Фануза Кадирова: «Наших девочек проверяли с пристрастием»

Хоккеистки женской сборной России хоть и выиграли всего один матч, тем не менее вышли в четвертьфинал Олимпиады.

— Это мои первые олимпийские игры — круто! Эмоции захлестывали, потому что я соревновалась с лучшими спортсменами мира, — рассказала «Трибуне» лучшая нападающая сборной России Фануза Кадирова.

— В зимних Играх российские спортсмены участвовали без флага, гимн не прозвучал…

— Конечно, обидно. Но пришлось подчиниться правилам Олимпиады. Зато было очень приятно видеть на трибунах наших болельщиков с флагами. А мальчики из мужской сборной все-таки спели наш гимн!

Корейская лапша

— Фануза, говорят, что российских спортсменов с пристрастием проверяли на допинг.

— Как приехали в Пхенчхан, уже на следующее утро нас пришли проверять прямо в номера. Даже с тренировки могли взять сразу пять девочек для проверки. Такого, конечно, никогда не было. Спортсменов других стран тоже проверяли, но не так тщательно, как российских.

— Не боялись, что вам подсыпят мельдоний, а на следующий день найдут?

— Все могло быть, но мы не думали об этом. В столовой бы так не сделали. А чужое мы не ели, мы ж не маленькие.

— Говорят, россияне скучали по нашей еде.

— Корейская лапша быстро нам надоела. Пища у них очень острая, даже салаты.

— Чувствовалось предвзятое отношение к российским спортсменам?

— Это касается только организаторов, а не наших соперников — с их стороны косых взглядов не было.

— Вы довольны результатом команды?

— В первый раз в истории женского хоккея мы заняли четвертое место на Олимпиаде. Конечно, нам хотелось приехать с медалями. Но игра есть игра.

— Вернувшись из Кореи, вы уже встречались с родными?

— Я до сих пор их не видела. Даже после Олимпиады у нас очень плотный график. Через два дня уезжаю в Питер на чемпионат, будем играть с командой «Динамо».

«Овечкин в юбке»

«Трибуна» уже писала о Фанузе Кадировой, которую американцы называют «Овечкин в юбке». Она родом из татарской глубинки, выросла в деревне. Отец – тренер, мастер спорта по национальной борьбе куреш. Он тренировал старшего сына Булата и частенько брал в спортзал Фанузу. А зимой тренер собирал детишек, учил их кататься на коньках, играть в хоккей.

Клюшку в руки Фануза впервые взяла в шесть лет. Позже стала выступать за команду из районного центра Кукмор. В детской команде играли одни мальчишки. Исключение сделали только для Фанузы. Она вспоминает: страсти на льду кипели такие, что нередко перерастали в драки.

— Меня еще школьницей увидел тренер из Казани и пригласил к себе. В Татарстане налажена очень четкая система селекции игроков, тренеры следят за игрой не только школьных команд, но даже и дворовых. Тогда я училась в 7 классе, и мне сказали: хочешь серьезно заниматься хоккеем — из деревни придется уезжать. Я даже всплакнула — не хотелось прощаться с домом, — вспоминает Фануза Кадирова. — Но желание заниматься хоккеем профессионально взяло верх. А через сезон — в 2012 году — мы с тренером приехали в Коми, в Ухту, где была создана новая команда, куда набирали только девчонок. И вот теперь я играю в составе сборной России.

Екатерина МАКАРОВА.