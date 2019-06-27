Фантомный парк обнаружен в окрестностях Сыктывкара

Недавно жители микрорайона Яг-Кар получили письмо, подписанное заместителем сыктывкарского природоохранного прокурора Е. Коровиным. Он сообщил, что надзорное ведомство провело проверку законности действий Минприроды РК в связи с публикацией в «Трибуне» (29 марта) статьи «Власть разбил паралич?».

В статье говорилось о том, что жители нового микрорайона пригорода Сыктывкара, где проживает свыше трех тысяч человек, с 2013 года добивались проведения в свой коттеджный поселок газопровода. За прошедшие годы мы прошли все мыслимые инстанции, обращались даже к президенту страны. В итоге к решению вопроса подключились региональные власти. И на текущий год поселки Яг-Кар и Шордор были включены в планы строительства. На устройство газопровода в бюджете республики было выделено 190 миллионов рублей.

Но неожиданно выяснилось, что газопровод будет проходить через лесопарковую зону, а это категорически запрещено. И если идти законным путем, нужно менять генеральный план столицы, изменять границы лесопарковых зон, переводить из одной категории в другую. Этот процесс растянется еще, как минимум, на два-три года.

В темной чаще

Мы неоднократно обращали внимание всех проверяющих на то, что участок, который назван «лесопарковой зоной», таковым не является. В лесопарковой зоне по определению обязательно должны быть детские площадки, скамейки, дорожки и даже освещение. Но там ничего этого нет, никогда не было и не будет. Это просто глухой лес вдоль дороги.

Мы надеялись, что сотрудники надзорного органа выедут на место и убедятся, что в указанном месте нет никакой лесопарковой зоны (есть обычный чахлый лес), а в документы вкралась ошибка. Увы, похоже, люди в погонах ограничились проверкой документации. В ответе, подписанном советником юстиции Е. Коровиным, на четырех страницах описывается, какими законами и ведомственными постановлениями руководствуются они при вынесении решения о том, что «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».

Самое же грустное в том, что виноватыми оказываются, как следует из ответа заместителя природоохранного прокурора, «заинтересованные лица, которые не инициировали в Минприроды РК вопрос по изменению границ лесопарковой зоны либо переводу земель лесного фонда в земли иных категорий».

А ведь здесь нестыковочка получается: оказывается, если бы те самые «заинтересованные лица» инициативу проявили, а Министерство приняло меры, на бумаге исправив ошибку, газопровод можно было бы проводить. Увы, чиновники умыли руки, а жителям снова предстоят годы ожидания.

Дмитрий АФАНАСЬЕВ,

председатель ТОС «Яг-Кар», помощник депутата Госсовета

Н. Дорофеевой.