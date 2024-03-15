Эх, блин, радость-то какая! С помощью горячей сковородки в масленичную неделю можно узнать свое будущее

В этом году Пасха отмечается довольно поздно – 5 мая. Поэтому сдвинулась и Масленица: праздники начались 11 марта, а завершатся 17 марта. Причем дни, начиная с четверга, считаются самыми веселыми – это так называемая «Широкая Масленица».

Будем живы – не помрем

В дохристианские времена Масленица была языческим торжеством. Люди радовались, что остались живы во время голодной зимы и теперь, даст бог, как-нибудь прокормятся. Причем у древних славян это был конкретный бог, звали его Велес. Он отвечал за рогатый скот, особенно крупный, то есть за мясо и молоко. И чтобы был достаток в доме, в жертву Велесу семья приносила горшочек с маслом. Отсюда – и Масленица.

Угощая Велеса, крестьяне и сами, разумеется, угощались. Много позже этнографы объяснили, что блин – это якобы символ солнца, поэтому он и стал главным атрибутом весенней Масленицы. Но ученые-этнографы во всем круглом, включая дырочки на древних черепках, склонны видеть «солярные знаки». На самом же деле наши предки просто любили блины как таковые. Это примитивное мучное изделие быстро готовится, да и маслом удобно мазать. А например, наши братья-славяне – белорусы и украинцы – предпочитают на Масленицу вареники или сырники. Как говорится, о вкусах не спорят.

До Масленицы на Руси отмечался праздник под названием Комоедица, связанный с почитанием медвежьего бога Кома. Традиционно первые блины на Масленицу приносили в лес как дар медведям, просыпающимся от зимней спячки. Именно с этой традицией и связывают пословицу «Первый блин комом», но последнее слово указывают как «комам» – медведям. По другой версии, комы – это предки.

У славян Масленица считалась своего рода предновогодним праздником. В марте начиналась не только весна, но и новый год. А его как встретишь (желательно – весело), так и проведешь. В Европе, кстати, то же самое ритуальное действо издавна называли карнавалом.

Прощеное воскресенье для язычников – это всего лишь день прощания с зимой. А вовсе не повод посыпать себе голову пеплом, прося прощения у всех окружающих.

Христианство хоть и не запретило Масленицу насовсем (уж больно стойкий обычай), но поменяло ритуальные акценты. Кроме того, «интегрировало» языческий праздник в церковный календарь. И теперь эта «молочно-сырная» неделя, с ее допустимыми чревоугодными вольностями, предваряет строгий Великий пост.

Чем развлекались

Что касается окраинных этносов, то языческие традиции сохранились здесь дольше, чем в центре. А лесной народ коми даже в средние века не заморачивался вопросом, есть ли в Масленице какой-либо религиозный смысл. В коми селениях масленичную неделю называли с наивной простотой и со всеми «вытекающими»: «Веселый праздник питья вина-пива» («Вина-сур юан гажа праздник»).

Пиво-сур варили в каждой семье, а в зажиточных домах угощали еще и вином. Как и у русских, в коми традиции на Масленицу было принято жрать от пуза (в первую очередь – блины) и предаваться всяческим развлечениям.

Во всех коми селениях на Масленицу любимым занятием были выезды на лошадях. К дугам саней подвешивали колокольчики, украшали их цветными лентами. Особенно красочными были выезды у ижемцев. Здесь катались на оленьих упряжках и устраивали гонки на лошадях. Выезды чаще всего совершались по замкнутой окружности вокруг селения. Подобные магические круги «под знаком солнца» должны были оградить селение от всевозможных несчастий.

Также на Масленицу устраивались ледяные горки для катания. На Печоре эти горки украшали по бокам небольшими елочками и фонарями, которые вечером зажигали. Катались с гор на санках, попарно. Парни держали девушек на коленях и управляли санями. Другим популярным развлечением на Масленицу были качели. Качались преимущественно подростки, но в последний день Масленицы на них развлекались и взрослые.

Традицией празднования Масленицы было ряженье. Как и в Святки, ряженые изображали приход неведомых сил из загробного мира, влияя на приближение весеннего солнцеворота. Во время Масленицы ряженые не посещали дома и не бродили по деревне, а участвовали в праздничном масленичном поезде. Поезд – это лодка, поставленная на двое саней. В лодку садились ряженые, и «поезд» ехал по деревне в сопровождении толпы зрителей. Один из ряженых изображал медведя.

А вот образ госпожи Масленицы и сжигания ее чучела у коми был мало известен. Чучело сжигали только в тех селениях, где было русское население. Например, в Серегово на Выми.

В некоторых сысольских селениях Масленичная суббота считалась женским праздником. В этот день женщины собирались группами до 20-30 человек и поочередно отправлялись на угощение в дома каждой из них. Трапезы эти были сугубо женскими, мужчины на них не допускались. Более того, когда бабы с плясками и песнями переходили из дома в дом, они вели себя чрезвычайно агрессивно. Ветреных мужиков били по спине, закидывали снегом, отбирали шапки и рукавицы. При этом мужчины должны были принимать такое обращение с ними как естественное и не высказывать недовольства.

Золотой ты мой

Главный герой Масленицы — золотой румяный блин. По количеству испеченных блинов и их форме судили о своем будущем. Сколько золотых блинов испечет хозяйка – столько солнечных дней ждать в следующем году. Но здесь нужно знать меру, иначе можно перестараться и навлечь зной и засуху.

Если первый блин у хозяйки получился пропеченный и румяный, семья весь год не будет знать болезней. А если наоборот, то придется бороться с недугами. Если первый блин получился тонким и кружевным – жизнь будет в следующем году легкая и благостная. Если толстый – придется много трудиться.

Приметы на замужество. Если первый испеченный девицей блин получался ровным и золотым, легко переворачивался на сковородке – это к скорому замужеству. Если блин прилип к сковороде – в ближайший год замужества не видать. Сколько в блине дырочек получилось, столько и детей будет. Пусть девушка вынесет испеченный блин и отдаст его первому встречному. Как звать его будут, такое имя будет и у суженого.

Постскриптум

Год счастья не видать

Не покушайтесь на солнце

Поскольку для коми Масленица тоже была изначально «новогодним праздником», то и отмечали его по принципу «как встретишь, так и проведешь». Отсюда – строгие запреты.

1. Во время масленичной недели нельзя выпивать в одиночестве и вообще одному сидеть дома. Надо ходить в гости, угощать товарищей, веселиться. Иначе весь год проведешь бобылем.

2. Запрещается резать ножом испеченные хозяйкой блины. Ведь блин (что с радостью подтвердят все этнографы) – это как бы маленькая «эманация солнца». Символ достатка и благополучия в доме.