Республиканские чиновники дипломатично называют «недопониманием» отсутствие прогресса при обсуждении вопроса об объединении водоканалов Сыктывкара, Воркуты и Инты в одну организацию. Все упирается в позицию столичных властей, которые не хотят отдавать прибыльное предприятие.

Идею объединения успешного «Сыктывкарского водоканала» с проблемными водоканалами Инты и Воркуты властям Коми якобы подкинул министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, посетивший наш регион в декабре прошлого года. Только при таком раскладе разваливающийся водоканальный комплекс той же Воркуты сможет рассчитывать на федеральную поддержку, поскольку речь идет о многомиллиардных суммах. Называются цифры в диапазоне от 6 до 12 миллиардов рублей, требуемых только для обустройства водовода в Воркуте, износ которого, по официальным данным, составляет 100 процентов.

Идея-фикс

То есть Желтый дом все стрелки перевел на господина Файзуллина. Мол, тот поставил чуть ли не ультиматум: либо создавайте централизованную компанию, либо не получите федеральных инвестиций.

Однако на самом деле инициатива объединения водоканалов принадлежит вовсе не Иреку Файзуллину. Правительственные чиновники Коми вынашивают эту идею уже больше года. За спиной столичных депутатов (те очень обижаются, что с ними не посоветовались) была создана некая «дорожная карта» по созданию предприятия «Комиводоканал». Первоначально планировалось, что он заработает уже в марте с.г.

«Флагманом единого водоканального хозяйства региона должно стать АО «Комиводоканал», созданное на базе ОАО «Сыктывкарский водоканал», – говорится в официальном сообщении властей региона. – В новой структуре хотят объединить системы водоканалов, находящиеся в муниципальной и частной собственности. Главная цель – чтобы вода из крана для потребителей стала чище и подавалась бесперебойно.

Администрации Сыктывкара предложено передать акции АО «Сыктывкарский водоканал» в собственность правительства региона для дальнейшей докапитализации и создания филиалов в Воркуте, Инте, а потом и во всех других городах Коми. При этом все имущество, как заверяет глава Минстроя Коми Андрей Чибисов, останется в собственности муниципалитетов.

По его словам, также будет учтено, каким образом будут выстраиваться тарифы, чтобы сыктывкарцы, например, не платили за более дорогое водоснабжение заполярной Воркуты. По заверениям чиновника, каждый город будет иметь свою производственную программу, свой объем поступающих и расходуемых средств».

Тихий бойкот

Однако и мэрия, и депутатский корпус пытаются тихо саботировать эту затею. Недавно президиум Совета депутатов в очередной раз дал понять, что не собирается отказываться от прибыльного предприятия, поскольку могут быть затронуты интересы рядовых горожан. Что удивительно, против планов республиканских чиновников выступили все руководители депутатских фракций в городском Совете. Даже фракция «Единой России». Напомним, что предводителем всех «единороссов» республики является сам губернатор Владимир Уйба.

Председатель Совета депутатов Анна Дю сослалась на то, что для начала надо принять закон Республики Коми о перераспределении полномочий и компенсации бюджету столицы части ежегодно перечисляемой ОАО «Сыктывкарский водоканал» прибыли.

А что взамен?

29 мая состоялось заседание фракции «ЕР» в столичном Совете, на котором обсуждался этот сакраментальный вопрос. Представителя «Трибуны» отказались пустить на это партийное сборище. Но, как говорится, «у нас все ходы записаны». (Полная аудиозапись обсуждения имеется в распоряжении редакции).

На этом собрании присутствовали 16 городских «единороссов», а также «гости» – зампред правительства Коми Андрей Чибисов (он же глава Минстроя и ЖКХ) и другой зампред кабмина – министр финансов Владимир Казаков.

«Гости» живописали, как всей республике будет хорошо, если у Сыктывкара отберут водоканал. «Мы предлагаем передать только акции», – успокаивал г-н Чибисов.

«Сейчас мы отдадим, а что взамен? Мы очень переживаем, – поделилась сомнениями депутат Наталья Логина. – Сейчас благодаря тому, что мы 15 лет платили кредит, избавлялись от хлорки, у нас очистные сооружения. И на уровне Российской Федерации мы хорошо выглядим: если там износ сетей 75%, то у нас – 20-25%. Что мешало другим муниципалитетам также сделать?»

В ответ министр Чибисов лишь искренне поблагодарил столичные власти: «Спасибо, что вы создали такое хорошее предприятие. «Сыктывкарский водоканал» в самом деле находится в хорошем состоянии».

Зато Воркутинский – в плачевном, в Инте и в Печоре «водопроводная» ситуация тоже скверная. Кто их довел «до ручки» и где все это время была республиканская власть – тема отдельная. Но сейчас, по мнению представителей Желтого дома, проблему можно решить только с помощью единой компании.

А руководитель фракции «ЕР» Сергей Кулаков вдруг вспомнил об избирателях: «С депутатов будут спрашивать: что получит Сыктывкар в этой ситуации?.. Не получится [ли] так, что мы просто решим помочь Воркуте? Я думаю, что сыктывкарским жителям депутаты не смогут объяснить…»

В итоге министры не сумели развеять сомнения депутатов. Поэтому собрание решило (15 – «за», один воздержался) не выносить на заседание Совета вопрос о передаче акций Сыктывкарского водоканала в республиканскую собственность.

Что скажет Генпрокуратура?

Если даже депутаты от «партии власти» артачатся, то что уж говорить о коммунистах?

Руководитель фракции КПРФ в столичном Совете Валерия Стрекалова напомнила депутатам о том, что в апреле был направлен запрос в Генеральную прокуратуру России по поводу законности всей этой затеи с созданием «Комиводоканала». «Полномочия и ответственность за содержание всех сетей, за возможные аварии на сетях, за водоснабжение и водоотведение в городе останутся на муниципалитете, а деньги, это десятки миллионов рублей в год, они будут поступать в какое-то предприятие, растворятся и непонятно куда будут направлены дальше, скорее всего, это точно не Сыктывкар, там немного другие приоритеты у этих людей…» – подчеркнула депутат от коммунистов.

Насчет «этих людей» и приоритетов злые языки утверждают, что первому заместителю председателя правительства Коми Эльмире Ахмеевой якобы обещано трудоустройство в Москве, если она порешает все вопросы по созданию «Комиводоканала». Учитывая то, что редкий министр в Коми дорабатывает хотя бы один год (а потом исчезает в неизвестном направлении), разговоры об отъезде Эльмиры Ахмеевой, вероятно, не лишены оснований.

Уходит в осень

При нынешней ситуации вопрос с созданием «Комиводоканала» плавно уходит в осень, а там неизвестно что будет. Депутаты своим решением косвенно дали понять, что не исключают перемен в руководстве Коми.

Правда, Владимира Уйбу отправляют на словах в отставку с завидной регулярностью уже на протяжении четырех лет. Но в любом случае в следующем году в Коми пройдут губернаторские выборы. И если не будет никакой ясности с созданием «Комиводоканала», то кандидату от Желтого дома будет трудно рассчитывать на положительный результат.

Сергей МОРОХИН,

Виктор СЕМЕНОВ.