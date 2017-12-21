ФАПы нуждаются в неотложной помощи

Одной из тем, затронутых в ходе недавней пресс конференции Владимира Путина, был вопрос о доступности медицинской помощи для людей, проживающих в крохотных поселках и деревнях.

Президент заявил, что особое внимание необходимо сосредоточить на сохранении и создании новых современных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в малых населенных пунктах, где проживают менее 2 тысяч человек. В поселениях, где проживают менее 100 человек, необходимо создавать и использовать передвижные пункты оказания медицинской помощи.

С «больными» вопросами ижемцы обращались к депутату Госсовета Татьяне Саладиной.

В Ижемском районе из 20 ФАПов шесть — в аварийном состоянии, они имеют стопроцентный износ. По 12 зданиям запланировано техническое обследование в 1 квартале 2018 года. Лишь два новых модульных ФАПа — в Кипиево и Усть-Ижме — были построены в 2014 году. Здание, где размещается ФАП деревни Ласта, аж позапрошлого века, 1891 года постройки! В аварийном здании 1910 года «живут» Мохченская поликлиника и стационар. В плачевном состоянии и строения Щельяюрской участковой больницы, которым более 80 лет.

Вот зараза!

— На личном приеме ижемцы с тревогой говорили о критическом состоянии зданий ФАПов поселка Ыргеншар и деревни Картаель. В Картаеле здание местного ФАПа покрыто плесенью и грибком. Вселившаяся в медучреждение «зараза» угрожает здоровью не только пациентов, но и несет опасность медработникам. Один из работников уже получил онкозаболевание, местные жители случившееся связывают как раз с долгим пребыванием медработника в опасном строении, — говорит Т. Саладина.

— Здание 70 года постройки из бруса, но вся беда в том, что строение находится на сыром месте, — рассказывает медсестра Картаельского ФАПа Лиана Артеева. — Под медпункт занимаем пять комнат,

отапливаем двумя печками, дополнительно включаем обогреватели. В сильные морозы, особенно после выходных, в ветхом помещении температура бывает лишь пять-восемь градусов тепла. Осенью прошлого года на выделенные Ижемской ЦРБ средства в ледяном здании провели ремонт. Силами местных жителей привели в порядок печное отопление, заменили половые балки и фундамент здания, произвели опалубку стены и частично отремонтировали кровлю. Также возле здания поставили ограждение и оборудовали тротуар.

Проводили работы по выведению грибка. Но тщетно. Из одного места их убрали, они выходят в другом. Уборщица вынуждена каждый день убирать коричневую грибковую пыль, которая кругом оседает. Также от сырости здание «ходит», только летом провели косметический ремонт, а обои уже отходят. В таких условиях приходится обслуживать триста жителей, среди пациентов 67 детей, из них трое до 1 года. Сельчанам обещали модульный ФАП построить в 2017 году, а теперь говорят, мол, нет денег.

Выкрасить да выбросить

Не лучше выглядит простоявшее три десятка лет и уже аварийное здание ФАПа поселка Койю. Четыре года назад после прокурорской проверки по решению суда власть обязали провести капитальный ремонт фельдшерского пункта. В прошлом году там заменили кровлю профнастилом.

В щитовом доме 1953 года постройки размещается ФАП поселка Ыргеншар.

— Во время расцвета поселка щитовое здание было построено для работников сплава, затем одну половину строения приспособили под медпункт. Вторая половина здания уже много лет пустует, — говорит фельдшер и заведующая Ыргеншарским ФАПом Надежда Загерт. — В этом здании я работаю 39 лет. За это время капитальный ремонт не проводился. В начале года комиссия проводила техническое обследование и вынесла вердикт – ветхое здание капремонту не подлежит. В щитовом доме, рассчитанном на 30 лет, вместо фундамента — маленькие бревнышки. Воду носим ведрами, туалет на улице. В феврале дополнительно установили электрооборудование, а осенью разобрали одну из двух печек. Чтобы как-то поддержать аварийное здание, каждый год стараемся проводить косметический ремонт — белим, красим. Хотя пора сносить…

ФАП занимает 4 комнаты, где оборудованы смотровой кабинет, процедурная, приемная. Имеется аптечный пункт, где всегда есть необходимый запас медикаментов. Радует, что на этой неделе нам завезли новую мебель – стол, стулья, тумбочки, шкафы для медикаментов. Сегодня в поселке проживают 197 жителей, есть и молодые семьи, рождаются дети, четыре новых дома под крышей. Поселок строится, и необходим новый ФАП.

Двести лет стоять будет?

— Здание в Ласте, приспособленное под ФАП, имеет историческую ценность, — отмечает фельдшер Галина Канева. — Оно было построено в 19-м веке под церковно-приходскую школу из лиственницы. Наши предки мастерили на совесть. Почти два века ремонт в здании не проводился. Но фундамент и крыша прохудились. Через большие окна дует. Полы перекосились. Три года назад разобрали одну печку. Теперь мы вынуждены включать конвектор. Медучреждение занимает часть строения. На другой части в разное время размещались школьные и дошкольные учреждения, библиотека, клуб, прачечная. Ныне ее занимают сельские ветераны.

В Ласте проживают почти триста жителей, среди них пять младенцев-грудничков. По словам фельдшера, года три-четыре назад власти сельчан также обнадежили, что построят новый ФАП. Приезжали специалисты, даже место подыскивали под стройку…

Наталья КОЛОДИНОВА.