Кто в нашей республике должен содержать «контейнерное хозяйство»? Ответ вроде бы очевиден: «Региональный оператор Севера» – фирма-монополист, которая берет с потребителей деньги за «мусорные услуги».



В нормативных документах (в частности, п. 90 Основ ценообразования № 1578) прямо указывается, что в состав необходимой валовой выручки (НВВ) регионального оператора включены расходы на приобретение и содержание мусорных контейнеров в размере 1% от НВВ, а также дополнительные расходы по уборке мест погрузки бытовых отходов.

Исходя из полученной выручки, указанной в бухгалтерских отчетах, за последние три года региональный оператор должен был потратить на приобретение контейнеров 45,7 млн рублей. А фактически на эти цели «главный мусорщик» Коми израсходовал лишь 2,8 млн рублей.

Непонятно, откуда взялась такая «экономия»? Ведь контейнеры – это не только металлические емкости для сбора отходов. Это еще и контейнерные площадки, которые должны иметь подъездные пути, асфальтобетонное покрытие с уклоном для сточных вод и специальные ограждения. Кстати, контейнерные площадки в России имеют статус недвижимости и подлежат государственной регистрации (ст. 130 ГК РФ).

В общем, это большое и хлопотное хозяйство, содержание которого требует контроля со стороны властей и самого оператора. Но ключевой вопрос – финансирование. В разных муниципалитетах его решают по-разному. Что, конечно, удивительно. Ведь принятая в Коми Территориальная схема обращения с ТКО не предлагает такого «разнообразия».

Усть-цилемская тяжба

В качестве первого примера приведем Усть-Цилемский район. Там местный прокурор обратился в суд с иском, суть которого вкратце такова: обязать местную администрацию выделить средства для создания контейнерных площадок на территориях сельских поселений. Чтобы на этих площадках можно было временно (до 11 месяцев) хранить мусор, пока его не вывезут для утилизации.

Районные власти ответили, что денег на эти цели в муниципальном бюджете не предусмотрено. И это чистая правда. Однако суд первой инстанции местные чиновники проиграли. Дело дошло до Верховного суда Коми.

В результате непростых разбирательств прокурор признал, что заявленные им требования были ошибочными, и отозвал свой иск.

В марте этого года дело было прекращено. То есть закон восторжествовал. Правда, только на территории отдельно взятого сельского района. А, например, в Ухте ситуация совсем другая…

Мэрская щедрость

Недавно ухтинский мэр Магомед Османов заявил, что в текущем году в городе обновят треть «контейнерного парка» (слово «парк» по отношению к мусорным бакам звучит странно, но именно такой термин используют чиновники).

«Обновление» – всегда хорошо. Но тут важно – за чей счет. По идее, все затраты должен нести регоператор. А иначе за что ему платят и население, и юридические лица? Кстати, «мусорные тарифы в Коми – одни из самых высоких в России.

Но оказывается – тут «схема» другая. Средства на эти цели, пояснил г-н Османов, заложены в городском бюджете.

Ухтинская казна, вероятно, ломится от доходов. Денег там – куры не клюют. Почему бы не помочь частной фирме?

Впрочем, директор «мусорной» компании Игорь Назарько заявил, что и региональный оператор не останется в стороне – тоже поучаствует. Г-н Назарько пообещал помочь в приобретении «евробаков» для мусора, а также принять на обслуживание 236 контейнерных площадок, принадлежащих муниципалитету. Однако при этом «мусорный» оператор не будет выполнять все функции собственника вышеуказанных площадок.

Координационный совет управдомов Ухты направил в мэрию запрос: кто же все-таки является собственником контейнерных площадок для сбора мусора?

И получили мы очень странный ответ. Эти площадки числятся в Реестре муниципальной собственности как «прочее движимое имущество» и переданы в оперативное управление казенному предприятию «Ухтаспецавтодор». «Ухтинская система ЖКХ» непреклонно соблюдает установленные свои правила, невзирая на требования законодательства России.

Таким образом казенная организация почему-то должна обслуживать контейнерные площадки. В частности, производить уборку площадок, дезинфекцию, ремонт контейнеров и т.д. И деньги на это выдаются из городского бюджета.

А что думают люди в погонах?

После этого мы обратились в прокуратуру Ухты: мол, проверьте, не нарушает ли городская администрация российское законодательство, которое предписывает, что содержать контейнерные площадки (и, соответственно, нести все затраты) должен региональный оператор?

Однако ухтинский прокурор А. Якимов не нашел никаких оснований для служебной проверки. Его ответ на запрос можно свести к следующему: дескать, поскольку ухтинские власти установили эти правила, то они – «правильные».

Логику ухтинского прокурора нам понять трудно. Поэтому автор статьи отправил жалобу в вышестоящий надзорный орган – в прокуратуру республики.

Владимир ИВАНОВ,

член КСУ г. Ухты.