотреть данное обращение и предусмотреть средства в бюджете Республики Коми на индексацию мер социальной поддержки по жилищно-коммунальным услугам», – говорится в обращении депутата к главе региона.

P.S. Эту тему часто поднимают и читатели «Трибуны». «Я плачу за ЖКХ 3800 руб. Но уже много лет мне, ветерану труда (50 лет северного стажа), переводят одну и ту же сумму – 991 рубль и за мусор – 190 руб. Это же нарушение закона, по которому льготникам должны компенсировать 50%!» – возмущается пенсионерка Елена Жарикова из Ухты.