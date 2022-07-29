В Академическом театре драмы им. В. Савина ставят пьесу Григория Горина «Поминальная молитва» (12+). Премьера состоится 2 сентября, и билеты уже поступили в продажу. Главную роль бедного еврея Тевье сыграет известный актер Андрей Ургант, режиссером постановки стал Давид Бурман, президент международного фестиваля театров кукол «КУКАRТ» и бессменный председатель жюри фестиваля «В гостях у Мойдыся».

«За что бы Давид Семенович ни взялся, сделает это лучше всех. Каждый его проект запоминается зрителям и участникам как яркое событие в мире искусства» – так говорят о Бурмане его коллеги. Будем надеяться, что его спектакль на сыктывкарской сцене не станет исключением.

Звезды сошлись

«Поминальная молитва» – одна из самых известных пьес Горина. Она нечасто ставится в театрах, но всегда горячо принимается зрителем. В основе сюжета история еврейских погромов в царской России. Хотя, по словам директора театра Михаила Матвеева, внимание режиссера и театра

пьеса привлекла отнюдь «не острой политической проблематикой». Она о вечных жизненных ценностях. Молочник Тевье, живущий в маленькой украинской деревне, пытается устроить судьбу своих пяти дочерей, удачно выдав их замуж.

Первое знакомство с будущими коллегами по сцене у Андрея Урганта состоялось еще весной, когда он вместе с режиссером приезжал на так называемую «читку». «За то время, которое Андрей Львович провел в нашем театре, мы увидели, что ему было очень интересно погрузиться в работу, а для наших актеров такой партнер по сцене – это большой опыт и новые профессиональные возможности», – рассказал М. Матвеев.

До премьеры остался ровно месяц. Давид Бурман рассказал читателям «Трибуны», как родилась идея спектакля и каких сюрпризов ждать зрителям.

– Давид Семенович, выбор пьесы – это была ваша инициатива или театра?

– Общение на тему постановки началось еще при бывшем министре культуры Коми Сергее Емельянове. Он пришел на открытие фестиваля «В гостях у Мойдыся», и потом, сидя в кабинете директора театра, мы обсуждали разные произведения. Я сказал, что «Поминальная молитва» для Сыктывкара и вашего театра – это интересный опыт взаимодействия артистов в другом, достаточно специфическом жанре –диалоге. Потому что пьеса, которую Горин написал на основе произведений Шолом-Алейхема «Тевье-молочник», дает совершенно иной взгляд на человеческие отношения. Тема постановки – о таком понятии, как человечность, когда сообщество людей разных национальностей воспринимает друг друга исходя из тех же десяти заповедей. Ваш молодой министр предложил мне самому поставить этот спектакль.



– И вы же предложили на главную роль Андрея Урганта?

– Да. Андрей Львович – блистательный русский артист в высоком смысле этого слова. Мы ничего нового не придумали, такой опыт есть в антрепризах, когда приглашенная звезда приезжает в провинциальный город. Таким образом мы просто привлекаем внимание зрителей.

– Вы давно с ним знакомы? Работали вместе в совместных проектах?

– Мое знакомство с его актерскими работами состоялось гораздо раньше, чем его знакомство со мной как с режиссером. Я-то знаю Андрея Львовича очень давно, а он лично узнал меня, наверное, в 2009 году, когда открывал международный фестиваль «КУКАRТ» на сцене Дома актера в Петербурге. Тогда же он высказал свою признательность и любовь к нам, кукольникам. Потом, через просмотр моих спектаклей, которые выложены в Интернете, состоялось и его знакомство со мной как с режиссером. До «Поминальной молитвы» мы не работали вместе.

– Речь в пьесе идет о событиях столетней давности. Чем спектакль будет интересен современному зрителю?

– Произведение Горина – это история не о конкретном периоде истории, она о взаимоотношениях. То, что происходило сто лет назад, происходит и сейчас в разных регионах нашей страны, особенно после развала СССР. Спектакль о том, как не просто жить людям, когда власть сама разрушает основы «домостроя». Ведь очень многое в 19-м и 20-м столетиях опиралось на устав семейной жизни, который был описан в «Домострое» (памятник русской литературы XVI века, сборник правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи – Е.Ш.). А ведь семейная ценность – это незыблемая основа развития русского государства. Русский человек принадлежит к разным национальностям, он способен сохранить и не дать возможность никому это разрушить.

Народы не виноваты

– Действие происходит на Украине. Будут ли какие-то режиссерские отсылы к нынешней ситуации?

– Особых отсылок к сегодняшнему дню быть не может, потому что сюжетная канва взаимоотношений в пьесе давно описана. Это уже история, она впрямую не повторяется, ведь тогда не было разделения на какие-то государства – была единая огромная Российская империя. Единственно, на чем я не делаю акцент, но хочу обратить внимание: каждый человек, попадая в сложную ситуацию, проявляет себя по-разному. Когда вдруг неожиданно выяснилось, что есть некие народы-предатели, то эти народы выселялись. Но разве могут быть народы-предатели? Могут быть люди-предатели, а целиком брать весь народ и выкидывать за черту оседлости… Этот негативный опыт, начатый при Николае II, к сожалению, был продолжен и в советское время. Помните, как выселяли крымских татар? А как турки-месхетинцы оказались в то же самое время в Ферганской долине? Как гораздо позже, при Сталине, выселяли чеченцев или потом, в лихие 90-е, уже при Ельцине, выгоняли русских с тех территорий, где жили те же самые чеченцы. Как выдавливали русских людей из бывших союзных республик, не понимая, что это и есть геноцид…

Знаете, в июле я должен был ставить «Дневник Анны Франк» в Словении, но после 24 февраля мне пришло письмо, достаточно неприятное, где чуть ли не прямым текстом говорилось о том, что русские теперь нежелательны в Словении. Конечно, написали более корректно: давайте, мол, перенесем постановку на 2023 год. На мой взгляд, это прямая русофобия и самое настоящее и реальное хамство, которое проявляется сегодня в разных точках Запада. Честно говоря, я не понимаю, что должно быть с головой у людей, которые связаны с культурой?!

История «Дневника Анны Франк» была направлена на соединение двух судеб: Анны и Тани Савичевой. Таким образом я хотел показать, как пересекаются эти судьбы с разным, совершенно неожиданным восприятием жизни в одно и то же страшное время. И этот взгляд с двух сторон дает возможность по-другому посмотреть на самих себя. Но, к сожалению, Любляна меня удивила. Это один из интереснейших театров, и вот такой парадокс…

Я хочу, чтобы наш спектакль обратил внимание на то, как важно оберегать и хранить в каждом из нас человеческое. Особенно в нас, русских людях, потому что для всех нас есть объединяющая основа – это русская культура. Недаром Тевье-молочник на пике своей сложной жизненной ситуации на вопрос «кто вы?» отвечает: «Я русский человек еврейской национальности иудейской веры, и это моя святая Троица».

Легко не бывает

– Уже известно, кто сыграет дочерей Тевье?

– Пока не открою этот секрет, но у нас достаточно интересный взгляд на то, как пять девочек должны существовать на сцене. И как выстраиваются взаимоотношения внутри этой семьи, неожиданно ставшие общественным достоянием. Кроме дочерей, у нас еще будут персонажи, которых нет в пьесе. Это жены урядника и родственника Тевье Менахема-Мендла.

– Кто подбирает музыку к спектаклю?

– Музыку не подбирает, а пишет потрясающий композитор театра Николай Григорьев. Специально для спектакля он уже написал несколько интересных мелодий, и я думаю, что особый дар, которым обладает этот блистательный музыкант, будет передан в атмосферу спектакля.

– Известная постановка «Поминальной молитвы» театра Ленком длится 3,5 часа. У нас будет такой же хронометраж?

– Мы всегда стараемся адекватно оценивать не только возможности артистов, но и возможности зрителя. Темпоритм жизни очень активный, я бы даже сказал импульсивный, поэтому мы постараемся сделать так, чтобы спектакль, даже если он будет длиться больше 2,5 часов, был зрителю интересен и ему хотелось сходить на него еще и еще раз.

– Репетиции идут пока дистанционно?

– Читки мы начали еще весной. Дальше я дал задание: каждый артист готовит автобиографию своих персонажей. Я постоянно на связи с заместителем директора театра, который передает мне пожелания постановочной группы, и художником-постановщиком Эрихом Вильсоном. С Андреем Львовичем мы общаемся периодически, когда он возвращается в Петербург после своих работ в других регионах. Он учит роль очень активно, специально для этого даже нанял репетитора, чтобы был партнер и он мог проговаривать свой текст. Он практически наизусть знает уже весь спектакль.

– Есть ли какие-то сложности в процессе или все идет гладко?

– Каких-то прямых сложностей я не вижу вообще. Люди творчества – они всегда в процессе. А вот сам процесс легким не бывает.

– Приедет ли на премьеру «группа поддержки» Андрея Урганта? Например, его не менее знаменитый сын Иван?

– Точно сказать не могу. Думаю, имеет смысл переадресовать вопрос лично к нему.

Елена ШЕЛЕСТ.