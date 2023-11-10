Если и появляется позитивная информация о деятельности властей Коми, то, за редким исключением, только от нее самой. То есть ее тиражируют провластные средства массовой информации. И порой делают это не очень умно.



Недавно жители Коми узнали, что по данным на 1 октября уровень достижения показателей по реализации национальных проектов в регионе составил 98,8 процента. Это 39 место по стране. И по сравнению с августом республика укрепила свой рейтинг среди субъектов Федерации, поскольку в то время находилась на 61 месте.

Также официальные СМИ сообщили, что 100-процентный уровень показателей достигнут по нацпроектам «Культура», «Цифровая экономика», «Безопасные и качественные дороги» и «Международная кооперация и экспорт». Также в отчетном месяце максимальные показатели достигнуты по нацпроектам «Экология» и «Производительность труда».

Москва, Кремль

Конечно, можно было бы проигнорировать приведенные выше цифры по причине их явной нелепости. Но ведь «циферки» эти идут прямо в Москву, ложатся в разноцветные папочки с золотыми гербами. Вполне возможно, что их просматривает и сам инициатор нацпроектов – президент страны Владимир Путин.

Отметим и другой важный момент: большинство нацпроектов было запущено в работу еще в 2018 году, срок их реализации – 31 декабря 2024 года. То есть региональные администрации выходят на финишную прямую, наступает «момент истины». Сейчас уже можно подводить какие-то предварительные итоги работы региональных властей по выполнению самого главного поручения Владимира Путина.

В отчетах все гладко и позитивно. Недоработки если и есть, то в пределах погрешности – 1-3 процента.

Спросите у людей

Цифры по реализации нацпроектов совсем не коррелируются с жизнью рядовых граждан, которые за прошедшие шесть лет стали жить только хуже, о чем свидетельствует даже официальная статистика. И судя по представленному администрацией главы Коми проекту республиканского бюджета на ближайшие три года, каких-то положительных изменений даже не предвидится. Наоборот, чиновники вновь предлагают «затянуть пояса», поскольку бюджет республики будет дефицитным. А еще планируется вновь залезать в коммерческие кредиты, за возврат которых будет уже отвечать следующее поколение управленцев.

Если кто подзабыл, то напомним, что нацпроекты как раз и должны были поднять уровень жизни населения. И подразумевалось, что позитивные изменения будут отражены не только в чиновничьей цифири.

«А подать мне сюда губернатора Уйбу!»

А ведь какие амбициозные задачи были поставлены в 2018 году – увеличить продуктивность труда, снизить неравенство в развитии регионов, улучшить качество жизни граждан и так далее.

Ну и где в Коми те самые безопасные и качественные дороги, о которых говорится в отчете? Чтобы оценить их качество, достаточно несколько километров отъехать от Сыктывкара. В отдаленных районах ситуация с дорожной сетью и вовсе катастрофическая. Кстати, совсем недавно разразился громкий, на всю страну, скандал по поводу «убитой» автотрассы между Печорой и Усинском на участке Чикшино – Усть-Лыжа. Жители Усинского района направили коллективное письмо президенту РФ, чтобы он помог северянам решить проблему транспортной доступности.

Теперь представьте такую картину. Допустим (что, конечно, маловероятно), Владимир Путин читает в Кремле письмо от усинцев, гневно хмурится, говорит своим помощникам: «Почему на севере Коми машины тонут в грязи? Что там вообще в этой республике происходит? А подать мне сюда губернатора Уйбу!» Но помощники ему отвечают: мол, это какие-то местные активисты бузят, на самом деле, Владимир Владимирович, в Коми с дорогами все в порядке – вот свежий отчет регионального правительства: дорожные проекты выполнены на 100 процентов.

Кому же после этого верить? Ведь трудно даже представить, что скромные провинциальные чиновники могут так нагло врать и вводить в заблуждение кремлевскую власть. Тем более, есть надзорные органы, которые могут это легко проверить. В том числе и

Контрольно-счетная палата Коми. Так вот, ревизоры КСП зафиксировали, что уровень исполнения расходов по региональному проекту «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе за первое полугодие 2023 года – 12,6 процента. Как раз эта цифра вызывает больше доверия.

Референдуму – нет!

Уместно вспомнить и нацпроект «Жилье и городская среда», который, согласно отчетам, исполняется якобы на 96,47 процента. «Трибуна» на протяжении семи лет рассказывала о борьбе жителей столичного микрорайона «Орбита» как раз за ту самую городскую среду, в которой, как следует из целей нацпроекта, должно быть много зелени, мест для отдыха и занятий спортом.

Ничего из всего этого не будет, поскольку инициативной группе горожан отказано в референдуме за сквер на последнем свободном от точечной застройки пустыре в «Орбите», где проживает порядка 60 тысяч человек – это целый город!

В минувшую среду депутаты обсудили документ за подписью руководителя аппарата администрации Сыктывкара Александра Филиппова, в котором на четырех страницах не очень убедительно разъясняется, что одобрить референдум по инициативе «снизу», то есть от народа, «верхи», то есть власть, не могут, поскольку действующее законодательство не позволяет.

«Будут гибнуть дети»

За референдум высказались только депутаты от КПРФ, лидер фракции коммунистов Валерия Стрекалова еще раз напомнила власть имущим о том, что из-за губительной и преступной точечной застройки в «Орбите» не развивается инфраструктура, дорожные пробки стали нормой. Очередной «человейник» на 280 квартир (по проекту возле дома будет всего 22 машино-места) еще более усугубит хронические проблемы «Орбиты».

В ответ прозвучали вообще какие-то странные доводы: мол, нельзя разбивать сквер на пустыре, там высокая загазованность. А еще там под колесами «будут гибнуть дети», поскольку в том месте интенсивное дорожное движение.

Подвел итог дискуссии заместитель главы администрации Сыктывкара Владислав Матвеев: «Можно обращаться к справедливости, но в данном случае это не самое удачное мерило для разрешения спора…»

Действительно, о какой «справедливости» можно говорить, когда речь идет о финансовых интересах местечковых олигархов. Тут уж не до нацпроектов.

Желаемое без действительного

Исходя из вышеизложенного, напрашивается два предположения: либо изначально в нацпроектах были заложены низкие целевые показатели, либо чиновники просто подгоняют их под нужный Москве процент – выдают желаемое за действительное. Как писал русский классик Лев Толстой, «чисто писано в бумаге».

Майские указы президента от 2012 года, в которых также ставились высокие задачи по повышению качества жизни россиян, сейчас вообще не вспоминают. Похоже, та же участь ждет и нынешние нацпроекты.

Ждем появления новых, таких же «успешных».

Сергей МОРОХИН.